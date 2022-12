Pour les New-Yorkais nouvellement arrivés, une chance de célébrer

Evie Litwok, une autre bénévole, a déclaré que les nouveaux arrivants avaient besoin de plus d’aide de la part des New-Yorkais – et pas seulement pendant les vacances. “Je suis attirée par cet événement aujourd’hui parce que c’est une population qui a besoin d’autres humains pour s’occuper d’elle”, a-t-elle déclaré. “Je suis ravi que nous fassions cela, mais ce n’est qu’un jour.”

Les invités à la fête ont reçu des sacs-cadeaux remplis de vêtements chauds, d’écharpes, de chapeaux, de gants et de jouets. Le point culminant de la fête était le menu plein de cuisine sud-américaine : pollo guisado, pabellon criollo, arepas, queso et plus encore.

Le Père Noël a même fait une apparition, posant avec des enfants dans un photomaton de fortune dans le couloir de la synagogue. En attendant que sa photo de famille soit imprimée, Alexander Frías Canario a plaisanté sur le froid et la nourriture à New York, les comparant à sa vie au Pérou. M. Canario est arrivé aux États-Unis avec sa femme et ses deux enfants début octobre.

La table d’art et d’artisanat était bondée d’enfants de tous âges, occupés à décorer des cadres et à dessiner avec des marqueurs et des crayons. Danieliza Piamo, 12 ans, a passé une demi-heure à décorer un sapin de Noël avec son cousin de 8 ans, Steiberlin Vasquez. “Je suis tellement heureuse pour ceux qui nous ont aidés et que nous puissions être ensemble en famille”, a-t-elle déclaré. “Et ma grand-mère me manque, car elle est de retour à la maison.”