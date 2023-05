Pour les millionnaires YouTube Rhett & Link, VC est l’avenir des créateurs

Rhett McLaughlin et Link Neal le vendredi 1er novembre 2019. BNC | NBCUniversal | Getty Images

Rhett McLaughlin et Link Neal sont deux des créateurs de contenu les plus performants sur le marché des médias sociaux, avec leur émission YouTube de longue date « Good Mythical Morning » les aidant à gagner 30 millions de dollars en 2022 – le quatrième plus parmi les YouTubers, selon Forbes. Alors que l’économie des créateurs dépasse les 100 milliards de dollars en valeur avec plus de 300 millions de personnes qui y participent dans le monde, selon un rapport récent, les investisseurs en capital-risque reconnaissent les créateurs individuels comme des opportunités d’investissement qui exploitent le potentiel du secteur. Ces investisseurs incluent également des créateurs comme McLaughlin et Neal. « Les bons créateurs sont bons et les investissements », a déclaré McLaughlin, co-PDG de Mythical Entertainment. « Nous examinons de très près leur entreprise et leur vision. » McLaughlin et Neal ont créé Mythical Entertainment, un studio de divertissement basé sur Internet qui héberge « Good Mythical Morning » pour inclure plusieurs autres chaînes notables, notamment Mythical Kitchen, Smosh et d’autres. Au total, les chaînes YouTube détenues et exploitées par le studio ont généré plus de 27 milliards de vues à vie. Le duo a choisi de réinvestir ses gains et les leçons de ses expériences dans des créateurs en plein essor par le biais d’un fonds d’accélérateur. « Il y a beaucoup de créateurs qui veulent créer des entreprises plus grandes qu’eux-mêmes et ils doivent créer les types d’équipes et de systèmes que nous avons créés pour atteindre ces objectifs », a déclaré McLaughlin. « Nous pouvons apporter cela avec un investissement direct et c’est ce qui a conduit à l’accélérateur de créateurs. » McLaughlin et Neal ont formé le fonds de 5 millions de dollars en 2021 pour investir dans d’autres créateurs, tout en fournissant des partenariats et des conseils sur la façon de créer une entreprise lucrative dans l’économie des créateurs. « Les partenariats que nous créons avec l’accélérateur Mythical permettent aux créateurs de prendre ce virage », a déclaré Neal. « Nous avons investi en nous-mêmes toute notre vie. Nous croyons donc aux créateurs parce que nous croyons en nous-mêmes. »

McLaughlin et Neal se concentrent principalement sur les YouTubers qui se lancent sur la plate-forme appartenant à Alphabet avec un potentiel à long terme. Actuellement, ils ont investi dans deux créateurs, le commentateur Jarvis Johnson et le musicien Daniel Thrasher. Leur décision d’investir dans ces créateurs découle de leur vision commune de l’expansion vers de plus grandes entreprises indépendantes. « Ce que vous verrez avec Jarvis et Daniel, c’est qu’ils peuvent faire plusieurs choses. Ils ont tous deux la vision de développer leur entreprise et de diriger leur entreprise », a déclaré McLaughlin. « Nous voulons investir dans des créateurs qui peuvent réellement diriger une équipe. » Depuis qu’il a rejoint l’accélérateur Mythical, Johnson a augmenté son nombre de vues de près de 60 millions sur YouTube et Thrasher a élargi sa carrière musicale en partant en tournée pour jouer dans la prochaine émission Amazon Freevee, « Dinner with the Parents ». « Je suis vraiment enthousiasmé par le palmarès que nous construisons », a déclaré Neal. « Et nous en avons d’autres dans la trémie. » Le fonds d’accélérateur lui-même pourrait attirer des investisseurs extérieurs à un moment donné dans le futur, a déclaré McLaughlin, il « pourrait donc être amplifié et super propulsé », mais ces pourparlers restent dans ce qu’il a décrit comme une phase exploratoire. Les holdings de l’économie des créateurs L’équipe de Mythical n’est pas la seule à voir l’opportunité d’investissement. La société de capital-risque Slow Ventures a également lancé un fonds de créateurs et s’intéresse vivement aux activités des créateurs. « Nous avons vu ce manque d’accès au capital de la même manière que les startups ont un écosystème massivement développé pour le capital », a déclaré Megan Lightcap, créateur principal chez Slow Ventures. « Ces créateurs, qui sont à bien des égards des entreprises, n’avaient pas le même accès », a-t-elle déclaré. Le fonds de Slow Ventures investit entre 100 000 $ et 5 millions de dollars dans les créateurs en échange des droits jusqu’à 10 % des revenus futurs des créateurs, mais les transactions typiques vont de 500 000 $ à 2 millions de dollars pour jusqu’à 5 % des revenus futurs. L’un des créateurs dans lesquels Slow a investi est la youtubeuse Marina Mogilko, qui a immigré aux États-Unis, dans la Silicon Valley en particulier, depuis la Russie en 2015. Mogilko compte près de neuf millions d’abonnés sur toutes les plateformes, publiant du contenu axé sur ses expériences depuis son arrivée aux États-Unis. . Lightcap dit avoir investi dans Mogilko parce qu’elle est une créatrice et une entrepreneure. Mogilko a fondé la société LinguaTrip, une plateforme d’apprentissage des langues qui permet aux utilisateurs de réserver des cours pour étudier la langue dans le pays où elle est parlée et de s’inscrire dans des universités étrangères. Fournir des capitaux à des créateurs comme Mogilko leur donne la possibilité de se développer rapidement à un moment où ils peuvent tirer parti de leur viralité existante sur les réseaux sociaux. Bien que le fonds soit encore nouveau, il s’attend à générer des rendements élevés à partir de ces investissements, a déclaré Lightcap, mais elle a ajouté qu’il n’y avait pas encore d’antécédents à mettre en évidence. « Le profil de rendement reste à voir. Mais ils sont très générateurs de trésorerie », a déclaré Lightcap. « Sur une période suffisamment longue, vous faites en quelque sorte le pari qu’ils construisent une entreprise qui finit par vendre. » Lightcap dit qu’elle est particulièrement attirée par les créateurs qui visent à créer des entreprises autour de leur contenu, plutôt que par ceux qui restent uniquement concentrés sur l’attention des médias sociaux ou l’augmentation du nombre d’abonnés. C’est la clé de bon nombre de ces nouveaux investissements dans l’économie des créateurs, en donnant la priorité aux moyens typiques par lesquels les créateurs génèrent des revenus, tels que les offres de marque et les visionnages de vidéos. De nombreux créateurs établissent des sociétés de portefeuille distinctes pour gérer les revenus générés par diverses sources. Slow investit dans ces sociétés holding et affirme que c’est aux créateurs de prendre les décisions sur l’utilisation du capital. Le modèle d’équité de Dylan Lemay Chris Camillo, co-fondateur de Dumb Money, une émission d’investissement sur YouTube, a déclaré que l’évolution de l’économie des créateurs a permis aux VC d’aider à résoudre « un problème assez critique » pour les investisseurs en capital-risque, à savoir le coût d’acquisition de clients à grande échelle. Camillo a dirigé une ronde de pré-lancement de plus de 1,5 million de dollars pour une entreprise de Dylan Lemay, un créateur comptant plus de 16 millions de followers sur ses plateformes sociales. Lemay, qui est à l’origine devenu populaire sur TikTok après avoir publié des vidéos de lui-même travaillant à Cold Stone Creamery, a utilisé le financement pour lancer un magasin de crème glacée en briques et mortier dans le quartier NoHo de Manhattan en juillet 2022.

NEW YORK, NEW YORK – 27 JUILLET: Dylan Lemay lance une boule de crème glacée lors de la grande cérémonie d’ouverture de YouTube et Catch’n Ice Cream le 27 juillet 2022 à New York. Cindy Ord | Getty Images Divertissement | Getty Images