Pour les Mets, dimanche contre Padres se profile comme le plus gros match de la saison

SAN DIEGO — Les matchs à gagner n’entrent pas dans le calendrier du baseball avant l’automne. Mais au bord de la « Midsummer Classic », les Mets ont un potentiel-vraiment-like-to-win match dimanche après-midi contre les Padres.

Samedi soir, Blake Snell et les Padres ont mis fin à la meilleure séquence de victoires de la saison à New York à six dans un match 3-1. Snell en a retiré 11 et a accordé un seul coup sûr en six manches dominantes. Les Mets se sont néanmoins donné quelques occasions, amenant le point égalisateur au marbre cinq fois au cours des quatre dernières manches – tous avec le milieu de leur commande vers le haut. Ils sont allés 0 pour 5.

« Son truc bouge beaucoup et est explosif », a déclaré Mark Canha, dont la marche en troisième manche a arrêté une série de six coups de poing consécutifs pour Snell. « Il faut frapper un bon lancer. »

« Il avait la maîtrise de quatre bons lancers », a déclaré le manager Buck Showalter. « Vous obtenez généralement une très bonne sortie lorsque cela se produit. »

Parce que Snell était si bon, David Peterson a payé pour son erreur dans la deuxième manche: un changement de 1-2 pour la recrue Matthew Batten qui est resté suffisamment en place pour que le joueur de champ intérieur réussisse son premier circuit en carrière à gauche. Le tir à deux points a prouvé la différence.

« Cela s’est réduit à quelques lancers pour moi », a déclaré Peterson, qui a accordé trois points en 5 1/3 de manches.



Le lanceur partant des Mets, David Peterson, a accordé trois points en 5 1/3 de manches lors de la défaite de samedi contre les Padres. (Orlando Ramírez / USA Today)

Le seul coup de New York est venu sur un autre coup de circuit de Francisco Alvarez. Les chiffres d’Alvarez pour ce voyage sur la route sont volés à un joueur étoile de la Petite Ligue : 10 pour 20, quatre circuits et huit points produits.

La défaite de samedi fait de dimanche le match en caoutchouc le plus important de la saison des Mets à ce jour. Alors que New York a surtout été diplomatique sur les ondulations d’une saison de 162 matchs – chaque match est gros, et tout ça – ils ont été francs sur l’importance de ce week-end spécifique à San Diego.

Une victoire dimanche réclamerait une troisième série consécutive pour les Mets, qui ont passé tout le mois de juin sans une seule d’entre elles. Cela signifierait sept victoires au cours des huit derniers matchs avant la pause des étoiles. Étant donné que la première mi-temps ne s’est déroulée selon les plans de personne dans le Queens, ce genre d’étirement positif rappellerait la course qui a remis leur saison 2008 sur les rails au même moment de la saison.

« Vous voulez vous sentir bien dans votre peau et où l’équipe en est avant la pause et rester dans le train gagnant dans lequel nous avons été », a déclaré Canha. « Vous voulez maintenir cet élan. Nous devons en quelque sorte maintenir cet élan.

Une défaite dimanche saperait une partie de ce que les Mets ont accompli la semaine dernière.

Plus tôt ce week-end, Showalter a comparé la série finale avant la pause des étoiles au match d’une équipe de football avant une semaine de congé. Une pause inhabituelle semble encore plus longue si elle est précédée d’une défaite.

Lorsque les Mets ont joué pour la dernière fois ce qui était vraiment un match incontournable en octobre dernier, ils n’ont enregistré qu’un seul coup sûr contre Joe Musgrove. Ils le reverront dimanche, cette fois avec Max Scherzer sur la colline.

« Le sentiment d’urgence est toujours là », a déclaré Canha. « Nous devons continuer à le faire. »

(Photo du haut de Francisco Alvarez félicité par l’entraîneur du troisième but Joey Cora après avoir frappé un coup de circuit contre les Padres: Orlando Ramirez / USA Today)