Pour les meilleurs joueurs américains de LIV Golf, une place dans l’équipe de la Ryder Cup reste à portée de main

ROCHESTER, NY – Zach Johnson, l’un des 12 joueurs avec une cote de +50000 avant le championnat PGA de cette semaine, a tenu une conférence de presse à Oak Hill CC mercredi parce que, en termes de ce qui est vraiment important, le seul événement qui produit plus de flux de trésorerie pour la PGA of America que le PGA Championship est le shekel-fest semestriel qu’est la Ryder Cup.

Johnson ressemble toujours exactement à ce qu’il a été pendant la majeure partie des deux dernières décennies. Tête carrée, grand chapeau, visière plate. Extrêmement Iowan. Une carte de baseball Topps des années 1980 prend vie. C’est un pro du circuit voisin qui a toujours été présent dans l’histoire récente, même si ses actions hebdomadaires sont passées largement inaperçues. C’est Zach Johnson.

Et si mercredi à Oak Hill offrait quelque chose, c’était un rappel que c’est peut-être le capitaine de la Ryder Cup le plus improbable au moment le plus douteux.

D’une part, les Américains n’ont pas remporté de Ryder Cup sur le sol européen depuis 1993.

Deux, si vous ne l’avez pas remarqué, le golf masculin professionnel est assez bizarre en ce moment.

Johnson, double vainqueur majeur et quintuple participant à la Ryder Cup, est le capitaine d’une équipe qui a remporté la dernière édition de l’événement de manière record. Les Américains, dirigés par Steve Stricker, ont trempé les Européens dans le lac Michigan pendant trois jours consécutifs lors d’une victoire 19-9 à Whistling Straits en septembre 2021. Johnson, vice-capitaine de cette équipe, était censé hériter essentiellement du même groupe. lorsqu’il prend son tour au volant.

Puis LIV est arrivé.

Maintenant, les choses sont compliquées.

Pour Johnson, ce poste de capitaine est un rôle qui, en temps normal, serait un moment fort de sa carrière. Mais ce ne sont pas des temps normaux et il est plutôt le protagoniste d’une histoire beaucoup plus vaste.

Que faire de ces gars de LIV ?

C’est une conversation qui ne fera que prendre de l’ampleur au fur et à mesure que l’été avance. L’équipe américaine sera formée par six places de qualification automatique dictées par un système de points et six choix du capitaine. Les joueurs LIV peuvent gagner une place dans l’équipe via l’une ou l’autre avenue. Jouant extrêmement bien dans les tournois majeurs pour marquer suffisamment de points en tant que qualificatif parmi les six premiers ou être choisi comme l’un des choix du capitaine de Johnson. Aucun des deux scénarios n’est invraisemblable, bien que le premier soit plus difficile étant donné que la PGA of America attribue des points pour les événements du PGA Tour mais pas pour LIV. Brooks Koepka a terminé deuxième du Masters le mois dernier et semble en bonne forme. Dustin Johnson joue bien et porte toujours le poids d’une performance de 5-0-0 à la Ryder Cup 2021. Les deux sont des membres du Temple de la renommée toujours à leur apogée. Les deux sont parmi les favoris à Oak Hill cette semaine. Tous deux seraient déjà projetés dans l’équipe 2023, si ce n’est pour leur affiliation à la tournée.

Cela ne veut pas dire qu’il y en a d’autres qui pourraient se faufiler et gagner un majeur ou changer la conversation à tout moment. Patrick Reed et Talor Gooch ne sont pas des non-entités. Bryson DeChambeau était une figure centrale de l’équipe il y a deux ans. Oh, et puis il y a Phil.

Interrogé mercredi sur les facteurs qu’il prendra en compte pour évaluer les joueurs de LIV, Zach Johnson a répondu par des réponses latérales et sans engagement.

« Je ne sais pas si je peux distinguer une chose en ce qui concerne ce qui est important avec mes choix », a déclaré Johnson. « Je peux dire ceci: je ne connais pas les détails derrière cela. »

Le deuxième majeur du calendrier de golf masculin 2023 est à nos portes. 🏆 Championnat PGA

⛳ Oak Hill Country Club

📍 New-York Parmi ceux qui n’ont pas remporté de victoire majeure, qui a le meilleur coup pour l’obtenir cette semaine ?@BFQuinn, @BrodyAMiller & @KellenbergerCBB faire leur choix :https://t.co/ml6sL3wQ8P – L’athlétisme (@TheAthletic) 17 mai 2023

Johnson est un loyaliste du PGA Tour et maintient toujours un programme de jeu actif. (Il lui reste encore trois ans avant d’être éligible pour le Champions Tour.) Il a noté mercredi qu’il lui était difficile d’évaluer les joueurs de LIV car il n’a aucune idée de la qualité des parcours qu’ils jouent ou de la façon dont ils concourent. d’événement en événement. Cela pourrait avoir du sens, en théorie, mais est insuffisant en ce qui concerne les joueurs LIV en question. Ce ne sont pas des jeunes gens parvenus qui attirent la curiosité. Ce sont de véritables stars avec des CV au Temple de la renommée.

« Je n’ai pas besoin de continuer à faire mes preuves », a déclaré Dustin Johnson mercredi. « Je l’ai déjà depuis de nombreuses années. Pareil avec les autres gars. L’endroit où nous jouons ne change pas le style de golfeur que nous sommes.

Il n’a pas tort. Et cela ne facilite pas le travail de Zach Johnson. Il s’appuiera sur Stricker, Davis Love III et Jim Furyk comme vice-capitaines, mais les choix finaux seront à lui.

L’équipe américaine est, pour l’essentiel, prête. Peu importe qui se qualifie automatiquement parmi les six premiers au classement par points, la liste comprendra presque assurément Scottie Scheffler, Collin Morikawa, Xander Schauffele, Patrick Cantlay, Jordan Spieth, Justin Thomas, Cameron Young, Sam Burns, Max Homa et Tony Finau. . Will Zalatoris serait inclus, mais est actuellement absent pour l’année en convalescence après une opération au dos. Un ou deux de ces noms pourraient-ils tomber de façon spectaculaire cet été? Bien sûr, c’est possible. Est-ce probable ? Non.

Cela laisse donc deux places pour l’équipe américaine à Marco Simone, un parcours situé à environ une demi-heure de Rome.

Zach Johnson va-t-il vraiment prendre des dépliants comme Sahith Theegala ou Kurt Kitayama ou Wyndham Clark ou Keegan Bradley ou Tom Hoge ou Rickie Fowler pour compléter sa programmation?

Ou va-t-il simplement dire, hé, Brooks et DJ, bienvenue à nouveau…

Nous verrons ce qui se passera, mais ZJ n’était pas vraiment impatient de développer l’idée de ses options LIV. Il a dit qu’il serait heureux de leur parler. … S’ils l’appellent.

« Je peux les voir trois ou quatre semaines par an », a déclaré Zach Johnson. « Cette partie est difficile, mais vous parlez d’un certain nombre de gars qui sont mes amis. J’embrasserais pleinement l’opportunité de parler avec eux, s’ils veulent discuter avec moi. Ce serait génial. Je suis un livre ouvert. Ils peuvent m’appeler. Ils ont mon numéro. Je ne vais pas m’asseoir ici et dire que j’arrête ça.



Dustin Johnson, à droite, s’est associé de manière mémorable à Collin Morikawa lors de la Ryder Cup 2021. (Patrick Smith/Getty Images)

Du côté européen, le capitaine Luke Donald ne navigue pas dans des airs aussi gênants. Sergio Garcia, Ian Poulter, Lee Westwood et Henrik Stenson ont tous démissionné du DP World Tour et ne sont pas éligibles pour concourir. C’est un coup brutal pour la formation de Donald, mais il n’est pas chargé de décider de leur mérite.

Pour Zach Johnson, dans une perspective beaucoup plus large, la tâche principale consiste à constituer une équipe capable d’inverser 30 ans de défaites à l’étranger. Ces efforts commencent par obtenir l’adhésion. Dans cette veine, il a déjà approché des membres potentiels de l’équipe pour faire un voyage de reconnaissance privé à Marco Simone quelques semaines avant le début de la Ryder Cup. La mission : Explorer le parcours et créer une camaraderie. Mais c’est une grosse demande. Les joueurs quitteront le championnat du circuit et effectueront des voyages internationaux supplémentaires à leurs horaires déjà chargés.

Mais si l’objectif est de gagner, de tels efforts sont une condition préalable. L’équipe américaine de 2021 a fait l’effort d’aller à Whistling Straits en tant que groupe avant la compétition et, à un homme, a déclaré par la suite que cela avait porté ses fruits. Cela a peut-être marqué un tournant dans l’approche américaine. Dans le passé, faire en sorte que les joueurs américains effectuent un voyage préalable à l’échelle de l’équipe en Europe était un échec. Maintenant, il semble que cela se passe sans recul.

« Je pense que ce voyage là-bas va être crucial », a déclaré Zach Johnson. « C’est un mot fort, mais je pense qu’il est essentiel pour un certain nombre de raisons. Certainement la chimie et la camaraderie et toutes ces bonnes choses à l’intérieur du vestiaire.

Il est convaincu qu’il aura les 12 membres de l’équipe à Rome pour le voyage. Il a dit qu’il avait parcouru la liste des participants probables et leur a demandé de le mettre sur leurs calendriers.

« Et je n’ai rien entendu qui dise que personne ne soutient cela », a-t-il déclaré.

La question est, sur quelle liste travaille-t-il ? Lorsque Koepka a été interrogé mercredi sur les avantages de visiter Marco Simone tôt, il a déclaré: «Je ne pense pas que beaucoup de gars aient joué sur ce terrain de golf, donc cela pourrait être bien d’aller le voir, voyez ce que vous ‘re dans.

Mais, invité à préciser s’il avait réellement parlé au capitaine Johnson du voyage, Koepka a secoué la tête, non.

« Je viens de voir Zach pour la première fois il y a peut-être 30 minutes », a-t-il déclaré. « Je lui parlais juste un peu. »

Lecture obligatoire

(Photo du haut de Zach Johnson : Ross Kinnaird / Getty Images)