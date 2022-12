Pour les Mavs, leur victoire de Noël sur les Lakers n’est qu’une goutte dans un seau beaucoup plus grand

DALLAS – Même les Dallas Mavericks eux-mêmes ont dit ce qui était drôle au sujet du troisième quart de la victoire 124-115 de dimanche contre les Lakers, celui où ils ont égalé un record de franchise et marqué plus de points dans un cadre que toute autre équipe cette saison, totalisant 51 points en 12 minutes pour transformer un déficit de 11 points en une avance de 19 points : que cela ne semblait pas différent.

“J’avais l’impression qu’il s’agissait des mêmes coups”, a déclaré Christian Wood par la suite. “Ils étaient, bien sûr, en train de doubler Luka (Dončić) et de me frapper dans la poche. Je frappais les gars du côté faible et en première mi-temps, ils n’entraient pas vraiment.

“Ils ont renversé des tirs”, a déclaré Jason Kidd. “(C’était) un peu différent de la première mi-temps où nous ne faisions pas de tirs.”

Tim Hardaway Jr., jouant dans son cinquième match du jour de Noël, un sommet d’équipe, ne pouvait l’expliquer que par la nervosité des vacances. “Nous avons dû nous débarrasser un peu de la nervosité, certains d’entre nous n’avaient jamais joué à Noël auparavant”, a-t-il déclaré. Peut-être que cela a affecté l’équipe. Ou peut-être était-ce juste la même vieille histoire, une liste dont le succès est construit sur l’éclat de Dončić et les tirs entrant ou sortant des joueurs autour de lui. La même histoire qui semble définir chaque jeu Mavericks – juste une histoire de Noël cette fois-ci.

À la mi-temps, j’avais l’impression que Dončić et LeBron James devraient ensuite partager une bouteille de vin rouge festive – je recommanderais personnellement une tarte Beaujolais – pour compatir à propos de leurs lacunes dans la liste commune. Il manquait aux Los Angeles Lakers (13-20) Anthony Davis et Juan Toscano-Anderson, mais le problème de talent de l’équipe s’est amplifié tout au long de cette saison. C’est un scénario qui a dominé leur saison.

Ne mâchons pas nos mots: Dallas a peut-être une liste un peu en deçà de ses aspirations au titre, mais il n’a pas les mêmes problèmes que les Lakers. Dallas (18-16) manque trois joueurs de rotation – Dorian Finney-Smith, Josh Green, Maxi Kleber – et a également joué sans Kemba Walker et Frank Ntilikina dimanche. Toute équipe qui manque de trois joueurs en rotation aura l’air épuisée comme l’ont fait les Mavericks, même s’il y a beaucoup de choses à dire entre Dončić et James sur un hypothétique vino partagé sur certaines des minutes qu’ils ont passées ensemble sur le terrain.

Ce sont des luttes que les joueurs vedettes traversent avec les franchises avec lesquelles ils jouent. Dirk Nowitzki, dont la statue a été dévoilée avant le match, a certainement eu ses propres tronçons où des joueurs comme Mike James ou Devean George s’habillaient presque tous les soirs avec lui. Quand Nowitzki a été interrogé sur un autre joueur battant son record de 21 ans avec une franchise, il a répondu: “Nous espérons que Luka pourra le battre.” Il n’y a toujours aucune raison pour le moment de penser qu’il ne peut pas, et que sa propre statue ne pourra pas être élevée en face de Nowitzki dans quelques décennies.

Mais cela ramène des questions sur ce qu’est vraiment cette saison. Dallas a battu une mauvaise équipe de la Conférence Ouest avec sa performance brevetée remplie d’écart de 3 points dimanche. L’équipe a remporté trois matchs consécutifs et la tendance est positive, surtout une fois que certains de ses joueurs blessés commencent à revenir. (Kleber ne sera pas de sitôt, et peut-être même pas cette saison, mais Green et Finney-Smith sont des pièces cruciales.) Ce n’est pas plus un prétendant au titre que les Lakers. Ce qu’est cette équipe et ce que cette saison signifie pour elle, doit être considéré dans le grand schéma de la carrière de Dončić ici – et dans l’espoir qu’il soit ici aussi longtemps que Nowitzki.

Une autre chose qui doit être considérée dans ce contexte est Christian Wood, qui est devenu éligible dimanche pour signer une prolongation avec les Mavericks. Le montant maximum qu’il pourrait signer est un contrat de quatre ans d’une valeur de 77 millions de dollars. “J’ai l’impression d’avoir fait une excellente saison jusqu’à présent”, a-t-il déclaré par la suite. “J’ai l’impression d’avoir bien joué dans tous les rôles qui m’ont été confiés, et je dois continuer.” (Il a aussi élaboré pour ESPN qu’il est définitivement ouvert à l’idée d’une prolongation, bien qu’il soit difficile de le voir dire autre chose que cela.) Le contexte d’une prolongation de contrat est intrinsèquement au-delà de cette saison, et c’est celui que Dallas doit maintenant prendre en compte.

Wood est entré dans la formation de départ il y a cinq matchs, et il a joué en moyenne plus de 30 minutes par match depuis le 27 novembre. Lors de ses six derniers matchs, il a en moyenne 20,5 points et 9,5 rebonds tout en enregistrant au moins deux blocs à chaque match. Il devrait clairement continuer à commencer, d’autant plus que la couverture de confort défensive qu’était Kleber – dans l’imagination des Mavericks, du moins – n’est pas là pour s’associer avec lui sur le banc. Il aide l’équipe beaucoup plus souvent que les moments où il a une erreur défensive errante ou un gel cérébral offensif. Ce sont toutes des choses qui s’appliquent à cette saison. Il ne répond toujours pas si la prolongation doit être offerte, partiellement ou en totalité, et dans lequel (le cas échéant) de ces cas elle serait acceptée.

Sans Wood, Dallas aurait eu encore plus de mal dans sa première mi-temps mouvementée contre les Lakers. Il a marqué 15 des 43 points des Mavericks contre un système de piégeage agressif utilisé contre Dončić, un que les autres coéquipiers de Dončić ne punissaient pas assez souvent avec des tirs ouverts pour forcer Los Angeles à en sortir. (Ils l’ont fait quelques minutes après le début du troisième quart-temps une fois que les 3 ont commencé à tomber.) C’est juste un autre curieux dilemme de l’agence libre, un match avant le retour potentiel de Jalen Brunson à Dallas mardi.

Noël a fini par être joyeux à Dallas. Il y avait tant de raisons de se réjouir : le dévoilement de la statue de Nowitzki ; Dončić tenue d’inspiration cow-boy entrer dans l’arène; la Camaro bleue il s’est roulé dans; lui livrant des scooters à ses coéquipiers et entraîneurs comme le Père Noël ; le troisième quart-temps de 51 points; la victoire qui les a ramenés deux matchs au-dessus de .500 pour la première fois depuis le 6 décembre.

Mais après chaque vacances, nous revenons aux soucis et aux décisions en attente qui sont nos vies. Pour les Mavericks, ce n’est pas différent.

(Photo du haut : Ron Jenkins/Getty Images)