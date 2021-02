LONDRES – «Vous pouvez simplement sauter dans une camionnette, vous rendre en Europe et traverser toutes les frontières pour acheter des antiquités décoratives. Vous reveniez directement aux douanes françaises. C’était sans couture », a déclaré Andrew Hirst, un revendeur britannique spécialisé dans les textiles anciens, qui en 2018 a déménagé avec sa famille en Irlande, après le vote de la Grande-Bretagne pour quitter l’Union européenne. Les affaires de Hirst sont toujours basées à Londres et il s’est dit préoccupé par le fait que la combinaison du Brexit et de la pandémie de coronavirus mettrait fin à son métier de spécialiste. La Grande-Bretagne a quitté l’Union européenne en janvier 2020, mais elle a suivi les règles de l’UE jusqu’à ce qu’un nouvel accord commercial négocié avec le bloc entre en vigueur le 1er janvier. Mais les entreprises britanniques de divers secteurs, y compris l’art et les antiquités, découvrent maintenant que le commerce est pas aussi libres qu’ils l’avaient espéré. La taxe sur la valeur ajoutée, ou TVA – une taxe sur les biens et services qui est généralement payée par les consommateurs – est désormais exigible lors de l’importation d’œuvres d’art en Grande-Bretagne depuis l’Union européenne, et vice versa. Les concessionnaires à tous les niveaux du commerce sont également confrontés à des coûts administratifs et de transport imprévus qui nuisent à leur rentabilité.

« Je n’irai plus en Europe pour acheter des antiquités comme ça », a déclaré Hirst. La Grande-Bretagne était le deuxième marché mondial de l’art et des antiquités en 2019 après les États-Unis, avec 12,7 milliards de dollars de ventes – 20% du marché mondial total, selon le rapport 2020 Art Basel et UBS Art Market Report. Mais en raison de «la tourmente provoquée par le déploiement du Brexit», ajoute le rapport, le marché britannique a diminué de 9% en 2019, tandis que les ventes en France, le deuxième plus grand marché d’Europe, ont augmenté de 7%. Depuis le 1er janvier, les collectionneurs basés dans l’Union européenne, où les pays membres fixent leurs propres taux d’imposition, sont désormais confrontés à des factures de TVA variant entre 5,5% (France) et 25% (Danemark) sur les œuvres d’art ou les objets de collection importés de Grande-Bretagne. (La Grande-Bretagne facture 5% pour les articles provenant du bloc.) «Le Brexit a fait du Royaume-Uni un pays lointain», a déclaré Andre Gordts, un collectionneur belge qui fait partie d’un nombre inconnu d’acheteurs internationaux qui ont discrètement déplacé leurs collections après le référendum sur le Brexit pour éviter les paiements de TVA. « Cela rend les choses extrêmement difficiles, améliorant le commerce des bureaucrates et punissant les artistes qui travaillent dur et les commerçants honnêtes dans leurs galeries », a déclaré Gordts. En 2016, il vend son appartement londonien et s’installe définitivement à Bruxelles. «La seule issue pour les galeries britanniques, je pense, est d’ouvrir une succursale dans l’UE»

Ursula Casamonti, directrice de Tornabuoni Art basée à Londres, une grande galerie italienne spécialisée dans l’art moderne et contemporain, avec des succursales en Grande-Bretagne, en France et en Suisse, a déclaré que le concessionnaire devrait désormais payer des milliers d’euros de frais administratifs lors du déplacement des œuvres d’art. pour monter des expositions.

«Les coûts administratifs, fiscaux, d’expédition et de calendrier pour faire des affaires au Royaume-Uni ont maintenant augmenté», a-t-elle déclaré. «Bien que nous aimions toujours la ville, nous avons maintenant une idée plus négative de Londres en tant que centre international d’art moderne et contemporain.» Victor Khureya, directeur des opérations de Gander & White, l’un des plus grands expéditeurs d’art spécialisé en Grande-Bretagne, a déclaré qu’il y avait eu une augmentation «assez significative» du coût du transport depuis le Brexit. «Il y a beaucoup d’administration, beaucoup de documentation et il y a beaucoup de problèmes de démarrage», a déclaré Khureya. «Cela entraîne des retards, qui sont coûteux», a-t-il ajouté, soulignant qu’une expédition récente avait été retardée de 24 heures par un douanier français qui avait mal compris les formulaires concernés. Khureya a déclaré qu’un envoi qui, avant le Brexit, avait coûté environ 250 livres, soit environ 340 dollars, était désormais de près de 1000 livres sterling.