Pour les Kurdes, la guerre à Gaza montre la nécessité d’une réorganisation démocratique du Moyen-Orient

L’attaque inattendue et sans précédent contre Israël lancée par le Hamas le 7 octobre dernier et la réponse d’Israël par une guerre totale ont profondément divisé l’opinion kurde. Des personnalités éminentes telles que Diliman Abdulkader du groupe de pression American Friends of Kurdistan ont réitéré l’affirmation selon laquelle « Hamas = Turquie = ISIS », utilisant la rhétorique de « guerre contre le terrorisme » des États-Unis pour présenter la Turquie, qui soutient le Hamas, comme l’équivalent de l’Iran. et présenter les Kurdes comme le meilleur bouclier de l’Occident contre le terrorisme islamiste. A l’inverse, un communiqué de l’organisation faîtière du mouvement militant kurde, l’Union des communautés du Kurdistan (KCK), met en lumière les luttes communes et les liens historiques avec les Palestiniens. Il accuse la Turquie de faire preuve d’une hypocrisie flagrante en condamnant Israël alors qu’elle mène sa propre campagne de bombardements de guerre totale à la manière israélienne contre les régions kurdes.

Autre scène familière : un pouvoir largement supérieur, militarisé et autoritaire se cache derrière un inquiétant mur frontalier, défendu par des capteurs de haute technologie et des mitrailleuses automatisées, tandis que des drones bourdonnent au-dessus de nous. Les colonies de colons s’enfoncent profondément dans les territoires ancestraux, tandis que les grands-mères sont déshabillées et humiliées aux points de contrôle qui imposent un apartheid du XXIe siècle. Armé et encouragé par ses alliés occidentaux, l’occupant punit les civils par un contrôle et une incarcération à vie, la destruction totale des infrastructures humanitaires et des campagnes de bombardements punitives sans fin, tuant un nombre bien plus grand de civils.

Une grande partie des commentaires occidentaux sur le conflit se caractérisent par la réalisation de souhaits réprimés autour de la violence politique. En proie à l’impuissance – mais incapables de vraiment en tenir compte – beaucoup semblent saisis par ce que les critiques inspirés par Walter Benjamin appellent «mélancolie de gauche.» Les gauchistes rêvent de luttes de libération anticoloniales passées soutenues par les puissances communistes du monde réel, plutôt que d’accepter leur réalité actuelle, plus contrainte.

Une grande partie du discours anti-impérialiste contemporain est marqué par la fétichisation de la résistance armée – et par la répétition fatiguée de slogans appartenant à un passé où les luttes anti-impérialistes pouvaient encore refaire le monde. Cela fournit une sorte de mécanisme de défense permettant à la gauche d’éviter de devoir rendre compte douloureusement de l’hégémonie capitaliste mondiale. Les proclamations rapides (et rapidement rétractées) de joie face à l’attaque du Hamas trahissent une réticence à réfléchir à ce que la cooptation de la lutte palestinienne par l’islamisme autoritaire signifie pour le peuple palestinien, ou pour la cause plus large de l’internationalisme socialiste.

Une association mimétique associe les Kurdes aux victimes, et non aux exécuteurs, de la violence actuelle.

La droite, quant à elle, se livre à la réalisation de son propre souhait : la liquidation autoritaire des populations nationales dissidentes et subalternes. Ceci est habillé dans le langage des droits de l’homme et inquiétudes concernant l’antisémitisme nationalsouvent par ceux qui apporter de l’eau aux antisémites ailleurs. Israël – comme les Kurdes dans leur lutte contre l’EI – est devenu un dépositaire commode des fantasmes les plus laids de la droite en matière de violence raciale et d’assujettissement.

Mais dans le cas des Kurdes, la tendance inverse est présente. Une association mimétique les associe aux victimes, et non aux exécuteurs, de la violence actuelle. Dans cette optique, il n’est pas difficile de comprendre la profonde division entre les Kurdes qui sympathisent avec les victimes civiles de la violence islamiste et ceux qui sympathisent avec les victimes palestiniennes de l’occupation brutale d’Israël – positions que j’ai entendues exprimées avec la même conviction dans des conversations avec de nombreuses personnes. Politiciens, civils et militants kurdes. Ce peuple qui souffre peut sympathiser avec les victimes individuelles d’une attaque terroriste spécifique, ou avec une autre nation qui est également victime d’une violence systématique.

Il est facile de soutenir ou même de soutenir l’une ou l’autre nation. Il est plutôt plus difficile, surtout dans le brouillard de la guerre, d’imaginer une réponse véritablement socialiste et internationaliste au conflit. Mais c’est précisément ce que nous devons poursuivre – et ce que le mouvement kurde a souvent réussi à exprimer. L’internationalisme ne doit pas être rejeté avec mépris en le qualifiant de « bilatéralisme », en établissant de fausses équivalences entre des forces profondément inégalées ou en s’abstenant complètement de tout jugement. Il s’agit plutôt d’un appel à dissoudre les fondements de l’occupation et de l’empire, en permettant aux peuples réprimés du monde entier de lutter pour leur autodétermination au sens le plus large du terme. Il ne s’agit pas seulement d’une autodétermination nationale menée au profit d’une élite nationale, mais d’une émancipation plus profonde, dissolvant non seulement les frontières mais aussi la stratification économique et sociale. Alors qu’Israël se prépare à réduire Gaza en ruines – en disant aux civils qui n’ont nulle part où fuir qu’ils doivent faire exactement cela – on pourrait rétorquer que ce n’est pas le moment pour de telles conjectures utopiques.

Géopolitiquement, le conflit est clairement lié à la fois à la lutte kurde et à la crise plus large au Moyen-Orient. Le soutien de la Turquie au Hamas est bien documenté, et tant la Turquie que les principaux partisans du Hamas à Téhéran ont cherché à éradiquer le projet d’autodétermination dirigé par les Kurdes sous l’Administration autonome du nord et de l’est de la Syrie (AANES), construit autour de la région kurde connue sous le nom de Rojava. .

Il est facile de soutenir ou même de soutenir l’une ou l’autre nation. Il est plutôt plus difficile, surtout dans le brouillard de la guerre, d’imaginer une réponse véritablement socialiste et internationaliste au conflit.

Fondamentalement, le soutien de la Turquie au Hamas et à la sollicitation par le président Recep Tayyip Erdoğan du vote islamiste (y compris parmi une partie importante des Kurdes religieux et ruraux) par le biais d’attaques virulentes contre Israël ne se traduit pas par un quelconque intérêt matériel à résoudre l’occupation en faveur des Palestiniens. Ces contradictions se jouent sur le champ de bataille. Dans le conflit actuel, il est probable que le financement et le soutien turcs aient permis au Hamas de cibler les soldats israéliens transportant du matériel fourni par la Turquie, alors même que la Turquie utilise la technologie militaire israélienne pour cibler les Kurdes. De la même manière, penser qu’Israël s’intéresse à la vision kurde du démantèlement de l’État-nation autoritaire ou à la rupture avec une conception ethnonationaliste de l’autodétermination est un mythe.

Au contraire, comme le disait le leader politique kurde Abdullah Öcalan a écrit qu’Israël « n’a aucune tolérance pour la solution alternative à la question kurde » que propose son mouvement. La forme d’État n’est pas seulement comprise comme paradigmatique pour garantir un avenir sûr au peuple juif, mais, à travers la conception israélienne de « la seule démocratie au Moyen-Orient », elle est présentée comme capable d’assurer les droits, la sécurité et l’émancipation de tous. citoyens – malgré les preuves du conflit actuel. Par définition, l’État israélien s’oppose à l’autodétermination communautaire plus large de ce que le mouvement kurde appelle une « nation démocratique » (« netewa demokratîk ») composée de peuples divers.

C’est précisément la raison pour laquelle le peuple palestinien ne peut pas s’attendre à ce qu’une insurrection islamiste soutenue par l’État conduise à son émancipation. Comme le soutient Frantz Fanon, la violence peut être une réponse nécessaire et rationnelle à l’oppression coloniale – et dans le cas palestinien, la fermeture systématique des voies pacifiques menant au changement politique a sûrement encouragé le recours à des moyens violents. Mais comme Fanon le précise également, la violence à elle seule ne peut pas émanciper. La reconnaissance du droit des Palestiniens à résister, même par des moyens violents, ne devrait pas exclure une critique de gauche du régime du Hamas à Gaza et de l’Autorité palestinienne dans ce qui reste de la Cisjordanie, car ils empêchent le peuple palestinien de parvenir à une véritable autodétermination. .