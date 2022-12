Pour les Juifs, la grande victoire de Shapiro est une note positive au milieu de l’antisémitisme

PITTSBURGH (AP) – Josh Shapiro prendra ses fonctions de prochain gouverneur de Pennsylvanie en janvier après avoir mené une campagne au cours de laquelle il a parlé tôt et souvent de son héritage religieux juif.

À une époque de préoccupation croissante face aux expressions manifestes d’antisémitisme, certains observateurs voient une lueur d’espoir dans sa victoire décisive, en particulier dans un État de champ de bataille présidentiel dans lequel il était en concurrence avec un adversaire très contrasté qui a déployé des thèmes nationalistes chrétiens.

L’État a voté en 2016 pour Donald Trump – l’ancien président qui a récemment été critiqué même par ses partisans juifs pour avoir dîné avec des invités aux opinions antisémites bien connues. C’est aussi l’État qui a connu l’explosion d’antisémitisme la plus meurtrière du pays lors de l’attaque de la synagogue Tree of Life en 2018 à Pittsburgh, qui a fait 11 morts.

Shapiro a gagné par 14 points de pourcentage et a construit une coalition démocrate classique qui comprenait des progressistes de plusieurs traditions religieuses ainsi que des non-religieux. Il a reçu l’aval de groupes comme le Black Clergy of Philadelphia & Vicinity. Shapiro a devancé son adversaire, le sénateur d’État Doug Mastriano, parmi les catholiques, et il a reçu 80% des votes de ceux sans affiliation religieuse, selon AP VoteCast, une enquête auprès des électeurs à mi-mandat.

Et sa candidature a été suivie de près par la communauté juive, qui a notamment rappelé sa réponse en tant que haut responsable de l’application des lois de l’État à l’attaque de Tree of Life.

Beth Kissileff, écrivaine de Pittsburgh et membre de la New Light Congregation – l’une des trois congrégations qui ont perdu des membres lors d’une réunion au bâtiment Tree of Life – a déclaré qu’il était rassurant de voir Shapiro gagner en tant que «candidat convaincu que ses valeurs en tant que juif sont ceux qu’il peut enseigner et exprimer dans la sphère publique et être défendus par une majorité d’électeurs.

Shapiro avait déjà remporté deux fois des élections à l’échelle de l’État en tant que procureur général, mais il savait qu’il obtiendrait un nouveau niveau de contrôle des électeurs en 2022 en tant que candidat haut de gamme. “Je pensais qu’il était très important de faire savoir aux Pennsylvaniens qui je suis et ce que je suis”, a déclaré Shapiro, membre d’une synagogue dans la tradition conservatrice du judaïsme.

Il a utilisé sa première publicité de campagne pour raconter des histoires de famille et de son engagement à « rentrer chez lui le vendredi soir pour le dîner du sabbat », avec des images de lui et de ses enfants à table. “La famille et la foi m’ont ancré”, a-t-il déclaré.

Cet engagement est entré en jeu pendant la campagne. Un vendredi soir, il a sauté un dîner du Parti démocrate d’État à Philadelphie, avec en tête d’affiche le président Joe Biden et le vice-président Kamala Harris, avec plusieurs milliers de participants payants.

Dans ses discours de souche et son discours de victoire le soir des élections, Shapiro citait régulièrement une ancienne maxime rabbinique : “Personne n’est tenu d’accomplir la tâche, mais nous ne sommes pas non plus libres de nous en abstenir”.

Il a mis en contraste le travail de construction de coalition de sa campagne avec la campagne de Mastriano, qui a régulièrement déployé des thèmes et des images nationalistes chrétiens. Shapiro a dépeint Mastriano comme ne représentant pas ceux qui « ne prient pas comme lui », et il a souligné le soutien de Mastriano à l’interdiction de l’avortement.

“Je n’utilise pas ma foi comme un outil pour opprimer les autres ou limiter leurs libertés, ou leur imposer mes valeurs”, a déclaré Shapiro dans une interview. « Je ne consulte pas ma foi pour déterminer où je devrais être sur une politique ou sur un cas ou une question. C’est simplement ce qui me motive à servir.

La campagne de Mastriano a consulté Gab, un site de médias sociaux populaire auprès des suprémacistes blancs et des antisémites, y compris le tireur accusé dans l’attaque de Tree of Life.

“Ce que nous avons vu dans cette campagne, c’est que les bonnes gens de Pennsylvanie – démocrates, républicains, indépendants – ont rejeté l’extrémisme, et je pense qu’ils continueront à le rejeter”, a déclaré Shapiro.

La Ligue anti-diffamation a signalé plus d’incidents antisémites en 2021 que n’importe quelle année depuis qu’elle a commencé ses enquêtes annuelles il y a plus de quatre décennies. Et en 2022, des épisodes très médiatisés comprenaient des déclarations anti-juives du rappeur Ye, anciennement connu sous le nom de Kanye West, et la suspension de la star de la NBA Kyrie Irving après avoir publié un lien sur les réseaux sociaux vers un film antisémite.

Dans le même temps, les Américains ont une vision plus positive des Juifs que de tout autre groupe religieux ou non religieux, selon une étude du Pew Research Center de 2019.

L’élection en Pennsylvanie “suggère qu’à un moment où l’antisémitisme se développe dans certains cercles, il y a aussi beaucoup d’Américains qui respectent les personnes pratiquantes”, a déclaré Jonathan Sarna, professeur d’histoire juive américaine à l’Université Brandeis de Waltham, Massachusetts.

D’autres gouverneurs actuels à travers les États-Unis ont parlé sans détour de leur héritage juif. Le gouverneur du Colorado, Jared Polis, a épousé son mari en 2021 alors qu’ils portaient des kippa et se tenaient sous une chuppah, le dais traditionnel utilisé dans les mariages juifs. Polis a réagi viscéralement en 2020 aux critiques qui comparaient les restrictions du COVID-19 au nazisme, affirmant qu’il avait perdu des membres de sa famille dans l’Holocauste et que les mesures pandémiques étaient conçues pour sauver et non détruire des vies.

Le gouverneur de l’Illinois, JB Pritzker, a déclaré avoir été façonné par les valeurs juives de justice sociale et par les racines immigrées de sa famille au XIXe siècle, lorsqu’ils ont fui les pogroms en Europe de l’Est.

Shapiro sera le troisième gouverneur juif de Pennsylvanie – et le deuxième né sous le nom de Shapiro.

Le regretté Milton Shapp, qui a dirigé l’État pendant une grande partie des années 1970, avait changé de nom par souci d’antisémitisme, selon une biographie de la National Governors Association. Shapp n’a pas mis l’accent sur son héritage, mais il était ouvert à ce sujet. Après que sa tentative de longue haleine pour un poste supérieur en 1976 ait craché dès le début, il a plaisanté en disant que ses mémoires devraient être intitulées « Je ne suis jamais devenu le premier président juif ».

Le gouverneur Ed Rendell, qui a servi de 2003 à 2011, a également été ouvert sur son héritage juif, mais a principalement parlé d’avoir une philosophie générale de la règle d’or consistant à traiter les autres comme on voudrait être traité.

Alors que les Juifs ont obtenu des fonctions publiques pendant des décennies, même avec l’héritage de la discrimination aux États-Unis, beaucoup considèrent la carrière politique de l’ancien sénateur du Connecticut Joe Lieberman comme un tournant. Lieberman a été le premier Juif pratiquant sur un ticket présidentiel majeur lorsqu’il s’est présenté comme colistier à la vice-présidence du démocrate Al Gore en 2000. Son engagement à observer le sabbat, notamment en s’abstenant de faire campagne, a gagné des admirateurs.

“Il était une fois, avoir un Juif sur votre billet vous aurait coûté cher”, a déclaré Sarna. “Dans ce cas, les érudits ont conclu que cela l’avait réellement aidé (Gore)”, mais pas assez pour gagner.

Mark Silk, professeur de religion dans la vie publique au Trinity College dans le Connecticut, a déclaré que Shapiro, “à l’heure actuelle, étant donné le caractère violet de la Pennsylvanie, peut être considéré comme s’étant fait plus de bien que de mal” en parlant franchement de sa religion. .

« Tout prix que Shapiro aurait pu payer pour être là publiquement en tant que candidat juif l’a moins blessé qu’il n’a blessé Mastriano en tant que Trumpien nationaliste chrétien », a-t-il déclaré.

