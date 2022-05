Pour les juges de la Cour suprême, le secret fait partie du travail

WASHINGTON (AP) – Le juge de la Cour suprême Hugo Black a été hospitalisé, sa santé défaillante, lorsqu’il a donné à son fils Hugo Jr. un ordre: Brûlez les papiers. Craignant que la publication de certaines de ses notes privées ne nuise à la cour ou à ses confrères, il insista pour leur destruction.

« Opération Frustre-les-Historiens », l’appelait sa femme. Quant aux journalistes qui ont interrogé l’hôpital sur son état : “Ne leur dites rien”, a dit Black à son fils.

Black, qui a siégé au tribunal de 1937 jusqu’à peu avant sa mort en 1971, n’est pas le seul parmi les juges de la Cour suprême à avoir ce qui peut sembler être un désir parfois extrême de secret.

Les juges de la Cour suprême apprécient depuis longtemps la confidentialité. C’est l’une des raisons pour lesquelles la fuite d’un projet d’avis dans une importante affaire d’avortement la semaine dernière était si choquante. Mais ce n’est pas seulement le travail des juges sur les opinions qu’ils aiment naturellement garder secrets. Les juges sont également en fin de compte les gardiens des informations sur leurs voyages, leurs allocutions et leurs problèmes de santé, ainsi que les décideurs quant à l’opportunité et au moment de rendre leurs documents privés publics.

Même les détails sur le bâtiment de la Cour suprême lui-même peuvent être difficiles à trouver. Avant que le coronavirus ne frappe, la structure financée par les contribuables était utilisée 30 à 50 fois par an pour des événements privés après les heures normales de travail par des groupes qui paient pour le privilège, mais le tribunal a refusé de fournir une liste complète des groupes ou des événements. Il y a quelques années, lorsque les rideaux rouges emblématiques qui encadrent la salle d’audience ont été remplacés, le tribunal a même refusé de nommer l’entreprise qui avait effectué les travaux. Le tribunal n’est pas non plus soumis à la loi fédérale sur la liberté d’information.

Les juges eux-mêmes ont repoussé les suggestions selon lesquelles ils sont moins que transparents. Répondant à une question en 2018 sur la question de savoir si le tribunal devrait autoriser les caméras à téléviser leurs débats comme le fait le Congrès, le juge en chef John Roberts a eu une réponse simple : non. Il a ensuite défendu les pratiques du tribunal.

« Ce n’est pas comme si nous faisions cela en secret. Nous sommes la branche la plus transparente du gouvernement en ce qui concerne nous voir faire notre travail et nous expliquer ce que nous faisons », a déclaré Roberts. Lorsque le tribunal rend une décision, les juges énoncent généralement leur raisonnement dans de longs avis. Un porte-parole du tribunal a même une fois comparé favorablement l’ouverture du tribunal à un “bocal à poissons rouges”.

Mais Gabe Roth, directeur exécutif du groupe de transparence des tribunaux Fix the Court, a déclaré que qualifier le tribunal de branche la plus transparente était tout simplement faux. “C’est une déclaration risible, et le juge en chef Roberts le sait”, a déclaré Roth dans un e-mail, qualifiant certaines des pratiques du tribunal de “exaspérantes”.

Même les décisions des juges ne sont pas toujours bien expliquées. Lorsque des affaires sont portées devant le tribunal en urgence et ont besoin d’une résolution rapide, une réponse des juges arrive souvent sans aucun raisonnement ou beaucoup d’accompagnement. L’année dernière, le juge Samuel Alito a défendu ce qu’on a appelé le « dossier fantôme » du tribunal, affirmant qu’il est difficile de voir comment le tribunal pourrait gérer les choses autrement.

La pandémie de coronavirus a poussé le tribunal à être plus ouvert dans un sens. Avant la pandémie, un membre du public qui voulait entendre un argument en direct devait faire la queue devant le tribunal pendant des heures et parfois des jours, ou payer quelqu’un d’autre pour attendre, pour obtenir l’un des sièges réservés au public. Mais lorsque le tribunal a commencé à tenir des arguments par téléphone à cause de la pandémie, il a commencé à rendre l’audio disponible en direct.

Si les débats du tribunal sont plus publics, les juges eux-mêmes aiment toujours leur vie privée. Alors que les présidents modernes ont traditionnellement publié les résultats d’un examen médical annuel, les juges prennent leurs propres décisions concernant la publication d’informations sur la santé.

Certains sont plus ouverts que d’autres. La juge Ruth Bader Ginsburg a publié de nombreuses informations sur la santé à travers plusieurs épisodes de cancer. Elle a néanmoins attendu quatre mois en 2020 pour constater que son cancer était revenu. Cette année-là, Roberts a passé une nuit dans un hôpital après être tombé et avoir eu besoin de points de suture. Sa blessure n’a été révélée que le mois suivant, et seulement parce que le Washington Post l’a appris.

Jusqu’à la fuite de la semaine dernière, l’un des plus grands mystères judiciaires de l’année concernait l’hospitalisation du juge Clarence Thomas. Le tribunal a annoncé fin mars, quelques jours après son admission, que Thomas avait été hospitalisé après avoir éprouvé des «symptômes pseudo-grippaux» et qu’il avait été diagnostiqué avec une infection. Le tribunal a exclu le COVID-19 mais n’a pas divulgué plus de détails sur la maladie de Thomas ni sur la raison pour laquelle il a été hospitalisé près d’une semaine, des jours de plus que prévu. Si les juges n’avaient pas été sur le point d’entendre les arguments après l’hospitalisation de Thomas, rendant son absence évidente, il n’est pas clair que quoi que ce soit ait jamais été libéré.

Quant au moment où les juges acceptent de parler à des groupes, c’est généralement au groupe de faire connaître l’événement. La semaine dernière, par exemple, comme d’habitude, le tribunal n’a pas rendu public le fait que Roberts et Thomas parlaient à Atlanta. Parfois, les événements sont diffusés en direct ou enregistrés, parfois non. Parfois le public est invité, parfois les journalistes ne le sont pas.

La pratique des juges est similaire à celle du Congrès, où les horaires des sénateurs et des représentants ne sont pas ouverts au public ou ne peuvent pas être obtenus via la plupart des demandes de documents de routine. Le président, en revanche, publie un calendrier public quotidien, et son calendrier privé est enregistré pour l’histoire. Qui visite un juge à la cour n’est pas public non plus, sauf si le visiteur le rend public.

En ce qui concerne les papiers des juges, les dossiers créés au fur et à mesure qu’ils décident des affaires à traiter, rédigent des avis et communiquent avec leurs collègues sont considérés comme la propriété des juges, dont ils peuvent faire ce qu’ils veulent. Les papiers du juge Thurgood Marshall ont été rendus publics à sa mort. Mais le juge à la retraite David Souter a fait don de ses papiers à la New Hampshire Historical Society avec la promesse qu’ils ne seront rendus publics que 50 ans après sa mort.

Canalisant peut-être Justice Black, Souter aurait dit au directeur exécutif de la société : “J’ai un incinérateur devant chez moi, et soit vous acceptez 50 ans après ma mort, soit ils entrent dans l’incinérateur.”

Les rédacteurs d’Associated Press Lisa Mascaro et Zeke Miller ont contribué à ce rapport.