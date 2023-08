Pour les journalistes qui veulent gagner plus, Elon Musk a une offre

Elon Musk a lancé un appel aux journalistes pour qu’ils publient directement sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter, la plateforme de micro-blogging qu’il a acquise l’an dernier. Il a promis un revenu plus élevé et plus de liberté d’écrire si les journalistes optaient pour la publication directe sur X.

Si vous êtes un journaliste qui souhaite plus de liberté d’écriture et un revenu plus élevé, alors publiez directement sur cette plateforme ! – Elon Musk (@elonmusk) 21 août 2023

« Si vous êtes un journaliste qui veut plus de liberté pour écrire et un revenu plus élevé, alors publiez directement sur cette plateforme », a-t-il posté sur X.

M. Musk avait précédemment évoqué des projets visant à autoriser les éditeurs de médias sur la plate-forme à facturer aux utilisateurs la lecture de leurs articles.

Les utilisateurs seront facturés « par article » et finiront par payer plus s’ils ne souscrivent pas à un abonnement mensuel, avait-il déclaré.

Cependant, de tels ajustements à la politique de X restent à voir.

Pendant ce temps, X fait maintenant face à une affaire de droit d’auteur en France par l’agence de presse AFP, qui survient au milieu d’appels de groupes de médias pour partager les bénéfices des publications sur les réseaux sociaux. L’AFP a déclaré avoir déposé une plainte pour obliger X à fournir des données qui lui permettraient d’estimer un niveau d’indemnisation équitable.