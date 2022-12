Pour les jeunes demandeurs d’emploi, la stabilité est une priorité absolue

Lors de conversations avec plus d’une douzaine de jeunes demandeurs d’emploi, beaucoup ont déclaré que des années d’incertitude et de bouleversements leur avaient donné le sentiment qu’ils devraient geler ou retarder la recherche d’un emploi de rêve et se concentrer sur la recherche d’un emploi sûr.

La part des demandeurs d’emploi de tous âges qui ont déclaré que la sécurité était l’une de leurs principales priorités est passée à 37 % en octobre, contre 31 % en janvier, selon ZipRecruiter. Une jeune femme a déclaré qu’elle ne postulait qu’à des emplois avec des échelles de salaire répertoriées afin qu’elle puisse se sentir en confiance pour joindre les deux bouts à mesure que les prix grimpaient. Une autre est passée au marketing du divertissement sportif, inquiète des opportunités futures dans son domaine compte tenu des effets de la pandémie.

Lorsque Tiffany Dyba, une recruteuse à New York, a contacté les jeunes au sujet des offres d’emploi, a-t-elle dit, ils avaient l’habitude de répondre par une liste de questions : y avait-il des déjeuners gratuits ? Qu’en est-il des happy hours le vendredi avec des fûts au bureau ? Les sondages Gallup tendent à montrer que les travailleurs âgés accordent plus d’importance à la stabilité financière d’un employeur que les plus jeunes, qui apprécient la diversité et la transparence.

« Maintenant, les gens se demandent : « Ce travail est-il éloigné ? » Et ‘J’ai besoin de connaître la compensation en ce moment’ », a déclaré Mme Dyba. “Il ne s’agit plus du travail de rêve.”

Il est troublant pour certains jeunes de voir des employeurs longtemps associés à des avantages gratuits et à des salaires exorbitants procéder à leurs plus importantes suppressions d’emplois. Meta a licencié plus de 11 000 employés le mois dernier. Amazon a licencié environ 10 000 personnes dans des rôles d’entreprise et de technologie. Twitter a licencié plus de 3 000 personnes. Meta offrait autrefois des services de blanchisserie à ses employés. Twitter, jusqu’à récemment, déjeunait gratuitement.

“C’est une confrontation avec la réalité pour la plupart des gens”, a déclaré Rachael Noble, 27 ans, qui a été licenciée de son poste dans une start-up technologique en août et cherche maintenant un nouveau rôle depuis son domicile à San Diego. « Il s’agit de recalibrer votre modèle mental sur la façon d’aborder la recherche d’emploi. Il peut y avoir des douleurs de croissance.

Le premier marché du travail que quelqu’un entre est important. Ces 10 premières années de travail façonnent généralement le potentiel de revenus d’une personne, l’essentiel de la croissance des revenus se produisant tôt, selon une étude de la Federal Reserve Bank de New York.