Pour les jeunes délinquants, les dettes de restitution peuvent présenter des obstacles paralysants

Alors que l’imposition d’amendes et de frais tout aussi lourds aux délinquants juvéniles et à leurs familles a attiré l’attention des décideurs ces dernières années, les défenseurs et les avocats affirment que le système de restitution s’est avéré plus difficile à réformer. C’est en partie parce que ce système est construit sur une fausse prémisse, disent-ils.

“La théorie de la restitution est de rendre la victime entière, et il est également censé être une leçon pour l’enfant que ses actions ont des conséquences”, a déclaré Nicole El, chef adjointe de l’unité de justice pour enfants et adolescents du bureau du défenseur public de Philadelphie. “Ce qu’il fait dans la pratique, c’est menotter financièrement les enfants et leurs familles.”

Le rapport du Juvenile Law Center, qui a examiné les lois sur la restitution des jeunes dans les 56 États et territoires américains, ne quantifie pas le nombre de jeunes qui doivent une restitution d’année en année. Mais il a trouvé un patchwork de politiques que les auteurs du rapport ont décrit comme rendant «la justice par géographie», accablant les jeunes indigents avec peu ou pas de revenus avec des dettes que beaucoup ne paieront jamais ou finiront de payer. Et bien que le système ait été créé dans les années 1960 comme un moyen d’offrir aux jeunes délinquants blancs une alternative à la prison, il pèse désormais largement sur les jeunes pauvres de couleur, qui sont surreprésentés dans le système de justice pour mineurs.

Chaque tribunal pour mineurs à travers le pays a le droit d’ordonner la restitution – généralement imposée pour des crimes tels que les dommages matériels et le vol – mais la façon dont les montants sont déterminés varie énormément, tout comme l’application, selon le rapport.