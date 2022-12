Pour les jeunes américains, une sortie honorable face à une vague de buts néerlandais

Denzel Dumfries, qui a aidé Depay sur le but, a fourni un ballon presque identique pour le deuxième but des Pays-Bas juste avant la mi-temps. Une fois de plus, la défense américaine a été prise au dépourvu alors qu’un centre traversait la surface de réparation depuis l’aile droite. Cette fois, c’est Daley Blind, l’ailier néerlandais, qui s’est échappé d’un défenseur pour répondre à la passe et marquer.

Le seul but des États-Unis est survenu à la 76e minute et a semblé défier les lois de la physique. Christian Pulisic a percé un centre dans la surface, et Haji Wright n’a pu le frôler qu’en reculant avec l’extérieur de son pied droit, qui faisait face au but. Le ballon a sauté du pied de Wright, a fait une boucle parabolique dans les airs et s’est enroulé d’une manière ou d’une autre à l’intérieur du poteau gauche.

Wright avait donné aux Américains une bouée de sauvetage à 2-1, mais Dumfries l’a retirée cinq minutes plus tard lorsqu’il a terminé à bout portant après avoir été laissé sans marque, encore une fois, par la défense américaine.

« Au cours des trois derniers matchs, je dirais que nous avons très, très bien défendu », a déclaré le milieu de terrain Tyler Adams. “Et aujourd’hui, les trois buts viennent de moments où nous dormions probablement un peu.”

Dans la conscience américaine générale, qui semble ne s’adapter aux actions de son équipe nationale de football qu’une fois tous les quatre ans, l’équipe peut maintenant entrer dans une période d’animation suspendue. D’autres jeux et compétitions reviendront une fois de plus au premier plan du paysage sportif du pays.

Mais dans les coulisses, les engrenages continueront de tourner. Berhalter approche de la fin d’un contrat de quatre ans, et une décision devra bientôt être prise, par l’entraîneur et l’équipe, quant à savoir s’il doit rester pour un autre mandat de quatre ans pour nourrir et façonner l’équipe avant le Mondial 2026. Tasse.

“Dans les deux prochaines semaines, je vais me vider la tête, m’asseoir et réfléchir à la suite”, a déclaré Berhalter.