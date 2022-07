Pour les investisseurs et un tampon, Alibaba cherche une cotation primaire à Hong Kong

Pour Alibaba, la nouvelle cotation à Hong Kong offre à l’entreprise un filet de sécurité contre de tels risques. Cela donne également un coup de pouce à l’entreprise en la rendant plus accessible à des millions de commerçants chinois, qui n’avaient jusqu’à présent qu’une capacité limitée à acheter des actions dans une entreprise sur laquelle ils achètent tous les jours. Les actions d’Alibaba ont augmenté de plus de 5% dans les échanges de mardi matin à Hong Kong sur les nouvelles de cotation.

Actualisé 25 juillet 2022, 20 h 26 HE

Bien qu’Alibaba négociait déjà à Hong Kong, le nouveau processus d’inscription l’aidera à tirer parti d’un programme qui relie la bourse de Hong Kong à celles de Chine. Alibaba a déclaré dans un dossier qu’il prévoyait d’achever le processus d’ici la fin de l’année.

“Hong Kong est également la rampe de lancement de la stratégie de mondialisation d’Alibaba”, a déclaré le directeur général de la société, Daniel Zhang, dans un communiqué. Il a ajouté que la nouvelle cotation favoriserait “une base d’investisseurs plus large et plus diversifiée pour partager la croissance et l’avenir d’Alibaba, en particulier en provenance de Chine et d’autres marchés en Asie”.

La double cotation marque un changement majeur par rapport à il y a moins de dix ans, lorsqu’Alibaba a réalisé la plus grande offre publique initiale au monde en vendant ses actions à New York en 2014. À l’époque, la société était l’emblème d’une croissance rapide et un secteur technologique chinois en rapide innovation qui semblait prendre le monde d’assaut.