Pour les internautes aveugles, le correctif peut être pire que les défauts

Patrick Perdue, un passionné de radio aveugle, achetait régulièrement du matériel sur le site Web de Ham Radio Outlet. Le code du site Web lui permettait de se déplacer facilement dans les sections de chaque page avec son clavier, son lecteur d’écran prononçant le texte. Tout a changé lorsque le magasin a commencé à utiliser un outil d’accessibilité automatisé, souvent appelé superposition d’accessibilité, qui est créé et vendu par la société accessiBe. Soudain, le site est devenu trop difficile à naviguer pour M. Perdue. La superposition accessiBe a introduit du code censé corriger les erreurs de codage d’origine et ajouter des fonctionnalités plus accessibles. Mais il a reformaté la page et certains widgets – tels que les boutons de paiement et de panier – ont été masqués du lecteur d’écran de M. Perdue. Les étiquettes des images et des boutons étaient codées de manière incorrecte. Il ne pouvait plus trouver le champ de recherche du site ou les en-têtes dont il avait besoin pour naviguer dans chaque section de la page, a-t-il déclaré. M. Perdue fait partie des centaines de personnes handicapées qui se sont plaintes de problèmes avec les services Web d’accessibilité automatisés, dont la popularité a fortement augmenté ces dernières années en raison des progrès de l’IA et des nouvelles pressions juridiques exercées sur les entreprises pour rendre leurs sites Web accessibles.

Plus d’une douzaine d’entreprises fournissent ces outils. Deux des plus grands, AudioEye et UserWay, sont cotées en bourse et ont déclaré des revenus de plusieurs millions dans les états financiers récents. Certains facturent des frais mensuels allant d’environ 50 $ à environ 1 000 $, selon leurs sites Web, tandis que d’autres facturent des frais annuels de l’ordre de plusieurs centaines ou milliers de dollars. (Les prix sont généralement présentés par niveaux et dépendent du nombre de pages d’un site.) Ces sociétés répertorient parmi leurs clients de grandes entreprises telles que Hulu, eBay et Uniqlo, ainsi que des hôpitaux et des administrations locales.