Pour les Indiens d’Amérique, la visite de Modi suscite de la fierté et de la frustration

Une visite fastueuse à Washington du Premier ministre indien Narendra Modi, qui s’achevait vendredi, a rappelé que lorsque les intérêts stratégiques s’alignent, les dirigeants américains peuvent trouver des moyens de minimiser les divergences sur les droits de l’homme et les valeurs démocratiques, même pour une nation où les groupes minoritaires disent ils se retrouvent de plus en plus assiégés sous le régime nationaliste hindou.

Il y a eu des jours d’ovations au Congrès et de réunions de backslapping avec le président Biden. Une célébration de la Maison Blanche entourée de 7 000 partisans adorateurs qui ont éclipsé les dissidents. Et vendredi, des discours aux titans des affaires qui veulent gagner de l’argent dans la nation la plus peuplée du monde.

Après un voyage pour lequel les dirigeants américains ont largement mis de côté les critiques dans la poursuite d’un partenariat contre la Chine, Modi pourrait être encouragé à adopter une position plus dure chez lui qui pourrait éventuellement saper la stabilité du pays et se retourner contre la Maison Blanche, ont déclaré des analystes. Mais pour l’instant, le pari de Modi semble être que tant que Washington a besoin de l’Inde pour ses intérêts fondamentaux en matière de politique étrangère, il peut toujours gagner des invitations estampillées d’un sceau d’or américain.

« La visite d’Etat confirme pour l’Inde que des mesures illibérales ou antidémocratiques ne changeront pas à court terme le partenariat stratégique », a déclaré Tamanna Salikuddin, une ancienne responsable du département d’Etat qui dirige les programmes pour l’Asie du Sud à l’US Institute of Peace. « Les États-Unis ont une grande tolérance pour l’illibéralisme quand nous le voulons. »

Vendredi, Modi devait terminer sa visite aux États-Unis en rencontrant une foule de dirigeants de soutien de la grande diaspora indo-américaine, dont beaucoup ont applaudi ce qu’ils ont dit être la poursuite de Modi de placer l’Inde au premier rang des nations. Ils étaient plus nombreux que ceux qui se plaignaient amèrement que Washington – et une grande partie de la communauté de la diaspora aux États-Unis – fermaient les yeux sur la violence et la répression contre l’importante population non hindoue de l’Inde.

Les responsables de l’administration ont déclaré qu’ils avaient fait part de leurs préoccupations concernant les droits des musulmans et d’autres groupes minoritaires, mais discrètement. Les messages les plus forts ont souligné le besoin de Washington d’un partenaire solide à New Delhi à un moment où les États-Unis sont entrés dans une compétition effrénée avec Pékin pour le contrôle de l’architecture du commerce et de la sécurité mondiaux – et pourraient utiliser un ami à Delhi.

La stratégie comporte certains risques, selon les analystes, au milieu de ce que le département d’État a déclaré être une aggravation de la violence sectaire en Inde et une pression accrue sur les journalistes et l’opposition politique de Modi. La violence entre groupes ethniques – l’un en grande partie hindou, l’autre en grande partie chrétien – dans l’État du nord-est du Manipur a fait plus de 100 morts depuis mai, par exemple, et a conduit au déploiement de l’armée indienne pour réprimer la violence non loin de la frontière avec la Chine. . Ailleurs, des opposants politiques – dont le chef du principal parti d’opposition – ont été accusés de diffamation de Modi.

« Ce que nous ne voulons pas, c’est que ces problèmes explosent et qu’ils soient tellement distraits, tellement centrés sur l’intérieur, qu’ils ne puissent pas se concentrer sur la Chine, ne soient pas capables de se concentrer sur d’autres problèmes », a déclaré Salikuddin.

« Mais je ne pense pas que ce soit encore le cas », a-t-elle déclaré. « Ils affrontent la Chine d’une manière si directe et ouverte qu’il en faudrait beaucoup pour les faire sortir de cette frontière. »

L’équilibre entre les valeurs et les intérêts n’est pas toujours facile, et Biden n’est pas le premier à relever le défi. Celui qui occupe la Maison Blanche a « beaucoup d’actions » à protéger, a déclaré l’ancien président Barack Obama à CNN en un entretien qui a été diffusé jeudi, et il a noté que lorsqu’il était au pouvoir, il traitait avec des alliés qui, « si vous me pressiez en privé, dirigent-ils leurs gouvernements et leurs partis politiques d’une manière que je dirais idéalement démocratique ? Je devrais dire non.

Obama a déclaré que la sauvegarde des droits des minorités en Inde était importante à soulever, en partie pour assurer la stabilité du pays.

« Si j’avais une conversation avec le Premier ministre Modi », a-t-il dit, « une partie de mon argument serait que si vous ne protégez pas les droits des minorités ethniques en Inde, il y a de fortes chances que l’Inde commence à se séparer à un moment donné. Et nous avons vu ce qui se passe lorsque vous commencez à avoir ce genre de grands conflits internes.

Pour l’instant, l’administration Biden a minimisé les divisions avec l’Inde, donnant la priorité aux liens pour repousser la Chine même par rapport à d’autres priorités américaines. L’administration a encouragé les pays partenaires à réduire leurs échanges avec la Russie, par exemple, mais un haut responsable du département d’État a affirmé avant la visite que les achats croissants de pétrole russe par l’Inde favorisaient en fait les intérêts américains, même s’ils versaient de l’argent au trésor de guerre du Kremlin. .

« L’Inde prendra ses propres décisions quant à savoir si elle achète du pétrole à la Russie », a déclaré le responsable, s’exprimant sous couvert d’anonymat pour discuter de considérations internes sensibles.

« Nous espérons que l’Inde continuera d’utiliser le plafond des prix du pétrole du G-7 pour tirer parti de la baisse des coûts du pétrole russe qu’elle achète », a déclaré le responsable, faisant référence à un effort des principales économies mondiales pour sanctionner la vente de pétrole russe au-dessus d’un fixer le prix. « C’est dans notre intérêt à tous qu’il achète du brut russe à des prix défiant toute concurrence. »

« Notre partenariat entre l’Inde et les États-Unis contribuera grandement, à mon avis, à définir à quoi ressemble le 21e siècle », a déclaré Biden vendredi lors d’une réunion avec Modi et les principaux chefs d’entreprise américains et indiens.

« La démocratie est l’une de nos valeurs sacrées et partagées », a déclaré Modi un jour plus tôt dans un discours prononcé lors d’une session conjointe du Congrès régulièrement ponctuée d’acclamations et de chants de « Modi ! Modi ! » par ses fans dans la galerie d’observation de la chambre.

Certains représentants de la grande communauté de la diaspora indienne aux États-Unis se sont dits ravis de l’accueil musclé.

« C’est une visite qui dit que l’Inde est arrivée. L’Inde est traitée sur un pied d’égalité », a déclaré Amitabh VW Mittal, secrétaire général de la US Indian Community Foundation, le groupe qui a organisé l’événement de la diaspora vendredi. Mittal a déclaré avoir assisté au discours du Congrès et avoir été stupéfait par les ovations debout.

Il a rejeté les critiques sur le bilan de Modi en matière de droits humains.

«Nous avons plus de conflits aux États-Unis. Nous avons plus de conflits dans d’autres pays », a déclaré Mittal.

La réponse généralement accueillante a cependant suscité de la frustration parmi les défenseurs des droits de l’homme indiens américains qui ont déclaré que Modi évidait la longue tradition de sa nation en tant que démocratie laïque, multiethnique et chamailleuse. Et certains défenseurs des droits de l’homme ont déclaré qu’il utilisait l’étreinte du leader du monde libre pour redorer son blason avant une élection en Inde l’année prochaine – pour « blanchir » sa persécution des minorités, a déclaré Arjun Sethi, un avocat des droits de l’homme.

Modi s’est vu refuser un visa américain pour son implication alléguée en 2002, des émeutes dans son État natal du Gujarat, qui ont tué au moins 1 000 personnes, pour la plupart des musulmans. Et depuis que Modi est devenu Premier ministre en 2014, les minorités musulmanes, chrétiennes et sikhs ont été persécutées, selon le département d’État. rapports sur les droits de l’homme.

« C’est comme s’il y avait deux réalités », a déclaré Sunita Viswanath, co-fondatrice de Hindus for Human Rights, un groupe qui défend les droits des minorités en Inde et a aidé à organiser des manifestations à New York et à Washington pour coïncider avec la visite de Modi.

« C’est une fermeture délibérée de notre œil collectif sur une marche vers un battement de tambour d’extrême droite de la plus grande soi-disant démocratie du monde en vue de devenir une théocratie », a déclaré Viswanath, qui est amérindien.

Elle a déclaré que la visite de Modi était suivie de près dans les communautés de la diaspora du monde entier, qui restent connectées via les applications de chat WhatsApp et Signal. Mais elle a dit que dans son travail d’activisme, elle est parfois frustrée par ses compatriotes américains qui ont des racines en Inde.

« C’est un travail solitaire dans une communauté diasporique qui est juste hypnotisée par l’accès au pouvoir et aux privilèges », a-t-elle déclaré.

L’Inde n’a pas choisi son camp entre l’Occident et la Russie, et n’en a pas souffert, a déclaré Joshua T. White, professeur de pratique à l’Université Johns Hopkins et conseiller principal et directeur pour les affaires sud-asiatiques au Conseil de sécurité nationale au cours de la l’administration Obama.

« Ils ont le sentiment d’être un partenaire souhaitable pour de nombreux pays et n’ont donc pas vraiment à s’engager sur les questions de droits de l’homme », a-t-il déclaré. « Si quoi que ce soit, la rhétorique extrêmement noble de l’administration Biden sur la relation joue dans ce sens en Inde qu’elle détient la plupart des cartes. »

Mais si les tendances illibérales en Inde se poursuivent, cela pourrait freiner l’enthousiasme de Washington à traiter le pays comme « un partenaire exceptionnel », a déclaré White.

Le message de Modi a été que l’Inde célèbre les mêmes valeurs que l’Amérique – et que l’Inde est une puissance à prendre au sérieux et à traiter sur un pied d’égalité. « J’ai aimé ça », a déclaré le représentant Don Bacon (R-Neb.), Sortant de la chambre de la Chambre jeudi. Les États-Unis ne sont pas en mesure de condescendre et de critiquer, a-t-il déclaré.

« Nous n’allons pas être comme le partenaire principal où nous pouvons simplement leur dicter », a-t-il déclaré à propos de l’évolution des relations américano-indiennes. « Mais en travaillant ensemble, nous pouvons faire tellement de bien … et nous devons nous serrer les coudes contre la Chine. »

Cinq membres démocrates du Congrès, dont aucun amérindien, ont boycotté le discours, se plaignant que les questions relatives aux droits de l’homme étaient passées sous silence pendant la visite.

« Avoir la vision pragmatique de dire » C’est un pays qui est important pour nous « , c’est bien », a déclaré l’un d’eux, le représentant Ilhan Omar (D-Minn.), Dans une interview vendredi, soulignant que les relations diplomatiques – y compris avec les non-démocraties et d’autres pays « à problèmes » – sont essentiels pour la politique étrangère américaine.

Mais faire le «pas supplémentaire» de les honorer avec un dîner d’État et un discours conjoint au Congrès «envoie le mauvais message à ceux qu’ils oppriment», a-t-elle déclaré. « Et cela envoie le mauvais message aux autres dirigeants mondiaux qui recherchent l’opportunité d’être normalisés. »

Dans l’ensemble, a déclaré White de Johns Hopkins, il pense que l’investissement américain en Inde rapportera des dividendes.

« L’Inde n’a pas besoin d’être alliée ou même étroitement alignée avec les États-Unis pour aider à établir un équilibre de puissance favorable en Asie – une Asie qui n’est pas dominée par une Chine montante », a-t-il déclaré.

