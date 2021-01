PUERTO CABEZAS, Nicaragua – Chaque fois qu’il est en mer, le plongeur de homard dit une prière juste avant de se jeter à l’eau dans ce qui est devenu un rituel constant depuis qu’il a failli perdre la vie à la chasse il y a trois ans.

«Mon Dieu, aidez-moi encore une fois», plaide le homard, Edmundo Stanley Antonio. «Accompagnez-moi dans cette eau.»

Il y a beaucoup de soucis dans ce simple appel. Que le tuyau d’air de fortune auquel il est attaché ne provoque pas de fuite. Que le compresseur d’air en surface ne tombe pas en panne. Que sa conscience innée de la distance et du temps – il n’a ni montre ni jauge de profondeur – est meilleure que le moment où il a fait surface trop rapidement à environ 150 pieds de profondeur et a été battu par le mal de la décompression, qui l’a laissé en partie paralysé pendant un an .

M. Stanley, 33 ans, ressent toujours de la douleur dans le dos et le cœur lorsqu’il plonge. Un médecin lui a dit à plusieurs reprises de ne pas retourner dans l’eau, avertissant que la prochaine plongée pourrait le tuer. Sa femme le supplie d’arrêter; elle a déjà perdu son frère et un gendre dans des accidents de plongée.