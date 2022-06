Pour les héroïnes les plus complexes de l’animation, regardez au Japon

À une époque de débat généralisé sur la représentation des femmes dans les films, les meilleurs animateurs japonais créent depuis longtemps des héroïnes plus complexes et plus complexes que nombre de leurs homologues américains. Ils ont des défauts, des faiblesses et des tempéraments aussi bien que des forces et des talents. Ce ne sont pas des propriétés ou des franchises ; ce sont des personnages auxquels les cinéastes croient. Comme beaucoup d’ados, Suzu dans “Belle” de Mamoru Hosoda (sorti ici cette année et disponible sur grandes plateformes numériques) a une vie en ligne qui éclipse son existence quotidienne : son alter ego, le personnage principal, est la diva pop régnante du cybermonde de U. Dans la vraie vie, Suzu est une lycéenne introvertie dans une ville mouchetée — même sa meilleure amie l’appelle “une bosse de campagne”. Mais elle gagne toujours des auditeurs avertis, car sa musique reflète l’amour et la douleur qu’elle a vécus, surtout depuis la mort de sa mère, qui s’est noyée en sauvant un enfant d’une rivière en crue. Suzu lui manque, mais elle lui en veut aussi de s’être sacrifiée pour “un enfant dont elle ne connaissait même pas le nom”. Suzu est allée jusqu’à abandonner ses dons musicaux impressionnants parce que sa mère les a encouragés. Les héroïnes américaines peuvent exprimer le désir d’un parent disparu, mais pas les émotions profondes et compliquées de ce remaniement de “La Belle et la Bête”. La protagoniste de la version Disney manque à son père lorsqu’elle accepte de devenir la prisonnière de Beast, mais elle ne mentionne jamais sa mère. Pas plus que Jasmine dans “Aladdin”.

Lors d’un appel vidéo, Hosoda a déclaré qu’il pensait qu’un changement majeur s’était produit dans l’animation lorsque les artistes de Disney avaient fait de Belle une jeune femme plus indépendante, intelligente et contemporaine que ses prédécesseurs. Elle voulait une vie plus excitante que ce que sa “pauvre ville de province” pouvait offrir – un désir que Blanche-Neige ou Cendrillon n’ont jamais exprimé. “Quand vous pensez à l’animation et aux rôles principaux féminins, vous allez toujours vers les tropes de contes de fées”, a déclaré Hosoda par l’intermédiaire d’un traducteur. «Mais ils ont vraiment brisé ce modèle: c’était très nouveau. De même, ce que nous avons essayé de faire dans ‘Belle’ n’est pas de construire un personnage, mais de construire une personne : quelqu’un qui reflète la société dans laquelle nous vivons.

Image Avec Suzu dans “Belle”, le réalisateur Mamoru Hosoda a tenté de créer “quelqu’un qui reflète la société dans laquelle nous vivons”. Le crédit… Studio Chizu