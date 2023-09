Pour les HBCU, les groupes représentent bien plus qu’un spectacle destiné à la communauté noire : « C’est une famille »

HOUSTON (AP) – Il est presque 22 heures et il fait toujours une température étouffante et gluante de 95 degrés lorsque le groupe Ocean of Soul de Texas Southern marche sur le toit d’un parking à deux pas du centre-ville de Houston.

L’horizon scintillant est suffisamment proche pour éclairer la structure faiblement éclairée. Il révèle des gouttes de sueur coulant sur de nombreux visages alors que les étudiants approchent de la fin d’une journée de répétition de 10 heures. L’un des trois tambours majors, Dominique Conner, se précipite parmi ses camarades du groupe, distribuant des félicitations lorsqu’ils sont mérités et des critiques lorsqu’ils en ont besoin.

Le directeur du groupe, Brian Simmons, grimpe au sommet d’une échelle à proximité et soulève un porte-voix.

« Tout ce que vous faites compte », aboie-t-il.

La raison pour laquelle plus de 100 étudiants musiciens perfectionnent leurs routines sur une dalle de béton géante dans la chaleur brutale du mois d’août d’un été à Houston est un microcosme, à bien des égards, de la vie dans un collège ou une université historiquement noir comme Texas Southern. Ils sont ici parce que c’est la meilleure option disponible dans une école où les ressources sont rarement abondantes. Ils sont ici parce qu’ils ont besoin de s’entraîner pour une vitrine contre sept autres fanfares HBCU qui arrive rapidement.

Ils sont également là parce que jouer dans des groupes comme Ocean of Soul n’est pas une question de participation scolaire ni d’élimination d’une activité parascolaire. En rejoignant, tout comme leurs frères des groupes HBCU de Southern, Howard et Florida A&M et tous les autres, ils font partie d’une marque précieuse de la communauté noire, qui est impatiente de les aimer comme une famille et de célébrer avec eux étape par étape chorégraphiée. . Il en est ainsi depuis des décennies, mais à l’ère des médias sociaux et du streaming en ligne, les groupes bénéficient d’une nouvelle attention.

« Les groupes HBCU, cela représente beaucoup de choses », a déclaré Simmons, qui, à 31 ans, est le plus jeune directeur de groupe de l’histoire de Texas Southern et a des décennies de moins que la plupart des autres personnes occupant son poste dans une HBCU. Simmons a joué dans le groupe Human Jukebox de Southern en tant qu’étudiant et y a passé huit ans en tant que réalisateur adjoint avant de venir à Texas Southern en 2021.

« C’est de la compétition. C’est de la discipline. C’est une tradition. C’est toutes ces choses », a expliqué Simmons. « La fanfare des HBCU, c’est presque une pierre angulaire. »

De nature quelque peu discrète, l’importance de son rôle a obligé Conner à être plus franc, voire autoritaire. Faire partie de quelque chose qui compte tant pour la communauté noire remplit le junior de fierté.

«Cela donne simplement aux minorités la chance et l’opportunité de montrer leur passion, leur métier et leur culture», dit-il. « Les gens ont la possibilité de montrer leur créativité. »

LES BONNES NOTES

La compétition et le sens du spectacle sont au cœur de tous les groupes HBCU, qui sont au nombre d’environ 40 à travers le pays. Ils le sont depuis que William Foster de Florida A&M a formé le groupe Marching 100 en 1946, lançant un style de pas en avant et un mélange passionnant de musique et de danse qui peut confiner à la gymnastique. Il est unique et a depuis été imité dans des milliers de lycées et de collèges.

Pour Christy A. Walker, les groupes HBCU sont « littéralement dans mon sang » et elle a passé sa vie avec eux. Ses parents se sont rencontrés alors qu’ils faisaient tous deux partie du groupe A&T de Caroline du Nord et elle a suivi leurs traces en jouant de la clarinette dans la Blue and Gold Marching Machine.

Walker a écrit trois livres sur les groupes HBCU, a contribué à la création d’un site Web à leur sujet et héberge un podcast intitulé « The HBCU Band Experience ». Elle a qualifié les groupes de partie vitale de la culture noire qui méritent plus de respect qu’ils n’en reçoivent.

« Nous faisons les choses différemment et honnêtement, nous sommes, je dirais, des créateurs de tendances pour l’ensemble de la culture du groupe, y compris les non-HBCU », a-t-elle déclaré. « Parce que c’est nous qui jouerons les 40 meilleures chansons actuellement disponibles. Si une chanson sort lundi, le samedi, un groupe la jouera.

Dans les HBCU, selon Reginald McDonald, directeur des groupes de l’État du Tennessee, les groupes sont souvent « la fenêtre sur l’école » qui influence les opinions sur l’institution.

« Cela met essentiellement en lumière chacun de nos programmes et permet aux gens de comprendre et de savoir qu’en termes d’éducation musicale, dans chacune de ces écoles, ce sont des programmes très viables », dit-il. « Et nous réalisons souvent des choses uniques avec très peu de financement et nous faisons en sorte que la magie, dans un sens, se produise. »

L’aristocrate des groupes qu’il dirige est l’un des meilleurs du pays. Fondé la même année que le Marching 100, il a commencé à se produire lors de matchs de football professionnel en 1956 et est devenu le premier groupe HBCU à se produire lors d’un défilé inaugural présidentiel lorsqu’il a défilé pour la cérémonie de John F. Kennedy en 1961.

Il possède également un titre qu’aucun autre groupe de HBCU ne peut revendiquer : gagnant d’un Grammy. Le groupe a battu Willie Nelson, entre autres, en février pour le prix du meilleur album Roots Gospel pour « The Urban Hymnal ».

LA VITRINE

Plus de 2 200 membres du groupe et des dizaines de directeurs et d’employés de tout le pays sont arrivés pour avoir l’occasion de montrer leurs compétences devant une foule de plus de 50 000 personnes au NRG Stadium, domicile des Texans de Houston de la NFL.

Derek Webber, diplômé de l’Université de Hampton, a créé la National Battle of the Bands pour accroître la visibilité des HBCU et de leurs groupes et pour les aider à former les musiciens en herbe. Il est fier que l’événement ait permis de récolter plus d’un million de dollars en bourses pour les écoles participantes, qui sont souvent sous-financées et manquent de ressources.

« Pour une HBCU, les groupes font partie de la culture, ils font partie du style de vie », a déclaré Webber. « Et dans certains cas, ils sont plus importants que l’équipe sportive. »

Webber a fièrement noté la taille de la foule que les groupes attireraient le dernier samedi avant le début du football universitaire.

« Ici, nous sommes un samedi et il n’y a pas de football et nous allons accueillir 50 000 personnes », a-t-il déclaré. « Les fans apprécient vraiment ce qu’ils voient. Les groupes ont fourni énormément de travail pour offrir un grand spectacle. Et c’est énergique. C’est amusant. C’est la famille. C’est un style de vie.

Les nerfs étaient à leur comble lorsque samedi soir est arrivé avec la promesse de 3 heures et demie de musique, avec les huit groupes se produisant et des artistes de rap tels que Doug E. Fresh, Outkast’s Big Boi et Slim Thug montant sur scène entre les deux.

Drapé dans une cape dorée étincelante, avec un casque corinthien à plumes sur la tête, Yohance Goodrich II est entré en hauteur sur le terrain en tant que M. Spartan, suivi du groupe de la Spartan Legion de l’État de Norfolk.

Grand et majestueux, Goodrich commandait le groupe avec une confiance facile. Chaque mouvement qu’il faisait était précis et net, qu’il s’agisse de diriger le groupe à travers des chansons traditionnelles ou de danser sur un medley hip-hop mis en valeur par des chansons de TI et Missy Elliott. M. Spartan est le tambour-major en chef du groupe et, comme Goodrich l’a noté en citant sa responsabilité dans le succès du groupe, « l’enthousiasme est la clé et la discipline est l’héritage ».

« C’est le poste le plus élevé au niveau étudiant… c’est un honneur d’obtenir ce poste », rayonnait-il. « Cela demande beaucoup de travail et, plus important encore, c’est l’un des postes les plus importants sur le campus en termes de notre culture et de l’importance du groupe pour notre université. »

LE RÉCOMPENSE

Myiles Spann, de Virginia State, a commencé à virevolter « dans les coulisses » en neuvième année, rêvant qu’un jour il aurait la chance de se produire dans une fanfare. Après deux saisons dans Trojan Explosion de Virginia State, il a finalement eu la chance de rejoindre la ligne auxiliaire et a été le seul virevoltant masculin de la Battle of the Bands.

Vêtu d’un pantalon noir et d’une chemise bleu royal à paillettes, Spann a ébloui avec une performance impeccable, un immense sourire ne quittant jamais son visage. Lorsque la foule a applaudi le groupe, c’était mieux que tout ce que Spann aurait pu imaginer.

« C’était tellement incroyable », a-t-il déclaré. « J’avais l’impression d’être dans un rêve. »

Toutes ces nuits où le groupe Texas Southern répétait au sommet de ce parking, c’était l’idée de cet événement qui gardait les étudiants concentrés. Le showcase ayant lieu dans leur ville, ils n’avaient d’autre choix que de l’apporter.

« Vous devez représenter votre ville », a déclaré Simmons. « Vous devez rendre les gens fiers de partager un code postal avec vous, de partager une ville avec vous. »

Lors d’une soirée qui célébrait également le 50e anniversaire du hip hop, l’Ocean of Soul a tissé ce lien dans son spectacle. Le groupe a fait tomber la maison lorsque Simmons a remis un microphone et un bob à un membre du groupe, et il a rappé le tube de Run DMC « It’s Tricky » pendant que le groupe interprétait la chanson.

Conner, son collègue tambour-major Kevin Smith et son tambour-major en chef KamRon Hadnot ont épaté la foule avec une danse chorégraphiée pendant la pièce. Il comprenait la danse Kid ‘n Play du film House Party de 1990 et la danse Druski, qui est devenue virale en 2021.

« Nous les avons emmenés avec nous dans cette aventure émotionnelle », a déclaré Simmons. « Donc, à la fin, quand vous vous retournez et que vous voyez cette ovation debout, cela signifie que le travail est bien fait. »

Quiconque n’était pas à Houston a raté tout un spectacle. Mais le football universitaire a commencé et le basket-ball n’est pas loin, ce qui signifie que chaque semaine, des groupes HBCU dans tout le pays divertiront les foules et mettront en valeur l’excellence noire.

Kristie Rieken, Associated Press