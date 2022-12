Pour les frères et sœurs survivants du tournage du Club Q, les vacances sont un acte de résolution

Les frères et sœurs ont toujours été proches, deux enfants homosexuels de parents mormons qui ont grandi en apprenant que l’homosexualité était un péché.

Mme Slaugh était adolescente lorsqu’elle a confié à son frère James et à leurs autres frères et sœurs qu’elle était homosexuelle. Lorsque sa mère l’a découvert, elle a forcé sa fille, alors âgée de 19 ans, à quitter la maison. Lorsque M. Slaugh a commencé à sortir au début de la vingtaine, sa grande sœur Charlene était la première de ses quatre frères et sœurs, a-t-il dit.

“Je vois Charlene comme la plus forte parce qu’elle a ouvert la voie à mon acceptation”, a déclaré M. Slaugh.

Les frères et sœurs ont déclaré que leur mère avait appris à accepter leur sexualité et à les soutenir. Elle a rejoint d’autres membres de l’église qui ont défendu les personnes LGBTQ et a assisté au festival Colorado Springs Pride en 2019.