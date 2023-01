Pour les familles et les détenus dans les zones occupées par la Russie, une sombre attente

ZAPORIZHZHIA, Ukraine – Le mois dernier, un message a été envoyé clandestinement à des amis par 10 détenus ukrainiens dans le territoire occupé par la Russie. Les hommes, parmi des centaines d’autres prisonniers civils portés disparus depuis des semaines depuis le retrait russe de la ville de Kherson, ont déclaré qu’ils étaient en vie mais qu’ils avaient désespérément besoin d’aide.

“Ils nous ont demandé de contacter leurs proches et de dire aux médias qu’ils sont vivants”, a déclaré Andriy, un ancien détenu et ami de certains détenus, qui, comme d’autres interviewés pour cet article, n’a donné que son prénom pour des raisons de sécurité. “Ils sont torturés et détenus sans aucune base légale.”

Le retrait des forces russes de pans entiers de territoire dans l’est et le sud de l’Ukraine l’automne dernier a fait naître l’espoir chez de nombreux Ukrainiens que leurs proches détenus seraient libérés et que les forces du pays s’appuieraient sur cet élan et reprendraient rapidement plus de territoire dans la région.

Mais la retraite russe s’est avérée ordonnée au point que même des prisonniers ont été évacués, et la contre-offensive de l’Ukraine dans le sud s’est en grande partie interrompue car de violents combats se sont concentrés sur le front oriental.