Pour les familles d’Uvalde, un appel à réponses se fait de plus en plus fort

Un responsable familier avec le fonctionnement interne d’un comité d’enquête de la Texas House a déclaré que les législateurs prévoyaient de publier leurs conclusions lors d’une réunion privée avec les familles dans une semaine ou 10 jours.

Beaucoup de ceux qui ont défilé veulent aussi plus que justice. Certaines familles font pression pour des lois plus strictes sur les armes à feu et des vérifications des antécédents. Mais dans un comté essentiellement rural et socialement conservateur où la culture des armes à feu est ancrée dans la vie quotidienne et où beaucoup possèdent des armes pour se protéger et chasser, le contrôle des armes à feu peut s’avérer un objectif insaisissable, ont déclaré M. Cazares et d’autres.

Vétéran américain et propriétaire d’armes de longue date, il se considérait autrefois comme un fervent partisan des droits des armes à feu. Mais quelque chose en lui a changé depuis la tragédie, a-t-il déclaré dans une interview.

M. Cazares s’est rappelé avec force détails qu’il avait oublié son arme dans son camion alors qu’il se précipitait vers l’école de sa fille au moment où il a entendu qu’il y avait un homme armé à l’intérieur. Une fois sur place, a-t-il dit, il a supplié les officiers armés de faire irruption et de s’attaquer au tireur. Il a appris plus tard que sa fille gisait morte dans un hôpital voisin.

Un rapport préliminaire des forces de l’ordre a suggéré que les agents qui ont répondu ont attendu environ 78 minutes pour entrer dans les salles de classe où le tireur terrorisait un enseignant et des enfants. M. Cazares a déclaré que le souvenir de Jackie, qu’il a décrit comme un “pétard” qui rêvait de visiter un jour Paris, était ce qui l’avait motivé à obtenir un bilan complet et à exiger que le district scolaire d’Uvalde renforce ses mesures de sécurité avant la rentrée. an.