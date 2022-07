Pour les familles du 11 septembre, l’événement de golf soutenu par l’Arabie saoudite est “une autre atrocité”

“Combien d’argent faut-il pour tourner le dos à son pays, au peuple américain ?” a déclaré Juliette Scauso, qui avait 4 ans lorsque son père, le pompier Dennis Scauso, a péri dans les attentats.

Pendant des jours, les golfeurs de LIV et Trump ont défendu leurs décisions de s’aligner sur la tournée en échappée et d’accepter des millions de dollars du fonds souverain saoudien, qui est supervisé par le prince héritier Mohammed bin Salman. Les critiques de la tournée disent qu’il s’agit d’un autre exemple des atrocités saoudiennes de “sportswashing” qui leur sont attribuées – soutenir les terroristes du 11 septembre, tuer le journaliste Jamal Khashoggi et opprimer les femmes et les membres de la communauté LGBTQ.