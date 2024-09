Pour les familles des victimes de l’effondrement du pont Key Bridge, une quête de justice commence

BALTIMORE — Des années après avoir immigré aux États-Unis et s’être installée dans la région de Baltimore, Maria del Carmen Castellon travaillait vers un nouveau chapitre du rêve américain de sa famille, espérant étendre son entreprise de food truck à succès dans un restaurant salvadorien.

Son mari, Miguel Luna, était juste à côté d’elle. Des années de travaux de soudure et de construction avaient commencé à nuire à sa santé, mais il continuait à travailler car il ne pouvait pas encore se permettre de prendre sa retraite. Il remplissait des nids-de-poule pendant une nuit lorsque la catastrophe s’est produite. Un énorme porte-conteneurs a perdu de la puissance et s’est écrasé dans la mer. Pont Francis Scott Keyenvoyant Luna et cinq autres hommes plonger vers leur mort alors que la travée en acier s’effondrait dans l’eau en dessous.

Plusieurs mois plus tard, la famille de Luna a toujours du mal à construire une avenir sans lui.

« Miguel avait une énergie inépuisable, non pas parce qu’il le voulait, mais parce qu’il devait subvenir aux besoins de notre famille », a déclaré Castellon en espagnol, s’exprimant par l’intermédiaire d’un traducteur lors d’une conférence de presse mardi. « Une blessure s’est ouverte dans mon cœur qui ne guérira jamais. »

Elle est apparue aux côtés des proches et des avocats d’autres victimes pour annoncer leur intention d’engager une action en justice contre le propriétaire et le gestionnaire du Dali, arguant que les entreprises ont agi avec négligence et ont ignoré les problèmes sur le navire avant le Effondrement du 26 mars.

Un appel de détresse de dernière minute lancé par le pilote du navire a permis aux policiers d’interrompre la circulation vers le pont, mais ils n’ont pas eu le temps d’alerter l’équipe de travaux routiers. La plupart des hommes étaient assis dans leurs véhicules de chantier pendant une pause et n’ont reçu aucun avertissement. L’un d’eux a survécu à sa chute du pont en ouvrant manuellement la fenêtre de son camion et en sautant dans les eaux glaciales de la rivière Patapsco.

Après la catastrophe, les plongeurs ont travaillé 24 heures sur 24 pour récupérer les corps des victimes. L’épave sous-marine a bloqué le chenal principal du port de Baltimore pendant des mois, perturbant les voies de navigation de la côte Est et mettant temporairement de nombreux dockers au chômage.

Les six victimes étaient des immigrants latinos venus aux États-Unis à la recherche d’emplois mieux rémunérés et d’opportunités pour leurs familles. La plupart d’entre eux vivaient dans le pays depuis de nombreuses années, y compris Luna, qui a grandi au Salvador. Il a laissé derrière lui cinq enfants.

Luna passait souvent directement d’un travail de construction à un travail au food truck, où sa femme servait des pupusas et d’autres plats salvadoriens. L’entreprise attirait une clientèle diversifiée et comptait une clientèle fidèle dans sa communauté latino très soudée au sud de Baltimore.

Castellon a déclaré que l’entreprise symbolisait leur vision commune de l’avenir. Quelques jours avant sa mort, Luna l’a surprise en lui rendant visite dans le magasin qu’ils espéraient louer.

« Chaque kilomètre parcouru dans ce food truck, chaque légume coupé nous rapprochait un peu plus de nos rêves », a-t-elle déclaré. « Ces moments étaient remplis de rires, d’amour et de projets pour notre vie. »

Elle se rappelle qu’il s’est arrêté au food truck avant de partir au travail la dernière fois. Elle lui a offert un dîner et il l’a embrassée.

En cherchant à obtenir justice pour sa famille, Castellon a déclaré qu’elle espère éviter de futures tragédies en plaidant pour des conditions de travail plus sûres. Elle souhaite des protections plus solides pour les travailleurs immigrés qui se retrouvent trop souvent à accepter des emplois dangereux que personne d’autre n’est prêt à faire. Elle a exposé une paire d’anciens uniformes de soudeur de son mari, notant les trous dans le tissu causés par des étincelles.

Gustavo Torres, directeur exécutif de CASA, une association de défense des droits basée dans le Maryland, a déclaré qu’il n’était pas surprenant que les victimes de l’effondrement soient des travailleurs immigrés. Il a ajouté que leurs souffrances ne devaient pas être occultées par les intérêts des entreprises.

« Aucune perte financière ne peut être comparée à la perte de vies humaines », a déclaré Torres lors de la conférence de presse, qualifiant les victimes de « six âmes irremplaçables » dont les proches tentent de recoller les morceaux après que leur monde a été détruit en un instant.

Le Dali appartient à Grace Ocean Private Ltd. et est géré par Synergy Marine Group, tous deux de Singapour. Les deux sociétés ont déposé une requête en justice quelques jours après l’effondrement, cherchant à limiter leur responsabilité légale, une procédure courante pour les affaires portées devant les tribunaux en vertu du droit maritime américain. La requête conjointe vise à plafonner leur responsabilité à environ 43,6 millions de dollars dans ce qui pourrait devenir le cas de sinistre maritime le plus coûteux de l’histoire.

Un porte-parole des entreprises, qui n’a pas immédiatement répondu à un e-mail mardi soir, a précédemment refusé de commenter le litige en cours.

Plusieurs autres parties intéresséesDes représentants de la ville et des entreprises locales, dont des représentants de la municipalité, ont déposé des plaintes contre les entreprises, les accusant de négligence. Les plaintes déposées au nom des victimes et de leurs familles sont attendues dans les prochains jours.

Les conclusions préliminaires d’une enquête du National Transportation Safety Board montrent que le Dali expérimenté un série de problèmes électriques avant et après avoir quitté le port de Baltimore. Le navire était destiné au Sri Lanka lorsqu’il a subi une panne de courant et a perdu la direction au pire moment possible. Le FBI a lancé une enquête enquête dans les circonstances qui ont conduit à l’accident.

Un plan est en cours pour reconstruire le pont, mais cela pourrait prendre des années.

Entre-temps, Castellon a déclaré qu’elle prévoyait de continuer à poursuivre son rêve d’ouvrir un restaurant, désormais en l’honneur de son mari.

« Je sais qu’il est là-haut, qu’il me surveille et qu’il célèbre toutes mes victoires avec moi », a-t-elle déclaré. « Je continuerai à le rendre fier. »