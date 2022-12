Pour les familles de femmes disparues, la victime inconnue d’un tueur en série présumé fait craindre le pire : avocat

Les familles à la recherche d’êtres chers disparus craignent le pire après que la police a annoncé que l’une des victimes d’un tueur en série présumé à Winnipeg n’avait pas encore été identifiée.

“Vous gardez toujours l’espoir que votre proche sera retrouvé en sécurité”, a déclaré Hilda Anderson-Pyrz, présidente du National Family and Survivors Circle, un groupe créé après l’enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées.

“A entendre ce type de nouvelles, je ne peux pas commencer à imaginer ce que vivent les familles… sans savoir si cet individu qui n’a pas encore été identifié est leur proche.”

Jeudi, la police a déclaré qu’un homme inculpé plus tôt cette année pour la mort d’une femme de 24 ans était désormais inculpé de trois autres chefs de meurtre au premier degré.

L’avocat de Jeremy Skibicki a déclaré que son client prévoyait de plaider non coupable des quatre chefs d’accusation dans les décès de Rebecca Contois, Morgan Harris, 39 ans, Marcedes Myran, 26 ans et une quatrième femme non identifiée.

De gauche à droite : Morgan Beatrice Harris, Marcedes Myran et Rebecca Contois. La police de Winnipeg a déclaré jeudi qu’elle avait accusé Jeremy Skibicki de meurtre au premier degré dans la mort des trois femmes, ainsi que d’une quatrième, qui n’a pas été identifiée. (Soumis par le Service de police de Winnipeg et Darryl Contois)

Contois était membre de la Première Nation O-Chi-Chak-Ko-Sipi, également connue sous le nom de Crane River, située sur la rive ouest du lac Manitoba. Harris et Myran étaient membres de la Première Nation de Long Plain dans le centre-sud du Manitoba. Tous vivaient à Winnipeg lorsqu’ils ont été tués, selon la police.

La police a retrouvé les restes de Contois, mais aucun des corps des autres femmes. Cependant, ils ont déclaré qu’ils avaient encore suffisamment de preuves pour inculper Skibicki dans les quatre décès.

Peu de détails ont été dévoilés sur la quatrième femme. La police pense qu’elle était autochtone et dans la mi-vingtaine, et qu’elle était la première des quatre victimes, tuée des semaines avant les autres.

Les enquêteurs ont également publié des photos d’une veste de marque Baby Phat en noir et blanc avec une capuche bordée de fourrure qu’ils croient que la femme portait.

La police demande au public d’aider à identifier la quatrième victime d’homicide, qui portait une veste réversible Baby Phat avec une capuche en fourrure comme celle-ci. (Soumis par le Service de police de Winnipeg)

Avec peu de détails, l’identification de la femme peut s’avérer difficile – et s’il s’agit bien d’une jeune femme autochtone qui a été portée disparue, comme l’étaient Harris et Myran, Anderson-Pyrz a déclaré que la liste des correspondances possibles était longue.

Lors d’une conférence de presse jeudi, l’insp. Shawn Pike a déclaré que l’enquête pour identifier la victime inconnue se poursuit.

“Quelque part là-bas, il y a une famille et une communauté à qui manque un être cher et qui méritent vraiment de savoir ce qui s’est passé”, a déclaré Pike.

“Quelqu’un doit savoir quelque chose”

Darryl Contois – qui a passé des décennies à aider à la recherche de personnes disparues, y compris Harris plus tôt cette année – a déclaré qu’il avait parcouru ses notes de recherches précédentes pour voir s’il y avait un lien avec la femme non identifiée et la veste qu’elle portait.

“J’essaie de reconstituer [any information about] ce vêtement pour voir si quelqu’un m’a donné une description de ce que cette personne portait et de qui il s’agit », a déclaré Contois vendredi lors d’un feu sacré allumé pour les femmes tuées sur l’avenue Selkirk à Winnipeg.

Il a dit qu’il faisait ce qu’il pouvait pour aider à fermer la famille de la femme, quelles qu’elles soient – ​​et il espère que d’autres personnes le feront aussi.

“Il y a beaucoup de monde à Winnipeg, vous savez. Quelqu’un doit savoir quelque chose”, a-t-il déclaré.

“Même si elle est partie, elle est toujours quelqu’un. Quelqu’un l’aime, quelqu’un se soucie d’elle – alors j’espère que nous découvrirons qui elle est.”

REGARDER | La police fournit des détails sur une victime non identifiée :

La police demande de l’aide pour identifier la victime Insp. Shawn Pike a demandé jeudi au public de l’aider à identifier une femme inconnue qui serait la première des quatre victimes du tueur en série présumé Jeremy Skibicki. Les trois femmes identifiées qui auraient été tuées par Skibicki sont Rebecca Contois, Morgan Harris et Marcedes Myran.

Et si un jour vient où la femme est identifiée, Anderson-Pyrz dit qu’elle pense à la famille – là-bas quelque part, ne sachant pas encore ce qui est arrivé à leur être cher – et espère que la communauté se ralliera pour les soutenir et prendre soin d’eux.

“Je pense au chagrin qu’ils vont traverser – au traumatisme qu’ils vont vivre”, a-t-elle déclaré, l’émotion montant dans sa voix.

Anderson-Pyrz a déclaré que les décès soulignent le besoin urgent de mettre en œuvre les 231 appels à la justice issus de l’enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées.

Un plan d’action national pour mettre fin à la violence contre les femmes autochtones basé sur le rapport final de cette enquête a été publié l’année dernière, mais les défenseurs ont déclaré que peu avait été fait et ont appelé à une plus grande responsabilisation du gouvernement fédéral.

Un financement gouvernemental constant pour remédier au manque de logements abordables, d’éducation de qualité, d’accès à des opportunités d’emploi et de formation et à la capacité de récupérer la culture contribuerait grandement à assurer la sécurité des femmes autochtones, a déclaré Anderson-Pyrz.