LONDRES (AP) – Pour certains camionneurs, détaillants et commerçants britanniques, le cauchemar redouté du Nouvel An est arrivé tôt.

«Frontières françaises fermées», des panneaux de signalisation sur les routes à l’approche du port de Douvres dans la Manche ont clignoté lundi, éloignant les chauffeurs de camion alors que le trafic se rétablissait. Les supermarchés britanniques ont averti que les approvisionnements en produits frais pourraient s’épuiser en quelques jours.

Les entreprises ont passé des mois à s’inquiéter des perturbations aux frontières britanniques lorsque le Royaume-Uni fait une pause économique après le Brexit avec l’Union européenne à la fin de l’année. Le chaos de lundi, cependant, a été causé par le coronavirus.

Le suivi précoce d’une variante du COVID-19 que les scientifiques pensent qu’elle pourrait se propager plus facilement a plongé le sud de l’Angleterre dans le verrouillage et au cours du week-end a incité les pays du monde entier à interrompre les vols en provenance du Royaume-Uni, la France est allée plus loin et a fermé sa frontière pendant au moins 48 heures à partir de dimanche soir , arrêtant les personnes et les véhicules de fret qui entrent par voie aérienne, routière, maritime ou ferroviaire.

Cette décision a laissé les 6000 camions qui traversent chaque jour l’Angleterre vers la France sur les ferries de Douvres ou sur les trains à travers l’Eurotunnel bloqués, pour l’instant, en Angleterre.

Le directeur général du port de Douvres, Doug Bannister, a déclaré que si le port n’était pas rouvert bientôt, il y aurait «une situation assez difficile».

«En raison de l’importance du détroit de Douvres dans la manutention de marchandises critiques telles que la nourriture et d’autres choses de ce genre, je pense que cela pourrait devenir assez dramatique», a-t-il déclaré.

Le ministre français des Transports, Jean-Baptiste Djebbari, a déclaré qu’un nouveau «protocole sanitaire» à introduire dans les heures devrait permettre aux expéditions depuis le Royaume-Uni de reprendre. Les responsables britanniques ont déclaré qu’ils s’entretenaient de toute urgence avec leurs homologues européens.

Les retards ont été un avant-goût de ce que de nombreuses entreprises craignent de se produire le 1er janvier, lorsque la Grande-Bretagne quittera les structures économiques de l’UE, y compris son vaste marché unique des marchandises. La pause entraînera de nouvelles inspections douanières et de nouvelles formalités administratives – et une perturbation encore pire si les deux parties n’ont pas de nouvel accord commercial en place.

Les négociations commerciales qui ont commencé après le départ officiel de la Grande-Bretagne de l’UE le 31 janvier ont échoué pendant des mois, les deux parties étant incapables de combler les lacunes sur les garanties de concurrence loyale et l’accès des bateaux européens aux eaux de pêche britanniques. À 10 jours de la date limite de fin d’année, les deux parties disent qu’il est probable que les pourparlers échoueront et qu’il y aura une sortie britannique cahoteuse «sans accord» le 1er janvier.

Plus tôt cette année, le gouvernement britannique a publié son «pire scénario raisonnable» pour la perturbation des frontières après le Brexit, y compris des lignes de 7 000 camions près de Douvres et des attentes de deux jours pour traverser la Manche.

Même s’il y a un accord commercial, de nouvelles inspections et des formalités administratives entraîneront des retards. Le gouvernement est en train de construire d’énormes nouveaux dépôts de stationnement pour camions et des sites de dédouanement dans le sud-est de l’Angleterre pour alléger la tension, bien que la plupart soient inachevés ou en retard.

Lundi, les responsables ont fermé un tronçon de la route principale menant à Douvres, la transformant en parking pour les camions, et ont déclaré qu’un aéroport désaffecté serait rouvert pour garer 4000 autres véhicules de transport de marchandises pour aider à réduire les embouteillages.

Les retards à la frontière ont provoqué des frissons d’appréhension au Royaume-Uni, y compris dans le port de pêche de Brixham, dans le sud-ouest de l’Angleterre, où une grande partie des prises locales de crabes, de pétoncles et d’autres fruits de mer de grande valeur sont exportées vers les pays de l’UE.

De nombreux pêcheurs britanniques soutiennent le Brexit parce qu’ils veulent arracher le contrôle des eaux de pêche britanniques à l’UE – mais ils comptent également sur l’accès au marché européen.

«Aujourd’hui est un excellent exemple de ce qui attend le Brexit», a déclaré le skipper de bateau de pêche Sean Beck.

«Si nous ne pouvons pas vendre à l’Europe, nous avons fini», a-t-il déclaré. «Il n’y a pas d’avenir.»

De longues files d’attente se sont formées devant certains supermarchés britanniques lundi alors que les clients s’approvisionnaient, malgré les avertissements officiels selon lesquels les achats de panique n’étaient pas nécessaires.

Tim Rycroft, directeur de l’exploitation de la Food and Drink Federation, a déclaré: «il n’y a pas besoin pour les acheteurs de s’inquiéter» pour l’instant.

«Il y a encore beaucoup de nourriture dans la chaîne d’approvisionnement», dit-il. «Noël est une période où les entrepôts sont pleins, et ce n’est que si cela n’est pas résolu rapidement qu’il pourrait y avoir un impact quelconque au niveau de la vente au détail de la chaîne d’approvisionnement.»

La chaîne de supermarchés Sainsbury’s a déclaré que si la frontière ne rouvrait pas bientôt, «nous commencerons à voir des lacunes au cours des prochains jours sur la laitue, certaines feuilles de salade, les choux-fleurs, le brocoli et les agrumes – qui sont tous importés du continent en ce moment. de l’année. »

Jo Kearney de Brixham, en Angleterre, a contribué à cette histoire.