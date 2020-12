La détection précoce d’une variante du COVID-19 qui, selon les scientifiques, pourrait se propager plus facilement, a piégé le sud de l’Angleterre et, au cours du week-end, a incité des pays du monde entier à arrêter les vols en provenance du Royaume-Uni. et a fermé la frontière pendant au moins 48 heures à partir de dimanche soir, empêchant les personnes et les véhicules de transport de marchandises d’entrer par voie aérienne, routière, maritime ou ferroviaire.