Pour les empereurs, monarques et dirigeants étrangers lors des funérailles, la mort de la reine est le grand niveleur | Nouvelles du monde

Jamais autant de dignitaires étrangers et de dirigeants mondiaux n’ont été réunis pour un seul événement dans un délai aussi court.

Les dirigeants étaient ici pour représenter officiellement leurs gouvernements et leurs peuples.

Mais aussi pour beaucoup d’entre eux, c’était personnel. Ils étaient là pour pleurer l’un des leurs.

Il y a eu un moment extraordinaire avant les funérailles de la reine.

Alors que les diffuseurs se concentraient à juste titre sur le fait que la famille royale britannique était conduite à Westminster, des membres de la famille royale du monde entier étaient introduits en masse dans l’abbaye de Westminster.

L’empereur du Japon Naruhito a conduit un groupe de rois et de reines, de grands-ducs et de princes héritiers par la porte nord.

Image:

L’empereur du Japon Naruhito et l’impératrice Masako du Japon arrivent pour prendre place



Chacun aurait droit à une visite d’État complète à part entière en temps ordinaire, mais ici, ils arrivaient comme un groupe d’invités de plus, se contentant d’écarter les distinctions de rang et de statut à emmener en bus pour prendre leur place parmi beaucoup d’autres.

Lors de ces funérailles, la mort a en effet été le grand niveleur.

Auparavant, nous avions vu des chefs d’État et de gouvernement, des premiers ministres et des diplomates sortir également des autocars et trouver leur place à l’intérieur de l’abbaye.

Les dangers du placement, qui s’asseoir où et à côté de qui, ont été abordés selon un protocole strict.

Joe Biden est peut-être à la tête d’une superpuissance, mais il était 14 rangs plus loin dans un bloc de dignitaires étrangers de 500 hommes occupant le transept sud de l’abbaye.

Les membres de la famille royale étaient aux premiers rangs, suivis des gouverneurs généraux des royaumes, ces pays qui conservent le monarque à la tête de l’État et des dirigeants du Commonwealth derrière eux.

La reine a été le conseil de générations de dirigeants du monde entier, appréciée pour sa sagesse et son expérience tirées de décennies de règne et des nombreux présidents et premiers ministres qu’elle a connus.

Et les dignitaires étrangers étaient là pour témoigner de l’histoire autant que les dizaines de milliers de gens ordinaires qui bordaient les rues de Londres et la route vers Windsor.

La reine était tout simplement la personne la plus célèbre au monde et cela a été le plus grand événement international de ce siècle.

Convoquer une telle concentration de puissants et de distingués a demandé d’énormes efforts. Les diplomates britanniques ont travaillé 24 heures sur 24 dans un centre de commandement surnommé le cintre.

Une visite d’État prend normalement des mois à planifier. Cela a été plusieurs en un, organisé en un peu plus d’une semaine.

Image:

Un préposé aide Joe Biden à trouver son siège, tandis que des dignitaires, dont Emmanuel Macron (à gauche), regardent dans la contemplation



La logistique a été un défi. Le problème du transport a été résolu avec les bus. Les leaders mondiaux sont descendus à Chelsea et ont mis des entraîneurs.

Seul le président américain semble avoir hésité ou obtenu au moins une exemption. Joe Biden est venu en Cadillac One dans un cortège réduit.

Naviguer sur un terrain miné diplomatique a pris soin et finesse, évitant les rencontres malheureuses et les juxtapositions regrettables.

L’ancien roi d’Espagne, Juan Carlos, est par exemple séparé de son fils. Le roi Felipe serait mécontent qu’ils aient tous les deux été invités. Et leurs hôtes britanniques auront tenu à éviter que les dirigeants des nations rivales ne se heurtent.

Les funérailles n’ont pas été sans péril diplomatique, mais ont aussi apporté des opportunités. La Grande-Bretagne a été vue sous son meilleur jour. Personne ne fait mieux la pompe et la cérémonie.

Image:

La pompe et la cérémonie exposées sont un exercice pour montrer la Grande-Bretagne à son meilleur



La politique n’est officiellement pas à l’ordre du jour, mais dans de nombreuses réunions et dans ce que les diplomates appellent des “écarts”, les ministres et les fonctionnaires auront profité de la présence de tant d’alliés et d’amis au même endroit.

La diplomatie est une question de soft power. Personne ne le pratiquait mieux que la Reine.

Nul doute qu’elle aurait approuvé.