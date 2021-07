Pour les élites commerciales chinoises, rester en dehors de la politique n’est plus une option

L’Internet chinois a immédiatement ravagé Didi et Mme Liu – puis M. Liu. Un hashtag, #Didiapppulledfromappstores, lancé par le Quotidien du Peuple officiel, a été vu plus d’un milliard de fois sur une période de 24 heures sur la plateforme de médias sociaux chinoise Weibo. Les utilisateurs de Weibo ont qualifié Didi de « traître » et de « chien ambulant des États-Unis ». Ils ont exhorté le gouvernement à punir également M. Liu pour avoir bradé les intérêts nationaux.

Les actions de Pékin contre Didi – et les retombées qui en ont résulté – faisaient partie d’une répression croissante de la Chine contre ses entreprises technologiques locales. Le changement a commencé en novembre dernier lorsque les régulateurs ont annulé l’introduction en bourse d’Ant Group, la société technologique et financière dirigée par le milliardaire Jack Ma. À l’époque, beaucoup considéraient les mesures prises par Pékin contre Ant et M. Ma comme inévitables pour maîtriser le pouvoir de Big Tech.

Cette fois, la répression contre Didi pourrait avoir un impact encore plus profond. Les actions contre Didi sont un signal fort de Pékin pour décourager les inscriptions d’entreprises technologiques chinoises aux États-Unis, ont déclaré des hommes d’affaires et des entrepreneurs, d’autant plus que les deux pays se battent pour la suprématie technologique.

En poursuivant Didi et quelques autres sociétés Internet cotées aux États-Unis pour des problèmes de sécurité des données, Pékin a effectivement posé la dernière brique du mur de Berlin numérique qui sépare de plus en plus Internet chinois du reste du monde. Pékin a clairement indiqué qu’il était sérieux de conserver des données importantes à l’intérieur de ses frontières tout en faisant pression sur ses élites technologiques, qui sont parmi les plus grands bénéficiaires de la mondialisation, pour qu’elles montrent leur loyauté et leur obéissance, ont-ils déclaré.