Pour les électeurs fatigués de la Géorgie, le second tour du Sénat apporte un sentiment de déjà vu

ATLANTA – Les électeurs géorgiens devraient être pardonnés pour leur impression de déjà-vu : une fois de plus, l’une de leurs principales élections s’est soldée par un second tour. Une fois de plus, la nation regarde. Une fois de plus, après une campagne âprement disputée, l’enjeu est de taille.

Les coûts aussi. Selon AdImpact, une société de suivi des médias, la course aux élections générales entre le sénateur Raphael Warnock, le démocrate sortant, et Herschel Walker, le challenger républicain, a généré 195 millions de dollars en publicités radio et télé, dont beaucoup sont extrêmement négatives. Et d’autres arrivent. Alors peut-être que les électeurs devraient également être pardonnés d’avoir dû repousser la fatigue électorale.

“Je vais probablement voter, mais il y a de nombreuses fois dans ma tête où je me dis : ‘Oh mon Dieu, c’est tout simplement trop'”, a déclaré Andrea Rivera, propriétaire d’une agence de publicité qui se décrit comme conservatrice et vit à Chamblee, une banlieue nord d’Atlanta.

Comme de nombreux Géorgiens, Mme Rivera, 48 ans, a suivi de près les plates-formes et les trajectoires de M. Warnock, un pasteur d’Atlanta, et de M. Walker, l’ancienne star du football de l’Université de Géorgie. Et comme beaucoup de Géorgiens, Mme Rivera dit que sa fatigue est mêlée à ce qu’elle appelle une prise de conscience « responsabilisante » : qu’une fois de plus, son vote résonnera au-delà des frontières de l’État.