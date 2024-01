Pour les documentaires Netflix, il n’y a pas d’endroit comme Sundance | Ap-divertissement

PARK CITY, Utah (AP) — Cinéaste Yance Ford était dans une « brume de Sundance » lorsqu’il a rencontré Netflix après la première de « Strong Island » en 2017. Le streamer était encore quelque peu nouveau dans l’espace documentaire original à ce moment-là, mais avait fait plusieurs grandes vagues avec des documentaires aussi différents. comme « La Place », sur la révolution égyptienne, et « Que s’est-il passé, Mlle Simone ? » Portrait de Nina Simone par Liz Garbus, tous deux nominés aux Oscars.

“Strong Island” obtiendrait également une nomination aux Oscars, tout comme Sundance et Homologue de Netflix « Icarus » qui remportera le prix du meilleur documentaire en 2018. Mais « Strong Island » était un autre type de film, une enquête déchirante et profondément personnelle sur le meurtre de son frère en 1992 et les échecs du système judiciaire. Lorsque Ford, cinéaste débutant, a quitté la réunion, il a demandé à son producteur si cela s’était passé aussi bien qu’il le pensait. On lui a assuré que c’était le cas.

“Il n’était pas possible de leur expliquer le film”, a déclaré Ford dans une récente interview avec l’Associated Press. “Netflix a compris ce que faisait ‘Strong Island’ et ce qu’elle pouvait dire à un large public.”

Dix ans après « The Square », une acquisition qui a mis les documentaires Netflix sur la carte, le streamer revient sur le devant de la scène. 40e Festival du film de Sundance avec un oeil tourné vers les acquisitions et deux originaux très différents. Le dernier ouvrage de Ford, « Power », une enquête sur l’évolution du maintien de l’ordre en Amérique, a eu sa première mondiale jeudi soir à Park City, Utah. “The Greatest Night in Pop” de Bao Nguyen, sur la création de l’hymne caritatif “We Are The World”, débute vendredi avant d’être diffusé le 29 janvier.

“Je pense que Netflix est en grande partie responsable du paysage documentaire qui existe aujourd’hui”, a déclaré Ford. “Il était chargé de donner accès au public à des films comme le mien.”

Avec « Power », qui examine le maintien de l’ordre à 30 000 pieds, il a déclaré : « Je n’étais pas particulièrement intéressé par le débat sur le financement de la police. Je n’étais pas particulièrement intéressé par la rhétorique de Back the Blue. Ce qui m’intéressait, c’était cette chose que je voyais en jeu, qui n’était que cette manifestation du pouvoir de l’État exercé sur les gens. »

Adam Del Deo, vice-président du documentaire chez Netflix, a rejoint la société à l’époque de « The Square » et a commandé « What Happened, Miss Simone ? », en collaboration avec la vétéran Lisa Nishimura.

“Nous étions vraiment les petits nouveaux essayant de persuader les cinéastes qu’avoir la portée de la plate-forme était quelque chose de vraiment important”, a déclaré Del Deo. « Lorsque j’ai commencé, ma mission était d’être le premier conteur dans le domaine de la documentation. C’était le cas à l’époque du DVD et c’est toujours l’objectif aujourd’hui.

Au cours des dix années qui ont suivi, l’audience de Netflix est passée d’environ 37 millions de membres à plus de 250 millions dans le monde et l’appétit pour les documentaires n’a fait que s’intensifier. Il est permis d’expérimenter des commandes et des acquisitions dans des séries et des longs métrages, notamment “Chef’s Table”, “Making a Murderer”, “Wild Wild Country”, lauréat d’un Emmy, “Wild Wild Country”, lauréat d’un Oscar. Usine américaine ” et la nominée aux Oscars ” Camp Crip. »

Beaucoup de ces succès ont commencé sous une forme ou une autre à Sundance, le festival qui a lancé des classiques du documentaire comme « Hoop Dreams » et « Paradise Lost » avant le soi-disant « âge d’or du documentaire » de ces dernières années. Ils ne recherchent pas un type spécifique de film – en fait, ils ont constaté que leurs membres recherchent la diversité des genres et il s’agit donc de trouver « la meilleure narration de sa catégorie », a-t-il déclaré, que ce soit dans le sport. , la culture pop, la nature, l’actualité ou toute autre chose.

“Il s’agit vraiment de sélectionner des titres qui… vraiment percutants, qui vont paraître frais, stimuler la conversation et créer des moments culturels à travers le monde”, a déclaré Del Deo.

“Que s’est-il passé, Miss Simone?” était le premier documentaire commandé par la société et Garbus se souvient avoir été excité mais aussi un peu méfiant car ils n’étaient « pas testés ». Elle rencontre ensuite Del Deo qui devient son « homme de terrain » de confiance lors du tournage du film, projeté lors de la soirée d’ouverture du festival en 2015, avec une performance de John Legend.

“L’une des choses les plus excitantes a été d’être sur Twitter au moment où le film est sorti sur Netflix, de voir les réactions du Brésil, de la France et de voir le monde s’illuminer d’un coup”, a déclaré Garbus. «C’était passionnant. On avait vraiment l’impression d’être dans un moment global.

“Miss Simone” a également été le début d’une longue amitié et d’un partenariat professionnel entre Garbus et Del Deo qui s’est poursuivi à travers “Harry & Meghan” et à travers “Power”, produit par Garbus.

Alors que Nishimura a quitté la société l’année dernière, Del Deo est enthousiasmé par l’avenir de ses documentaires originaux, y compris plusieurs acquisitions récentes en festival comme le film de Jon Batiste « American Symphony » (de Telluride), « Black Barbie » (de SXSW) et « Mountain Queen : The Summits of Lhakpa Sherpa » (hors du Festival du film de Toronto) – ainsi que leurs titres de Sundance et ceux qu’ils n’ont pas encore découverts.

“The Greatest Night in Pop” a été produit par Lionel Richie et présente des images inédites de la réalisation de cette chanson caritative mémorable qui a commencé avec Harry Belafonte et a réuni des artistes comme Bruce Springsteen, Smokey Robinson, Cyndi Lauper, Dionne Warwick et Huey Lewis. . L’événement plaira certainement au public avec l’une de ces grandes premières dans la plus grande salle du festival, l’Eccles, où « Miss Simone » a également débuté.

“Je pense que cela va faire sourire les gens”, a déclaré Del Deo. “J’ai hâte que les gens voient ce film.”

Même si Nguyen n’avait que 2 ans environ lorsque la chanson est sortie en 1985, elle a pris davantage de sens au fil des années. C’était l’un des disques que ses parents, réfugiés vietnamiens, jouaient souvent. Et puis récemment, alors qu’il rendait visite à sa mère au Vietnam, son chauffeur de taxi l’a fait jouer dans sa voiture et sa résonance intemporelle et mondiale s’est installée.

« C’était un groupe tellement improbable de personnes qui se sont réunies en une nuit. Ce sentiment de pression, je l’ai ressenti, était assez cinématographique », a déclaré Nguyen. “C’est formidable de pouvoir partager ce film avec le monde car la chanson a touché les gens du monde entier.”