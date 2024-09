Pour les démocrates gonflés à bloc, Harris était tout ce que Biden n’était pas face à Trump lors du débat

WASHINGTON — Pour de nombreux démocrates, Kamala Harris était tout ce que Joe Biden n’était pas face à Donald Trump sur la scène du débat:énergique, rapide, implacable dans sa poursuite de son adversaire.

Dans un pivot de Biden s’effondre lors du débat En juin, les démocrates qui se sont rassemblés dans des bars, lors de soirées de surveillance et dans d’autres lieux mardi soir ont trouvé de quoi se réjouir dans sa volonté de secouer le républicain.

Dans un course à la Maison Blanche Alors que les sondages indiquent que le débat est exceptionnellement serré, les deux camps cherchant à prendre l’avantage, ce sont les démocrates qui sont sortis les plus enthousiastes après ce débat télévisé à l’échelle nationale.

« Elle a poursuivi Donald Trump ce soir », a déclaré Alina Taylor, 51 ans, une enseignante d’éducation spécialisée dans un lycée qui a rejoint des centaines de personnes sur un terrain de football de l’église baptiste historiquement noire de Salem à Abington, dans une banlieue de Philadelphie, où les gens ont regardé sur un écran de 10 mètres.

Quant à Trump, elle a déclaré : « J’ai été consternée » par sa performance. « Les gens se moquaient de lui parce qu’il n’avait pas beaucoup de sens. »

À Seattle, les gens se sont rassemblés au Massive, une boîte de nuit homosexuelle où des dizaines de personnes ont pu suivre le débat sur un projecteur installé devant la grande boule à facettes du club. La foule a ri et applaudi lorsque Trump a qualifié Harris de marxiste. Les acclamations ont été encore plus fortes lorsque le modérateur du débat a dénoncé les fausses déclarations de Trump selon lesquelles certains États légalisent l’assassinat des bébés après la naissance.

« Il se fait fumer », a déclaré l’un d’eux.

Mais à Brentwood, dans le Tennessee, Sarah Frances Morris n’a rien entendu lors de sa soirée de surveillance qui puisse ébranler son soutien à Trump.

« Je pense qu’il l’a battue sur la question de la frontière », a-t-elle déclaré. « Je pense qu’il l’a également battue sur le fait d’avoir des projets et d’en informer le peuple américain. Et je pense que Kamala Harris aime dire qu’elle a des projets, mais elle n’explique jamais en détail quels sont ces projets. »

Morris a admis qu’elle assistait à un moment historique, « parce que nous avons notre première femme noire candidate à la présidence ». Mais, a-t-elle ajouté, « je ne pense pas qu’elle ait fait ce qu’elle pouvait pour arriver là où elle devait être ».

Dushant Puri, 19 ans, étudiante à l’université de Berkeley et partisane de Harris, a déclaré que la vice-présidente avait pris les commandes avant même que les premiers mots ne soient prononcés, lorsqu’elle a traversé la scène pour serrer la main de Trump. « J’ai trouvé cela assez significatif », a déclaré Puri. « C’était leur première interaction, et j’ai pensé que Harris s’affirmait. »

Lors de la même soirée, Angel Aldaco, une autre étudiante de 21 ans, a déclaré que contrairement à Biden, Harris « est arrivée avec un plan et a été plus concise ».

Aldaco a été frappé par l’un des moments les plus étranges de la soirée, lorsque Trump « s’est déchaîné contre la consommation d’animaux de compagnie ». C’est à ce moment-là que Trump a approuvé une théorie de conspiration sans fondement selon laquelle les immigrants volaient et mangeaient les chiens et les chats des gens. Harris était incrédule. « C’était bien », a déclaré l’étudiant.

On peut se demander dans quelle mesure les téléspectateurs ont su ce que ferait Harris une fois présidente ou si elle a convaincu les indépendants ou les républicains hésitants. Mais pour certains démocrates, découragés, voire paniqués, après la prestation maladroite de Biden lors du débat, cela a suffi à voir un candidat démocrate agacer sérieusement Trump.

« Il est assez incapable quand il est énervé », a déclaré Ikenna Amilo, comptable lors d’une soirée de surveillance démocrate dans une petite salle de concert du centre-ville de Portland, dans le Maine.

« Quand vous le taquinez, il est très réactif et il ne montre pas le tempérament que vous recherchez chez un président, donc je pense que Kamala a montré qu’elle faisait du bon travail. »

La démocrate Natasha Salas, 63 ans, de Highland, Indiana, a suivi le débat depuis une soirée de surveillance de la sororité Alpha Kappa Alpha dans un bistrot de Markham, Illinois, et a salué l’appel de Harris à calmer la température politique – même si le vice-président a dénoncé Trump à chaque tournant.

« Nous voulons tous la même chose, démocrates et républicains », a déclaré Salas. « Nous sommes plus semblables que différents. Je veux voir le pays aller de l’avant et moins divisé. »

L’intérêt pour le débat a dépassé les frontières nationales. Depuis un refuge pour migrants à Tijuana, au Mexique, où des dizaines de personnes ont suivi une version traduite des débats à la télévision, Rakan al Muhana, une demandeuse d’asile de 40 ans originaire de Gaza, s’est animée lorsque les candidats ont discuté d’Israël et de la Palestine.

« Nous fuyons la guerre », a-t-il dit. « Nous fuyons les bombes israéliennes. Il (Trump) ne nous considère pas comme des êtres humains. Ma fille, qui a quatre mois, est pour lui une terroriste. »

Al Muhana a effectué un voyage de quatre mois depuis Gaza jusqu’à cette ville frontalière, avec sa femme et ses quatre enfants. Ils sont partis lorsque sa mère et son père ont été tués dans un bombardement.

Les journalistes de l’Associated Press Michael Rubinkam à Philadelphie ; George Walker à Nashville ; Robert Bukaty à Portland, dans le Maine ; Lindsey Wasson à Seattle ; Godofredo Vasquez à Berkeley, en Californie ; et Gregory Bull à Tijuana, au Mexique, ont contribué à ce rapport.