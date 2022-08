Pour les constructeurs de véhicules électriques, les gagnants et les perdants du projet de loi sur le climat

“Il sera beaucoup plus difficile pour les voitures de se qualifier et pour les consommateurs de se qualifier pour un crédit d’impôt fédéral pour l’achat d’un véhicule électrique”, a déclaré John Bozzella, président de l’Alliance for Automotive Innovation, qui représente les grands constructeurs automobiles américains et étrangers.

Les représentants de l’industrie automobile ont soutenu que les crédits d’impôt proposés de 7 500 $ pour les acheteurs de véhicules électriques sont assortis de tant de conditions que peu de voitures seront admissibles. Les acheteurs ne peuvent pas avoir des revenus très élevés, les véhicules ne peuvent pas coûter trop cher et les voitures et leurs batteries doivent répondre à des exigences de fabrication américaine que de nombreux constructeurs automobiles ne peuvent pas facilement atteindre.

Le paquet climat et énergie en attente d’approbation finale par le Congrès vise à atteindre deux objectifs pas toujours compatibles : Rendre les véhicules électriques plus abordables tout en excluant la Chine de la chaîne d’approvisionnement.

Les nouveaux crédits favorisent les entreprises, comme Tesla et General Motors, qui vendent des voitures électriques depuis des années et ont réorganisé leurs chaînes d’approvisionnement pour produire des véhicules aux États-Unis. Une joint-venture entre GM et LG Energy Solution ouvrira bientôt une usine de batteries dans l’Ohio, dans le cadre d’une vague d’investissements dans les véhicules électriques par les constructeurs automobiles et les fournisseurs.

Les véhicules vendus par Tesla et GM retrouveront l’éligibilité aux incitations que les constructeurs automobiles avaient perdues parce qu’ils avaient vendu plus que leur quota de 200 000 voitures électriques en vertu de la loi actuelle. Le projet de loi élimine ce plafond.

La législation pourrait être plus épineuse pour des entreprises comme Toyota et Stellantis, qui possèdent Chrysler, Jeep et Ram, car elles n’ont pas commencé à fabriquer ou à vendre un grand nombre de véhicules à batterie aux États-Unis.

La législation pénalise effectivement les nouvelles sociétés de voitures électriques, comme Lucid et Rivian, dont les véhicules peuvent être trop chers pour bénéficier des crédits. Les incitatifs s’appliquent aux berlines ne coûtant pas plus de 55 000 $ et aux camionnettes, fourgonnettes ou véhicules utilitaires sport coûtant jusqu’à 80 000 $.