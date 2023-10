Pour les communautés maories de Nouvelle-Zélande, le changement climatique fait déjà mal

Huit mois après qu’un cyclone destructeur a frappé la Nouvelle-Zélande, les communautés maories comme celle-ci, dans la vallée de Tangoio, continuent de déblayer les tas de limon des champs en ruine. (Te Aho Jordan pour le Washington Post)

TANGOIO, Nouvelle-Zélande — Le wharenui, ou maison de réunion, était abandonné. Habituellement centre de cette communauté maorie isolée, il avait été dépouillé de ses sculptures en bois. La coque nue en parpaings donnait au bâtiment une apparence nue. Le vent sifflait à travers les trous creusés par les eaux de crue. Une notice rouge officielle interdisait l’entrée de la salle à manger adjacente, dont les murs étaient de travers, encombrés de brindilles et de débris. L’école maternelle a fermé ses portes, les enfants sont partis. Dans la vallée, des camions à benne basculante vrombissaient alors qu’ils transportaient le limon des champs en ruine.

Huit mois se sont écoulés depuis qu’un puissant cyclone a frappé le nord de la Nouvelle-Zélande, tuant 11 personnes et en déplaçant plus de 10 000. La tempête a traversé la région de Hawke’s Bay sans discernement : elle a frappé des logements à loyer modique, des maisons valant des millions de dollars, des vignobles, des vergers et des usines. Mais les obstacles à la reprise ici mettent en évidence le double coup dur que le changement climatique inflige aux communautés autochtones, car les événements météorologiques extrêmes exacerbent des taux déjà élevés d’itinérance et de désavantage économique.

Dans certaines parties de Hawke’s Bay, le cyclone de février est dans le rétroviseur. Les rues ont été nettoyées. Réclamations d’assurance déposées. Digues réparées. Pendant ce temps, des communautés comme Tangoio sont confrontées à des choix douloureux concernant leur avenir après que les autorités ont déclaré que leurs terres étaient trop risquées pour être réhabitées.

Tangoio et des dizaines de communautés maories sont en première ligne du changement climatique, un sombre héritage de la colonisation britannique qui a vu les peuples autochtones cantonnés sur des terres inhospitalières. Beaucoup se trouvent dans des plaines inondables ou près de la mer. Historiquement, les tribus se déplaçaient entre les villages côtiers et les colonies fortifiées au sommet des collines lorsqu’elles faisaient face au mauvais temps ou aux attaques ennemies. Les confiscations de terres coloniales ont changé la donne.

“Certains de ces marae n’ont pas d’autres terres si vous les retirez de cette plaine inondable”, a déclaré Bayden Barber, président de Ngati Kahungunu, la principale tribu maori de la région. (Le marae est un lieu de rencontre sacré pour les Maoris pour les rassemblements tribaux, comprenant un wharenui, une salle à manger et une urupa, ou un lieu de sépulture.)

« Avant, ils possédaient toute cette région. C’est en soi une parodie. Et maintenant, le changement climatique pousse nos gens à quitter le dernier moment de leur vie. [land] qu’ils possèdent réellement », a déclaré Barber.

Le gouvernement a accepté de partager avec les autorités locales le coût du rachat des logements des propriétaires les plus touchés afin de les inciter à déménager. Mais le plan ne tient pas compte du lien spirituel profond des communautés maories avec leurs terres ancestrales, ni du partage de la propriété foncière. Il ne tient pas non plus compte des accords juridiques antérieurs que le gouvernement a signés avec des groupes autochtones garantissant l’accès aux terres et aux ressources tribales, y compris les fruits de mer. Le gouvernement indemnise les tribus à travers le pays depuis la fin des années 1980 pour réparer les torts coloniaux.

En 2013, des responsables sont venus à Tangoio pour s’excuser de l’histoire brutale d’attaques militaires et de confiscations de terres qui les avait laissés. « pratiquement sans terre » selon le ministre du gouvernement en charge de l’époque.

Bien que le plan de rachat soit volontaire, le fait de classer les terrains comme inhabitables l’a rendu problématique à assurer contre les catastrophes futures.

“Nous ne voulons pas construire un marae, qui n’a pas de prix, sur un terrain où les assureurs ne veulent pas nous toucher”, a déclaré Hori Reti, président du marae Tangoio, qui compte 6 373 personnes dans sa communauté.

Délocalisé de force à l’époque coloniale, le changement climatique impose un autre type de déplacement à Tangoio. Les experts appellent cela une « retraite gérée ».

Lorsque la tempête a frappé Tangoio en février, Reti s’est retrouvée coincée alors qu’un mur d’eau s’approchait comme un train de marchandises. Il s’est blotti avec sa femme dans l’obscurité totale. D’une manière ou d’une autre, les arbres déracinés par la tempête se sont accumulés comme un barrage derrière leur maison, séparant les eaux de crue autour d’eux.

«Ils m’appellent Moïse», dit Reti avec ironie.

Pour Reti, 44 ans, le cyclone est un rappel d’une perte historique : d’abord à cause des confiscations de terres coloniales, et plus tard de la loi sur les travaux publics, qui a permis de revendiquer des terres pour la construction de routes.

Il montra un terrain vague où se trouvait autrefois la maison de son arrière-grand-mère. Les autorités ont creusé une route qui traverse son jardin, a déclaré Reti avec exaspération. De même, une route côtière qui serpente dans la vallée, à l’écart du Pacifique, a creusé si profondément le flanc de la colline qu’une maison historique au sommet a dû être démolie.

Lors de la visite des experts municipaux après le cyclone, Reti a déclaré qu’il ne comprenait pas leur langue. Ils ont parlé d’atouts : un pont et la route nationale. Pour Reti, la valeur réside dans l’endroit de la rivière où ses ancêtres ont donné naissance et dans le sol sacré où ils sont enterrés.

« Comment allons-nous obtenir cet effet miroir sur un autre terrain ? il a dit.

Reti est déterminé à restaurer le marae Tangoio pour que ses habitants puissent y retourner. Mais ils ont résisté à six grandes inondations depuis qu’ils ont été enfermés dans cette plaine. Avec leurs propriétés foncières réduites d’environ 275 000 acres à seulement quatre acres, Reti demande : où peuvent-ils aller ?

Les luttes de Tangoio mettent en lumière les problèmes difficiles liés à la gestion du retrait : qui décide quand et sur quelle base se retirer, et comment le payer ?

Cela laisse présager les problèmes qui pourraient s’abattre sur d’autres communautés de basse altitude à mesure que les tempêtes s’intensifient et que la mer monte. Aux États-Unis, l’administration Biden a donné l’année dernière un certain nombre de tribus amérindiennes de l’argent pour les aider à s’éloigner des rivières et des côtes.

Cette portion de littoral de 200 milles présente l’un des taux d’érosion et d’élévation du niveau de la mer les plus élevés de Nouvelle-Zélande. Des dizaines de milliers de personnes devraient être obligées de se mettre à l’abri du danger. à travers le pays dans les décennies à venir. Jusqu’à présent, le seul cas de retraite gérée en Nouvelle-Zélande… après un énorme glissement de terrain – a mis près de deux décennies à être résolu.

“Allons-nous être assez courageux, en tant que dirigeants élus, pour dire que nous ferons quelque chose de différent, ou serons-nous simplement une note de bas de page dans l’histoire ?” a déclaré Nigel Bickle, directeur général du conseil du district de Hawke’s Bay. « Ce qui distinguera les pays à l’échelle mondiale, ce sont ceux qui seront prêts à faire face à cela. »

Bickle, qui s’est heurté aux responsables tribaux au sujet de propositions de réinstallation, comprend le dilemme. « Nous sommes arrivés et avons dit qu’il y avait un risque intolérable pour la vie et que vous ne devriez pas vivre là-bas », a-t-il déclaré. « Et ils disent : ‘Qui va nous aider à trouver un terrain sûr ?’ »

Depuis des années, la communauté de Tangoio explore les moyens de protéger la colonie du changement climatique, notamment en la relocalisant sur des hauteurs. Ils se sont approchés plusieurs propriétaires fonciers sur le rachat des terres situées à l’intérieur de leurs frontières traditionnelles. Tous les trois ont refusé. Avant le cyclone, la communauté était se prépare à réaménager la maison de réunion sur une plate-forme surélevée. Ces projets sont désormais mis en doute. Même avant que les autorités locales ne déclarent la zone dangereuse, certains remettaient en question les mérites de la reconstruction dans une zone inondable. Ils recherchent un soutien réglementaire pour acheter « terre résiliente ». L’administration travailliste précédente de centre-gauche cherchait à inclure le savoir autochtone dans son programme. planification du changement climatique pour éviter une répétition des torts passés. Mais Tom Fitzgerald, un expert du climat, a déclaré que les responsables « construisent l’avion pendant qu’ils le pilotent », combinant leur réponse aux catastrophes avec des plans climatiques encore en cours d’élaboration. Les élections nationales d’octobre qui ont poussé la Nouvelle-Zélande nettement à droite ajoutent à l’incertitude.

Pour de nombreuses communautés maories, la réinstallation n’est pas un concept inconnu.

Il existe des preuves d’un retrait organisé dès les années 1800, lorsqu’un éruption volcanique a forcé les communautés maories à déménager, a déclaré Akuhata Bailey-Winiata, une autochtone savant à l’Université de Waikato. D’autres tribus ont offert des terres à ceux dont les colonies étaient ensevelies sous des tonnes de cendres et de débris.

À environ 35 miles au sud de Tangoio, la communauté du marae d’Omahu prévoit de se retirer pendant 10 ans dans un fort historique au sommet d’une colline après que le cyclone a inondé son lieu de réunion et son cimetière, exposant des ossements humains. Au nord de Tangoio, des plans sont en cours pour déplacer la communauté – et peut-être la ville entière de Te Karaka – vers des terrains plus élevés.

Pour certains Maoris, le cyclone a mis en évidence leur résilience. À Omahu, environ 1 200 personnes sont venues en aide. En quelques jours, ils ont fourni des repas et un abri aux familles déplacées par les eaux de crue.

Au marae voisin de Waipatu, Tane Tomoana venait de terminer sa formation de défense civile lorsqu’un camion militaire transportant 120 survivants des inondations est arrivé. Cette formation n’était plus académique. « Nous nous sommes rappelés qui nous étions censés être. C’est une très bonne réinitialisation. Maori, s’occupant de tout le monde, avec joie et enthousiasme », a-t-il déclaré.

Huit mois plus tard, certains survivants des inondations vivent toujours à Waipatu, notamment Hiria Tumoana, 69 ans, dont la maison a été inondée par des eaux à hauteur de hauteur. Elle a été secourue par un voisin qui a vu sa bougie vaciller et l’a trouvée accrochée à un lit renversé.

Revenir dans la vie du village maori était comme un retour aux sources, a-t-elle déclaré. La nuit, elle dort dans un espace commun avec d’autres familles. Cette compagnie est utile, dit-elle, surtout quand il pleut – un son que de nombreux survivants trouvent déclencheur.

Pour d’autres, la reprise n’est pas si facile car il leur reste très peu de terres.

Au marae Petane, juste au sud de Tangoio, la communauté venait de rénover sa salle à manger et était sur le point de construire une nouvelle salle de réunion lorsque la tempête a frappé. Aujourd’hui, comme Tangoio, ils sont devenus inhabitables.