Pour les chercheurs sur la violence armée, le projet de loi bipartisan est un “verre à moitié plein”

Le Dr Rosenberg a fait valoir que la prévention de la violence armée et les droits des armes à feu ne sont pas en contradiction les uns avec les autres. Il est possible, a-t-il dit, de proposer des politiques qui protègent à la fois les droits des propriétaires d’armes à feu et la santé publique. Le Dr Swanson pense que les lois sur le drapeau rouge sont une telle politique. La poussée pour eux a duré 10 ans.

En janvier 2013, quelques semaines seulement après qu’un homme armé a tué 26 personnes à l’école primaire Sandy Hook dans le Connecticut, Daniel Webster, un pionnier dans le domaine de la recherche sur la violence armée, a convoqué un sommet de deux jours sur la réduction de la violence armée.

Avec M. Horwitz, le Dr Webster dirige le Center for Gun Violence Solutions de Hopkins. M. Horwitz dirige le plaidoyer, tandis que le Dr Webster supervise la recherche universitaire. L’objectif du sommet, a déclaré le Dr Webster, était de rassembler des “recommandations fondées sur des preuves sur ce que les décideurs politiques devraient faire pour lutter contre la violence armée en Amérique”, et de les publier rapidement, afin d’influencer les négociations du Congrès.

Mais le livre qui en a résulté – comprenant des chapitres du Dr Swanson et du Dr Wintemute – n’a pas réussi à émouvoir les membres du Congrès, qui n’ont adopté aucune nouvelle loi.

Deux mois plus tard, M. Horwitz a convoqué un consortium de recherche, a-t-il déclaré, “pour vraiment réfléchir à la manière de traiter ce problème des armes à feu, des fusillades de masse, du suicide, sans stigmatiser les personnes atteintes de maladie mentale”.

Bientôt, le Dr Swanson, M. Horwitz et d’autres membres du consortium ont commencé à parcourir le pays, à promouvoir des politiques fondées sur des preuves, y compris des lois sur le drapeau rouge, auprès des législateurs des États. En 2014, la Californie est devenue le premier État depuis l’Indiana à adopter une loi sur le drapeau rouge. Aujourd’hui, 19 États et le district de Columbia en ont.