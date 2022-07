Pour les chefs adoptés coréens, la nourriture en tant qu’identité est compliquée

On estime que 200 000 Coréens ont été adoptés dans le monde depuis 1953, dont environ les trois quarts par des parents aux États-Unis, a déclaré Eleana J. Kim, professeure agrégée d’anthropologie à l’Université de Californie à Irvine et auteure de “Adopted Territory : Les adoptés coréens transnationaux et la politique d’appartenance.”

Les séquelles de la guerre de Corée ont laissé des enfants, dont beaucoup de paternité étrangère, abandonnés à cause de la pauvreté et des préjugés raciaux, a-t-elle déclaré. “Au cours des décennies suivantes, en l’absence de l’aide sociale de la Corée du Sud pour les familles pauvres, les enfants nés dans la pauvreté ont été rapidement transférés vers des agences d’adoption à l’étranger, qui considéraient la Corée du Sud comme la principale source d’enfants adoptables.”

Aux États-Unis, le nombre de bébés disponibles pour adoption a chuté dans les années 1970 et les familles américaines se sont tournées vers ces agences. Aujourd’hui, les adoptés coréens restent le plus grand groupe d’adoptés transraciaux du pays.

La nourriture est une partie complexe de l’expérience d’adoption pour de nombreuses personnes nées à l’étranger en raison du lien étroit entre l’identité culturelle et la cuisine, a déclaré Kim Park Nelson, un professeur agrégé d’études ethniques à la Winona State University, auteur de “Invisible Asians: Adoptés américains d’origine coréenne, expériences américaines d’origine asiatique et exception raciale » et une adoptée coréenne elle-même.

“L’exemple le plus courant que j’entends et ce que j’ai vécu, c’est qu’on me demande si j’aime le kimchi”, a déclaré le Dr Park Nelson. “Oui, mais tous les adoptés ne sont pas fous du kimchi.”

“Il y a presque un lien nationaliste entre le kimchi et la Corée”, a-t-elle ajouté. “C’est comme une question test : êtes-vous réellement coréen ?”