Pour les catholiques conservateurs aux États-Unis, la mort du pape Benoît est la perte d’un héros

En tant que jeune prêtre et théologien dans les années 1960, Benoît a assisté au Concile Vatican II, où il était perçu comme un libéral relatif à une époque de changement radical de la liturgie, des rituels et de l’approche du monde séculier de l’Église. Plus tard, il est devenu alarmé par ce qu’il percevait comme une dérive théologique vers la gauche dans l’église, bien qu’il ait dit que ses positions théologiques n’avaient pas changé.

“Vous pourriez dire que c’est le retrait définitif du rideau sur Vatican II”, a déclaré l’évêque Robert Barron du diocèse de Winona-Rochester dans le Minnesota et l’influent fondateur de l’organisation médiatique catholique Word on Fire.

Le fait que l’après-papauté de Benoît XVI ait duré près d’une décennie a surpris de nombreux observateurs, a déclaré Mgr Barron, décrivant Benoît XVI comme un intellectuel fondamentalement introverti. “La façon dont il a vécu ces 10 dernières années était probablement la façon dont il voulait vivre sa vie”, a-t-il déclaré.

La retraite de Benoît XVI, sans précédent à l’ère moderne, a été une bombe qui s’est adoucie avec le temps. “Pour beaucoup de catholiques, il pourrait être une figure assez éloignée”, a déclaré Mgr Barron.

Pour d’autres, la perte est celle d’un géant intellectuel et d’une figure pastorale bien-aimée.

Helen Alvaré, doyenne associée à la faculté de droit Antonin Scalia de l’Université George Mason, étudie l’œuvre de Benedict depuis les années 1980.

Cette semaine, dit-elle, elle lisait “Vérité et Tolérance”, une compilation des conférences de l’ancien Joseph Ratzinger sur les enseignements catholiques dans le contexte de la religion mondiale contemporaine.

Benoît était “la continuité entre Vatican II et aujourd’hui”, a-t-elle dit, le décrivant comme une “encyclopédie” de l’histoire de l’Église.

“Nous avons l’impression de perdre un grand-père”, a-t-elle déclaré.