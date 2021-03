L’année dernière, Facebook a déclaré avoir arrêté plus de 2,2 millions de soumissions d’annonces politiques qui n’avaient pas encore été vérifiées et qui ciblaient les utilisateurs américains. Il a également réprimé le groupe de conspiration QAnon et les Proud Boys, supprimé la désinformation sur les vaccins et affiché des avertissements sur plus de 150 millions de contenus visionnés aux États-Unis que des vérificateurs de faits tiers ont démystifié.

Dans le même temps, selon des chercheurs de désinformation, Facebook a eu du mal à identifier le contenu politique le plus glissant et le plus subtil: la satire. Alors que la satire et l’ironie sont courantes dans le discours quotidien, les systèmes d’intelligence artificielle de l’entreprise – et même ses modérateurs humains – peuvent avoir du mal à les distinguer. C’est parce qu’un tel discours repose sur la nuance, l’implication, l’exagération et la parodie pour faire valoir un point.

Quelques jours plus tard, Facebook a envoyé à M. Bors un message disant qu’il avait supprimé «Boys Will Be Boys» de sa page Facebook pour avoir «préconisé la violence» et qu’il était en probation pour avoir enfreint ses politiques de contenu.

Une dessin animé en décembre, ils ont pris pour cible les Proud Boys, un groupe d’extrême droite. La langue fermement plantée dans la joue, M. Bors l’a intitulé «Boys Will Be Boys» et a décrit un recrutement où de nouveaux Proud Boys ont été formés pour être des «gars poignardés» et pour «crier des insultes à des adolescents» tout en jouant à des jeux vidéo.

