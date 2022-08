Pour les candidats à l’élection présidentielle au Kenya, les musiciens jouent un rôle clé

Commentez cette histoire Commentaire

NAIROBI – Les confitures électorales jouent dans les boîtes de nuit et sur YouTube, dans les stations-service et dans les minibus qui traversent la circulation. Avant l’élection présidentielle au Kenya mardi, les chansons accrocheuses sont une bande-son omniprésente. Alors que le concours devrait être au coude à coude, l’ancien premier ministre Raila Odinga et le vice-ministre William Ruto se sont tous deux tournés vers les jeunes musiciens kenyans pour un coup de pouce.

“Les politiciens ont besoin d’un jeu au sol”, a déclaré Malaak Ayuen, 25 ans, membre de Mbogi Genje, un groupe de hip-hop populaire soutenant Odinga, “et les musiciens, nous sommes sur le terrain”.

En cherchant à remplacer le président sortant Uhuru Kenyatta, les candidats sont particulièrement désireux d’atteindre l’énorme population de jeunes du Kenya. Les moins de 35 ans représentent plus des trois quarts de la population, et les personnes âgées de 18 à 35 ans représentent 40 % de l’électorat inscrit.

Alors qu’Ayuen traversait Eastlands portant des lunettes de soleil et un sweat à capuche Mbogi Genje, les enfants qui l’ont reconnu dans le quartier pauvre de Nairobi où les trois membres du groupe ont grandi, il a énuméré les problèmes qu’il entend de ses pairs. Chômage. Corruption publique. Violences policières. Manque d’opportunités.

Lorsqu’il s’agit de choisir le prochain dirigeant du Kenya, de nombreux jeunes, a-t-il dit, “ont abandonné”.

Pour capter leurs voix, les politiciens se tournent plus que jamais vers la musique – y compris des groupes comme Mbogi Genje, qui font partie d’un genre de hip-hop kenyan appelé gengetone – a déclaré Patrick Monte, professeur de musicologie à l’Université Kabarak de Nakuru qui étudie l’intersection de la politique et de la musique. La question de savoir si la stratégie réussira, compte tenu de l’ampleur de la désillusion des jeunes, est une question ouverte, a-t-il ajouté.

Mais ce qui est clair, ont déclaré Monte et les artistes, c’est que cette saison de campagne représente une opportunité financière pour les artistes, dont beaucoup sont en difficulté. Alors que les musiciens soutiennent parfois sincèrement les politiciens qu’ils promeuvent, d’autres fois ils disent que c’est une question d’argent. C’est souvent une combinaison des deux.

“La relation entre les artistes et les politiciens est symbiotique”, a déclaré Monte. “Les deux profitent.”

Assis devant son manoir à Kisumu, dans l’ouest du Kenya, Odinga, 77 ans, a souri lorsqu’on l’a interrogé sur l’utilisation de jeunes musiciens dans sa campagne. Le chef de l’opposition vétéran, qui en est à sa cinquième candidature à la plus haute fonction du Kenya, a déclaré qu’il reconnaissait “un fossé générationnel” entre sa campagne et la jeunesse.

Les jeunes, dont le taux de chômage a bondi ces dernières années à 14%, traversent une crise, a déclaré Odinga. Il a dit qu’il avait un plan pour stimuler l’emploi, y compris une formation professionnelle plus efficace, mais communiquer ses plans aux jeunes électeurs a été difficile. La musique s’est avérée parmi les meilleurs moyens. “C’est pourquoi nous sommes allés dans cette direction”, a-t-il déclaré.

Les deux campagnes se sont concentrées sur l’amélioration de la vie des pauvres du Kenya, qui ont été dévastés par la hausse des prix des denrées alimentaires et du carburant. Malgré la croissance économique récente, environ 35 % des Kenyans vivent avec moins de 2 dollars par jour et les 0,1 % les plus riches possèdent plus de richesses que les 99,9 % les plus pauvres.

Ruto a promis une approche économique “ascendante” et a blâmé Kenyatta, son ancien allié et partenaire au gouvernement au cours de la dernière décennie, pour de nombreux problèmes économiques du pays. Pendant la campagne électorale, il a présenté l’élection comme un combat entre des “arnaqueurs” comme lui et des “dynasties” comme les Odingas et les Kenyattas. (Le père d’Odinga était le premier vice-président du pays, et celui de Kenyatta était son premier président. Kenyatta soutient maintenant Odinga, bien qu’ils aient été des adversaires pendant des années.)

Odinga a rétorqué que Ruto essayait de “créer une guerre de classe”. Odinga a souligné son intention de verser des allocations mensuelles aux Kenyans les plus pauvres et a déclaré qu’il offrait la meilleure chance de réprimer la corruption du gouvernement, ajoutant que Ruto n’était pas le champion des pauvres qu’il prétendait être.

Abubakar Mohamed, un chanteur de 21 ans, a déclaré qu’il n’avait qu’environ 900 abonnés sur sa chaîne YouTube avant que les membres du parti de Ruto ne l’approchent. Les prix de l’ugali, une bouillie épaisse à base de maïs, et de l’huile de cuisson avaient grimpé en flèche ces derniers mois, et il avait eu des difficultés financières. Il a dit qu’il avait été frustré de ne pas avoir souvent assez d’argent pour produire des vidéoclips. Mais alors que sa vidéo pour l’Alliance démocratique unie de Ruto gagnait du terrain, avec plus de 200 000 vues sur YouTube, Mohamed espérait que son étoile monterait.

“C’est un arnaqueur de la même manière que je suis un arnaqueur”, a déclaré Mohamed à propos de son soutien à Ruto.

Après avoir été approchés par le parti de Ruto, Mohamad, qui se fait appeler Abush Chininto, et sa bande sont allés rendre visite au sous-ministre chez lui. Il a dit que Ruto leur avait donné environ 400 000 KSH, soit 3 355 $, qu’ils ont répartis entre sept personnes. Mais Ruto s’est précipité à l’église, a déclaré Mohamed, avant que le groupe ne puisse détailler ses autres demandes, notamment un studio et le financement de caméras.

Eric Wainaina, qui a été élevé sous le régime répressif du président Daniel arap Moi, est devenu l’un des chanteurs et militants anti-corruption les plus célèbres du Kenya après avoir pris pour cible le gouvernement avec la chanson à succès “Nchi ya Kitu Kidogo”, ou “Pays des pots-de-vin”. » en swahili.

Wainaina a déclaré que la prolifération de chansons liées aux élections cette saison – avec tout le monde, des candidats à la présidentielle aux espoirs parlementaires locaux adoptant des chansons – est « une reconnaissance du pouvoir et de la valeur » de l’industrie de la musique. Après avoir été indirectement approché par la campagne d’Odinga, Wainaina a accepté avec joie de les laisser utiliser sa récente publication, “Mama Luka”, sur une femme qui garde espoir malgré toutes les promesses non tenues. Il avait soutenu Odinga et son colistier pendant des années. Bien que Wainaina ait déclaré qu’il n’avait pas été payé pour la chanson, il ne blâme pas les musiciens qui profitent de la campagne.

Il a dit qu’il espérait qu’Odinga s’attaquerait à la pauvreté et à d’autres problèmes décrits dans “Mama Luka”.

“Laissez-les utiliser la chanson”, a-t-il dit, “et quand ils arriveront au pouvoir, pourrons-nous avoir une conversation sur l’amélioration de ce truc?”

L’une des chansons électorales les plus populaires de cette saison a commencé comme un banger de boîte de nuit. “Sipangwingwi” – qui se traduit à peu près par “je ne peux pas être contrôlé” en sheng, ou argot swahili – n’était pas destiné à être politique, a déclaré son créateur, le rappeur Exray. Mais il ne s’est pas opposé lorsque Ruto a commencé à danser dessus lors de rassemblements, et les deux ont finalement formé un partenariat, apparaissant ensemble lors d’événements et faisant un remix.

La commission nationale de cohésion et d’intégration du Kenya, qui a été créée en 2008 à la suite de violences post-électorales, a déclaré que « Sipangwingwi » pouvait attiser la division et l’a interdit en public. Les critiques ont déclaré que l’interdiction était politiquement motivée et sans effet.

Même si leur popularité a explosé, les membres de Mbogi Genje continuent de vivre à Eastlands, le quartier où ils ont grandi. Ils gagnent de l’argent en vendant des vêtements et du matériel de marque et ont investi dans un petit terrain où ils élèvent des poulets et des canards.

Antony Odhiambo, 26 ans, membre du groupe, a déclaré qu’il savait à quel point ses pairs avaient du mal. “C’est difficile de trouver un moyen de vivre”, a déclaré Odhiambo, qui était DJ à côté pour payer les factures.

Lorsqu’ils ont été approchés par le camp d’Odinga pour créer une chanson, ils ont été attirés par une promesse d’aide pour la construction d’un studio de musique et une somme d’argent qu’ils ont refusé de détailler. Mais ils ont dit qu’ils croyaient aussi qu’il serait le meilleur défenseur des jeunes.

Les membres du groupe, qui ont des visages sérieux mais des sourires rapides, appartiennent chacun à des tribus différentes, et ils ont déclaré que leur priorité absolue le jour des élections était d’éviter une répétition de la violence, enracinée dans les divisions tribales, qui a entaché les élections passées.