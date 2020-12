Pendant deux ans, les hommes canadiens sont détenus dans des prisons distinctes du nord de la Chine, largement coupées du reste du monde. Ils ont été accusés d’espionnage, sans preuves, et contraints de passer des mois sans visites de diplomates. Ils ont attendu que leurs affaires serpentent à travers le système juridique opaque de la Chine, malgré les appels à leur libération dans le monde entier.

Les hommes – Michael Kovrig, un ancien diplomate, et Michael Spavor, un entrepreneur – étaient autrefois des expatriés relativement discrets travaillant en Asie. Ils sont maintenant devenus des symboles des conséquences de la politique étrangère de plus en plus agressive de Pékin, leur sort étant apparemment lié à l’avenir des relations tumultueuses de la Chine avec le Canada et les États-Unis.

La Chine a clairement indiqué qu’elle restait irrité par la décision du Canada en décembre 2018 de détenir Meng Wanzhou, un dirigeant chinois de premier plan dans le domaine de la technologie, à la demande des procureurs américains. Les détentions de MM. Kovrig et Spavor peu de temps après – il y a deux ans jeudi – ont été largement perçues comme des représailles.

Le sort des trois est surveillé alors que le président élu Joseph R. Biden Jr. se prépare à entrer à la Maison Blanche le mois prochain. Au Canada, certains experts et responsables espèrent que les relations américano-chinoises pourraient s’améliorer sous l’administration Biden, facilitant peut-être la libération de M. Kovrig et de M. Spavor. D’autres sont moins optimistes quant au fait que les deux plus grandes économies du monde peuvent facilement résoudre leurs différends, le cas Meng n’étant que l’un des nombreux.