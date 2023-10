Pour les Canadiens coincés à Gaza, l’incertitude déchirante entourant la fermeture du passage frontalier

Lundi, pendant des heures, des dizaines de familles du côté de Gaza du poste frontière de Rafah ont attendu que quelqu’un ouvre une clôture grillagée pour pouvoir passer en Égypte comme elles pensaient qu’on leur avait promis. De nombreux parents ont passé trois jours à attendre avec leurs jeunes enfants l’occasion de s’échapper du territoire.

« Nous ne savons pas quoi faire », a déclaré Asia Mathhour, une citoyenne canadienne coincée à Gaza avec son mari et leurs deux jeunes enfants.

« Nous ne nous sentons pas en sécurité. Nous vivons dans un quartier très peuplé, un camp de réfugiés, et nous avons vraiment peur parce qu’ils bombardent très près de nous », a-t-elle déclaré. « Une bombe pourrait tomber près de nous à tout moment et nous pourrions subir des dommages collatéraux. »

Mathhour et sa famille faisaient partie des centaines de Canadiens coincés à Gaza et en Cisjordanie alors que la guerre entre Israël et Gaza en était à son 10e jour. Beaucoup avaient espéré sortir par Rafah, la seule voie de sortie de Gaza qui n’est pas contrôlée par Israël, pour ensuite apprendre que la rumeur d’un cessez-le-feu visant à ouvrir la frontière n’avait pas lieu.

« Nous attendons juste une lueur d’espoir pour partir », a déclaré Mo Nasser, un autre Canadien qui avait prévu de quitter Gaza via Rafah lundi.

« Nous attendons que quelqu’un nous dise que nous pouvons traverser, sinon nous n’avons nulle part où aller. »

Une agence de l'ONU fournissant de l'aide aux Palestiniens affirme que les approvisionnements diminuent à Gaza en raison du siège intensifié par Israël : Juliette Touma, directrice des communications d'une agence des Nations Unies qui fournit de l'aide aux Palestiniens, affirme que le siège de la bande de Gaza a provoqué désespoir et frustration, car les fournitures d'aide « s'épuisent rapidement ».

Des milliers de personnes se sont retrouvées bloquées lundi au passage bloqué avec l’Egypte après avoir entendu dire qu’elles pourraient peut-être quitter le pays grâce à une trêve pour acheminer l’aide humanitaire et renvoyer les civils. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré plus tard lundi il n’y avait pas eu un tel accord.

Des centaines de camions transportant de la nourriture, du carburant et d’autres aides humanitaires de première nécessité sont bloqués du côté égyptien de la frontière de Rafah.

S’exprimant depuis Khan Younis, dans le sud de Gaza, Nasser a déclaré que les rayons des supermarchés et des stations-service diminuaient alors qu’Israël poursuit ses frappes aériennes en représailles à l’invasion meurtrière du Hamas la semaine dernière. Les hôpitaux de Gaza ont également été confrontés à un effondrement lundi alors que les réserves d’eau, d’électricité et de médicaments s’amenuisaient, selon les Nations Unies.

« Ce qui se passe ici est impensable », a déclaré Nasser. « Les gens ne savent pas où aller ni quoi faire. »

Des centaines de Canadiens ont besoin d’aide pour partir, selon Ottawa

Alors qu’Israël prévoit une invasion terrestre de Gaza, les responsables canadiens s’efforcent d’aider jusqu’à 300 citoyens et résidents permanents canadiens à quitter le territoire. 250 autres Canadiens ont besoin d’aide pour quitter la Cisjordanie, un territoire palestinien occupé par Israël depuis 1967.

Lundi, la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, a déclaré que 21 Canadiens et ressortissants étrangers avaient pris un bus depuis la Cisjordanie pour se rendre en Jordanie voisine.

Pour les Canadiens ayant de la famille à Gaza, les émotions sont bouleversantes.

« Au moment où je vous parle, je ne sais pas s’ils sont vivants ou non », a déclaré Rani Hemaid, dont la mère, le père, le grand-père, le frère, la belle-sœur et les cinq nièces sont tous coincés. à Gaza.

Des Palestiniens ayant la double nationalité sont aperçus lundi devant le poste frontière de Rafah. Ottawa a déclaré que jusqu’à 300 Canadiens avaient demandé de l’aide pour quitter Gaza alors que le conflit meurtrier entre Israël et le Hamas en est à son 10e jour. (Ibrahim Abou Mustafa/Reuters)

Hemaid a déménagé à Hamilton, en Ontario, après la guerre de 51 jours à Gaza en 2014. Il a déclaré qu’il avait contacté des responsables fédéraux et consulaires pour aider sa famille à venir au Canada, mais qu’il n’avait pas eu de chance car ils ne sont ni citoyens ni résidents permanents.

Il a déclaré que ses parents et son grand-père avaient été séparés de ses frères et sœurs et de ses nièces alors qu’ils tentaient de s’échapper cette semaine – une nouvelle qui lui a rappelé un souvenir insupportable de son expérience lors du dernier conflit.

« Je me souviens de moi, de mes frères et sœurs et de mes parents, allongés par terre, regardant les tirs des bombardements. À ce moment-là, j’avais un souhait : ‘Mon Dieu, s’il te plaît, si une bombe frappe cet endroit en ce moment, s’il te plaît.’ [let] personne ne survit », a-t-il déclaré.

« J’ai vu plusieurs histoires à Gaza selon lesquelles une famille entière a été tuée dans une bombe et qu’une personne a survécu… Je ne veux pas qu’un de mes frères et sœurs, ma mère ou mon père soit cette personne », a-t-il poursuivi.

« Si cela arrive, je veux juste… tout [of us] mourir ensemble. C’est le souhait de la population de Gaza. »

Une vue de camions transportant de l’aide humanitaire pour les Palestiniens est vue lundi à Al-Arish, en Égypte, alors qu’ils attendent l’ouverture du poste frontière de Rafah. (Reuters)

Les tensions de longue date dans la région ont explosé lorsque les combattants du Hamas ont fait irruption en Israël depuis Gaza, tuant des centaines de civils et prenant plus de 150 personnes en otages le 7 octobre.

Israël a répondu à l’assaut en attaquant Gaza, contrôlée par le Hamas depuis 2007. Le siège complet imposé par Israël a privé de nourriture, d’eau et d’électricité 2,3 millions de Palestiniens à Gaza, l’un des territoires les plus densément peuplés et les plus pauvres du monde.

Plus de 4 000 personnes ont été tuées des deux côtés au cours des dix derniers jours.