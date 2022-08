Pour les artistes noirs, la grande migration est un voyage inachevé

Elle est sûre d’être une présence bienvenue dans une ville qui est pour quiconque s’intéresse à l’histoire de ce pays et à la culture noire, une ressource abondante. Un musée des droits civiques révélateur de la vérité a ouvert ici il y a cinq ans. Le Mississippi Museum of Art possède des collections fascinantes d’œuvres du Sud, dont certaines sont exposées dans des galeries attenantes à l’exposition Great Migration, organisée par Ryan N. Dennis, conservateur en chef et directeur artistique du Center for Art and Public du musée. Exchange, et Jessica Bell Brown, conservatrice en chef pour l’art contemporain au Baltimore Museum. Les œuvres d’artistes locaux de Jackson animent les murs publics. Et le Mississippi Freedom Trail, marqué par des panneaux commémorant des événements et des personnalités qui ont marqué l’époque, traverse le centre-ville.

En effet, presque toutes les personnes que j’ai vues dans la rue en plein été flamboyant étaient des touristes cherchant exactement de tels signes, celui sur le site du sit-in de Jackson Woolworth en 1963, et celui qui identifie l’ancien dépôt de Greyhound d’où d’innombrables Grands Migrateurs parti et où d’autres sont arrivés. « A Movement in Every Direction » prend le pouls de ce va-et-vient qui ne s’est pas arrêté. Le rythme et les pieds continuent.

Un mouvement dans toutes les directions : les héritages de la grande migration

Jusqu’au 11 septembre, Mississippi Museum of Art, 380 South Lamar Street, Jackson, Mississippi, (601) 960-1515 ; msmuseumart.org. Il se rend au Baltimore Museum of Art, du 30 octobre au 30 janvier. 29.