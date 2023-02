Pour les artistes de cirque ukrainiens, l’avenir reste dans l’air

Commentez cette histoire Commentaire

BUDAPEST, Hongrie – Près d’un an après avoir fui l’Ukraine pour la Hongrie au milieu des bombes et de la terreur de l’invasion russe, plus de 100 jeunes artistes de cirque organisent toujours des séances d’entraînement quotidiennes intensives à Budapest en attendant de voir ce que leur réserve un avenir incertain. Le groupe, dont les membres ont entre 5 et 20 ans, a trouvé un foyer avec le Capital Circus de Budapest après avoir quitté leurs écoles de cirque et vit dans les villes de Kharkiv et Kiev en mars 2022.

La formatrice Svetlana Momot, qui a fui Kharkiv, la deuxième plus grande ville d’Ukraine, avec un groupe initial de 12 de ses élèves l’année dernière, a regardé et réfléchi lundi alors que certains des jeunes artistes de cirque se balançaient d’anneaux suspendus, pendaient de soies aériennes et répétaient des cascades acrobatiques dans l’une des salles d’entraînement du cirque de Budapest.

Momot a déclaré qu’au cours de l’année écoulée, les artistes ont dû apprendre à vivre, cuisiner, nettoyer et étudier ensemble dans des quartiers proches. Mais son objectif depuis le début était de s’assurer que, malgré le fait d’être déraciné de chez eux, leur entraînement quotidien intensif ne serait pas interrompu.

« Quand ils sont occupés (avec l’entraînement), ils n’ont pas le temps de penser aux mauvaises choses. Cela les distrait », a déclaré Momot. “Ce que je vois, c’est que nous vivons comme une seule famille et comme une équipe créative. … Je pense que cela n’a pas affecté leur entraînement et j’essaie de les maintenir dans la forme qu’ils avaient en Ukraine.

Après l’invasion de l’Ukraine par la Russie, le cirque de Budapest et une école hongroise d’acrobates ont manifesté leur solidarité envers les artistes ukrainiens, leur offrant un hébergement, de la nourriture et la possibilité de poursuivre leur formation, a déclaré le directeur du Capital Circus de Budapest, Peter Fekete.

« Nous devons réaliser que tout le monde a besoin d’un but dans la vie. Même un enfant de 8 ans peut poser les questions : ‘Pourquoi suis-je en vie, quel est mon but dans le monde ?’ », a déclaré Fekete.

« Si nous leur donnons la possibilité de se former et si nous fixons des objectifs que nous voulons atteindre grâce à des opportunités de performance, alors dans leur vie de tous les jours, ils ne seront pas uniquement concentrés sur la situation difficile dans laquelle ils se trouvent, mais la performance artistique peut combler leur vit dans une certaine mesure », a-t-il déclaré.

Anna Lysytska, une acrobate de 14 ans, a déclaré qu’il avait été difficile au début de s’adapter à la vie en Hongrie après avoir fui sa maison à Kharkiv. Mais rester concentrée sur sa formation, a-t-elle dit, a facilité la transition.

“Au début, c’était difficile, mais ensuite nous nous sommes un peu habitués et avons commencé à aller à nos séances d’entraînement”, a-t-elle déclaré. « Nous avons mis en place une routine puis avons commencé à étudier dans une école hongroise. Nous l’aimons ici.

La sœur jumelle de Lysytska, Mariia, a déclaré que ce qu’elle aimait le plus à propos de la Hongrie au début, c’était « qu’il n’y avait pas d’explosions », mais qu’elle avait depuis noué des amitiés qui facilitaient l’éloignement de la maison.

“Quand nous sommes arrivés dans cette école, nous sommes devenus amis (avec les Hongrois) tout de suite et avons commencé à communiquer avec eux, donc j’ai des sentiments positifs à ce sujet”, a déclaré Mariia.

Alors que certains des artistes envisagent de rejoindre éventuellement des membres de leur famille qui se sont installés dans des pays comme l’Allemagne et la Slovaquie, presque tous souhaitent retourner en Ukraine à la fin de la guerre, a déclaré Momot.

« Nous étions tous dans la même situation où nous n’avions pas d’autre choix que de laisser les gens derrière en Ukraine. Nos familles sont brisées », a-t-elle déclaré.

Pourtant, alors que la Russie tente d’intensifier une offensive dans l’est de l’Ukraine et de renforcer son emprise sur d’autres parties du pays, on ne sait toujours pas quand les artistes pourront rentrer chez eux en toute sécurité. Jusque-là, leur avenir et la question de savoir où se trouve leur foyer restent en suspens.

La troupe ukrainienne est récemment revenue d’une compétition à Monte Carlo, a déclaré Fekete, où deux des artistes ont remporté des médailles d’or et d’argent.

“Quand j’ai embrassé l’une des petites filles à l’aéroport et que j’ai dit que nous rentrions à la maison, je me suis corrigé et j’ai dit:” Eh bien, chez moi. Elle m’a arrêté et m’a dit : “C’est chez moi aussi”, a-t-il dit.