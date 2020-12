Pas de groupes d’amis saisissant des tasses de vin rouge fumant épicé à la cannelle et aux clous de girofle sur la place du marché médiéval de Rothenburg ou sous l’imposante cathédrale de Cologne. Aucune marque de cuivres ne joue des chants de Noël avant le château de Charlottenburg à Berlin. Aucune étoile ne brille de l’avant-toit des huttes en bois de Seiffen.

Et à Nuremberg, la figure magique connue sous le nom de Christkind n’a pas déployé ses ailes d’or et n’a pas accueilli le monde au marché de Noël annuel.

L’Allemagne en décembre ne se sent pas bien.

Le coronavirus fait taire les célébrations de Noël dans le monde entier. Mais l’absence de joie saisonnière et de joie du public est particulièrement palpable et douloureuse sur les marchés et les places allemands, largement dépourvus de leurs marchés de Noël bien-aimés en raison de la pandémie.

«Quand vous vous promenez dans les rues de Munich ou de Nuremberg ces jours-ci, sans les lumières vives et la bonne humeur, sans l’odeur du vin chaud, tout cela me manque», a déclaré Oliver Pötzsch, 50 ans, auteur dont les romans tirent l’histoire de sa famille bavaroise.