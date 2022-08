Pour les Afghans de Kaboul, le vernis de la vie quotidienne sous les talibans masque l’anxiété, le désespoir

Espace réservé pendant le chargement des actions d’article

KABOUL – Un calme précaire s’est installé sur la capitale afghane cet été, une détente méfiante entre les dirigeants religieux sévères du pays et une population dégonflée et inquiète qui lutte pour survivre mais aussi soulagée que la guerre punitive de 20 ans avec les troupes étrangères soit terminée. Les deux parties ont essayé de maintenir un équilibre précaire. Le régime taliban, espérant ne pas aliéner davantage les donateurs étrangers, a envoyé des signaux confus plutôt que des ordres à toute épreuve sur des sujets controversés, en particulier les droits des femmes. Les citoyens, espérant passer une autre dure journée sans franchir une ligne rouge imprévisible, sont pour la plupart en retrait.

Mais à l’approche du premier anniversaire du retour au pouvoir des talibans la semaine prochaine, l’équilibre est devenu plus difficile à maintenir. Une série d’attaques violentes dans la capitale ont démenti les affirmations du régime selon lesquelles il peut assurer la sécurité du public, tandis que les explications changeantes des talibans pour empêcher les adolescentes d’aller à l’école ont laissé des milliers de familles frustrées et en colère.

Dans les quartiers pauvres des villes, la vie semble continuer normalement. Les nuits d’été sont chaudes et l’électricité tombe souvent en panne. Les hommes s’assoient sur des marches en ciment et se promènent vers les mosquées du coin lorsque l’appel du soir à la prière flotte dans l’air lourd. Les enfants se poursuivent dans les rues. Des femmes couvertes de burqa se blottissent sous les vitrines des boulangeries, mendiant un morceau de pain.

Mais petit à petit, le capital qui avait gonflé à 4 millions il y a deux ans à peine se vide. Au centre-ville, des places de stationnement de choix sont vides et des groupes de toxicomanes envahissent les trottoirs. Finis les embouteillages qui avançaient autrefois tandis que les petits garçons se précipitaient parmi les voitures comme des poissons, essayant de laver les pare-brise pour quelques centimes.

L’illusion de la sécurité d’après-guerre s’est effondrée. Tout d’abord, le 31 juillet, un missile de drone américain a frappé une maison dans le centre de Kaboul, sa secousse ressentie sur plusieurs kilomètres. Peu de temps après, le président Biden a annoncé que la frappe avait tué le chef d’Al-Qaïda, que les talibans avaient accepté d’interdire dans leur accord de paix de 2020 avec des responsables américains.

Puis, au cours des jours suivants, une série d’attaques terroristes dans la communauté musulmane chiite de Kaboul – y compris une bombe cachée dans un pot de fleurs et des coups de feu depuis un immeuble – a brisé l’espoir qu’après des années de persécution, les chiites pourraient se rassembler à l’extérieur et observer la période de deuil traditionnel de Muharram sans crainte.

«Nous avions l’habitude de considérer les talibans comme un monstre lointain. Maintenant, le monstre est là, en charge du gouvernement, il est donc de leur responsabilité de nous protéger. Les gens se sentent plus confiants », a déclaré il y a deux semaines Safar Baqri, 32 ans, en accrochant des banderoles colorées à vendre pendant Muharram.

Mais le week-end dernier, des dizaines de personnes dans la région avaient été tuées ou blessées. Des milliers de banderoles ont été retirées par la police, la circulation a été interdite et les rues vides à l’exception des forces talibanes dans des camions blindés. Les dirigeants communautaires ont accusé avec colère les autorités d’avoir “annulé” leur rite sacré au lieu de le sauvegarder.

L’Etat islamique cible les chiites en Afghanistan, ce qui ébranle encore plus le pouvoir des talibans

“Nous avons emmené de nombreuses victimes à l’hôpital, certaines jambes ou bras manquants, certaines avec des éclats d’obus dans l’estomac, d’autres avec des visages brûlés”, a raconté un ambulancier nommé Syed Ali, 55 ans, après l’explosion d’une bombe le 6 août près d’une intersection majeure. “Nous avons essayé d’obtenir tous leurs noms, mais certains étaient trop blessés pour parler.”

L’attaque du drone, en revanche, n’a blessé aucun résident local, endommagé une seule maison et ciblé un militant né à l’étranger – Ayman al-Zawahiri – qui était peu connu de nombreux Afghans. Mais cela a déclenché une vague de colère publique contre les États-Unis qui s’était atténuée depuis le retrait des troupes étrangères en août dernier.

Il y avait des tweets provocateurs sur Internet, se moquant du régime taliban pour ne pas avoir riposté. Il y a eu un rassemblement anti-américain à Kaboul, avec des escortes de sécurité et des marcheurs talibans brandissant des pancartes parfaitement lettrées en anglais disant « A bas l’Amérique ».

Les talibans face à un contrecoup après l’attaque d’un drone américain contre le chef d’Al-Qaïda

Pour la plupart, cependant, la capitale s’est rapidement réinstallée dans une routine familière et sombre consistant à se contenter de beaucoup trop peu. Au cours de conversations au cours des dernières semaines, des personnes de tous horizons ont déclaré qu’elles essayaient principalement de passer à travers chaque jour – et d’éviter de penser trop loin dans un avenir incertain.

Dans le centre de Kaboul, une file d’hommes à l’air hagard s’est formée devant un dépôt du Programme alimentaire mondial et s’est étendue le long de plusieurs pâtés de maisons. À proximité, d’autres hommes attendaient avec des brouettes cabossées, espérant gagner quelques centimes en transportant du blé, du sucre et de l’huile de cuisine jusqu’aux maisons.

“C’est la troisième fois que je viens ici”, a confié un homme digne d’une soixantaine d’années nommé Khalid Aziz, qui dit avoir passé 25 ans à enseigner la littérature persane à des lycéens. “Ce pays a subi une tragédie, et nous essayons tous d’y survivre”, a-t-il déclaré. “Nous avons peur pour l’avenir de nos enfants et nous n’avons aucun espoir pour demain.”

À quelques pâtés de maisons, une boutique de mariage étincelante était vide. La salle d’exposition recouverte de moquette présentait des mannequins galbés vêtus de robes à paillettes importées, mais leurs visages avaient été couverts de masques ou de perruques, conformément aux instructions des talibans. Le propriétaire, Sayed Hussain, a déclaré qu’il avait peu de clients maintenant, car la plupart des mariées ne pouvaient s’offrir que des robes simples cousues par des tailleurs locaux.

«Je suis inquiet et contrarié tout le temps. Tout le monde dans ce pays est bouleversé », a déclaré Hussain, jouant sans arrêt du chapelet. “Nous n’avons aucune idée de ce qui va se passer ensuite, ou à quoi ressemblera notre avenir. Quand je vois les centaines de messages sur Facebook, tant de gens essayant de quitter le pays, ça me fait penser que je devrais prendre ma famille et partir.

Comme pour les mannequins partiellement couverts, les responsables talibans ont fait d’autres demi-mesures pour appliquer leur code islamique strict sans retourner le public contre eux. Les mariages, ciment social de la société afghane, étaient déjà divisés en salles séparées pour les hommes et les femmes. Le régime a autorisé la poursuite des mariages mais a interdit les groupes live, connus pour leurs voix amplifiées et leurs tambours.

L’administration talibane s’est également efforcée de moderniser sa bureaucratie et d’adoucir son image internationale. Les ministères du gouvernement comprennent désormais des professionnels et des porte-parole bien habillés. Beaucoup sont des talibans, mais ils ne ressemblent guère aux personnages renfrognés avec des barbes hérissées et des fusils Kalachnikov qui dirigeaient le pays à la fin des années 1990.

À l’aéroport international, les passagers qui arrivent sont conduits à travers des lignes d’immigration autrefois encombrantes, et des agents féminins en uniforme tamponnent les passeports dans des cabines adjacentes à leurs homologues masculins – alors même que le régime a interdit aux femmes la plupart des emplois publics, sauf dans les hôpitaux et les centres de détention pour femmes.

À l’intérieur d’une banque rutilante, les services de transferts monétaires étrangers, jusqu’à récemment bloqués par des sanctions internationales, sont traités efficacement par des techniciens assis derrière des écrans d’ordinateur. Les locaux sont impeccables et la scène bien plus ordonnée que les bousculades des jours pré-talibans.

À l’extérieur, de nombreuses femmes font leurs courses le visage exposé, apparemment sans crainte d’être punies, même si le régime a ordonné à celles qui sont en âge de procréer de se voiler en public ou, de préférence, de ne pas sortir du tout de chez elles. De nouvelles règles interdisent également aux femmes de parcourir de longues distances sans un chaperon masculin.

Les autorités se réfèrent à ces ordres comme à de simples « conseils », et il n’y a eu aucun rapport de femmes battues dans la capitale pour s’être habillées de manière impudique. Mais dans les zones rurales, les autorités religieuses ont commencé à infliger des peines sévères aux criminels et aux délinquants moraux. Dans la province de Zabul, les autorités ont récemment annoncé la flagellation publique de deux voleurs et d’un couple adultère.

Après la chute : à quoi ressemble l’Afghanistan depuis la prise du pouvoir par les talibans

De tels signaux mitigés ont ébranlé l’opinion publique sur la question la plus sensible du jour : si et quand les talibans autoriseront les filles au-delà de la sixième année à fréquenter l’école. Depuis mai, lorsque le régime est brusquement revenu sur sa promesse de laisser les filles plus âgées retourner en classe, les responsables ont proposé diverses explications : le programme doit être révisé ; les savants religieux sont divisés ; certains hommes ruraux ne veulent pas que leurs filles quittent la maison.

L’attente d’un an a été une source croissante d’angoisse et de frustration pour les familles de Kaboul, dont les filles adolescentes sont restées à la maison pendant des mois – et dont les plus jeunes redoutent ce qui se passera lorsqu’elles auront terminé la sixième année.

“Je suis tellement triste pour ma fille”, a déclaré Ghulam Haider, 38 ans, un ingénieur qui a perdu son emploi dans une entreprise de construction étrangère lorsque les talibans ont pris le pouvoir. Alors que la famille se réunissait dans leur salon un soir récent, Samia, 13 ans, était assise timidement sur un canapé, l’air abattu.