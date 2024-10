Pour les adversaires des États-Unis, le jour des élections ne signifiera pas la fin des efforts visant à influencer les Américains

WASHINGTON– Bientôt, les bulletins de vote seront déposés, les bureaux de vote fermeront et une campagne marquée par des tentatives d’assassinat, de l’animosité et de l’anxiété prendra fin. Mais pour les adversaires américains, les efforts visant à s’immiscer dans la démocratie américaine pourraient entrer dans leur phase la plus critique.

Malgré toute l’attention portée efforts pour diffuser la désinformation dans les mois précédant les élections du 5 novembre, les heures et les jours qui suivront immédiatement la fin du vote pourraient offrir à des adversaires étrangers comme Russie, L’Iran et Chine ou domestique groupes extrémistes la meilleure chance de perturber la décision américaine.

C’est à ce moment-là que les Américains se rendront en ligne pour consulter les derniers résultats ou partager leurs opinions au fur et à mesure que les votes sont compilés. Et c’est à ce moment-là qu’une photo floue ou Généré par l’IA Une vidéo montrant une prétendue falsification du vote pourrait faire le plus de dégâts, transformant potentiellement l’indignation en ligne en action réelle avant que les autorités n’aient le temps d’enquêter sur les faits.

C’est une menace prise au sérieux par analystes du renseignementdes élus et des cadres technologiques, qui affirment que même si les opérations de désinformation et d’influence se multiplient déjà, le pire est peut-être à venir.

« Ce n’est pas comme à la fin de la soirée électorale, surtout en supposant que ces élections soient serrées, que tout cela sera terminé », a déclaré Le sénateur Mark Warnerun démocrate de Virginie qui préside la commission sénatoriale du renseignement. « L’une de mes plus grandes inquiétudes est le niveau de désinformation, la désinformation qui pourrait provenir de nos adversaires après la clôture des élections pourrait en réalité être aussi importante que tout ce qui se passerait jusqu’à la clôture des élections. »

Les analystes sont plus directs, avertissant qu’une désinformation particulièrement efficace pourrait être dévastatrice pour la confiance du public dans l’élection si elle se propage dans les heures qui suivent la fermeture des bureaux de vote et si le groupe à l’origine de la campagne sait cibler un État charnière ou un bloc électoral particulièrement important.

Les scénarios possibles incluent hors contexte images de travailleurs électoraux réutilisé pour montrer une fraude présumée, un vidéo deepfake d’un candidat à la présidentielle admettant avoir triché ou un appel automatisé destiné à des non-anglophones les avertissant de ne pas voter.

Lorsqu’une affirmation fausse ou trompeuse circule des semaines avant l’élection, les responsables électoraux locaux, les forces de l’ordre ou les agences de presse ont le temps de rassembler les faits, de corriger les mensonges et de faire passer le message. Mais si quelqu’un diffuse une vidéo ou une photo trompeuse destinée à inciter une grande partie de l’électorat à se méfier des résultats le lendemain de l’élection, il peut être difficile, voire impossible, de rattraper son retard.

Cela s’est produit il y a quatre ans, lorsqu’un tambour de mensonges sur les résultats de 2020 a déclenché l’attaque du 6 janvier 2021 au Capitole américain. Souvent, les personnes arrêtées pour avoir tenté d’interférer avec le transfert du pouvoir ont cité fraude électorale démystifiée récits qui ont circulé peu après le jour du scrutin.

Une élection particulièrement serrée décidée dans une poignée d’États swing pourrait encore accroître ce risque, rendant plus probable qu’une rumeur sur valises de bulletins de vote illégaux en Géorgie, pour citer un exemple de 2020, pourrait avoir un impact important sur les perceptions.

Victoire du président Joe Biden sur Donald Trump en 2020 n’était pas particulièrement procheet aucune irrégularité assez grand pour affecter le résultat étaient trouvé – et pourtant, de nombreux partisans du républicain, qui se présente à nouveau à la présidence, croient encore largement aux fausses allégations concernant le trucage des votes.

La période relativement longue précédant la journée d’investiture, le 20 janvier, donne suffisamment de temps à ceux qui cherchent à semer le doute sur les résultats, qu’ils soient ou non. agences de propagande à Moscou ou des groupes extrémistes aux États-Unis comme les Proud Boys.

Ryan LaSalle, PDG de la société de cybersécurité Nisos, a déclaré qu’il ne ressentirait aucun soulagement tant qu’un nouveau président ne prêterait serment sans aucun problème sérieux.

« Le moment est venu de rester le plus concentré possible en ce qui concerne le transfert pacifique du pouvoir », a déclaré LaSalle. « C’est à ce moment-là que des activités réelles pourraient avoir lieu, et c’est à ce moment-là qu’elles auraient le plus de chances d’avoir un impact sur ce transfert pacifique. »

Un autre risque, selon les responsables et les entreprises technologiques, est que Russie ou un autre adversaire tenterait de pirater un système électoral local ou national – pas nécessairement pour modifier les votes, mais pour amener les électeurs à remettre en question la sécurité du système.

« Je pense que le moment le plus périlleux surviendra 48 heures avant les élections », a déclaré le mois dernier le président de Microsoft, Brad Smith, aux législateurs de la commission sénatoriale du renseignement. L’audience s’est concentrée sur les efforts des entreprises technologiques américaines pour protéger les élections contre la désinformation et les cyberattaques étrangères.

La désinformation électorale est apparue pour la première fois comme un menace puissante en 2016quand la Russie piraté dans la campagne de la démocrate Hillary Clinton et a créé des réseaux de faux comptes sur les réseaux sociaux pour diffuser la désinformation.

La menace n’a fait que croître à mesure que les médias sociaux sont devenus une source majeure d’informations et d’actualités pour de nombreux électeurs. Les contenus destinés à diviser les Américains et à les inciter à se méfier de leurs propres institutions ne sont plus uniquement liés aux saisons électorales. Les responsables du renseignement affirment que la Russie, la Chine et d’autres pays ne feront qu’étendre leur recours à la désinformation et à la propagande en ligne à l’avenir, une stratégie à long terme qui va au-delà d’une seule élection ou d’un seul candidat.

Malgré les défis, les responsables de la sécurité électorale prompt à rassurer les Américains que le système électoral américain est insensible à toute attaque susceptible de modifier le résultat du vote. Même si les opérations d’influence peuvent chercher à susciter la méfiance à l’égard des résultats, les améliorations apportées au système le rendent plus fort que jamais lorsqu’il s’agit d’efforts visant à modifier les votes.

« Les acteurs malveillants, même s’ils essayaient, ne pourraient pas avoir un impact à grande échelle tel qu’il y aurait un effet matériel sur le résultat de l’élection », a déclaré à l’Associated Press Jen Easterly, directrice de l’Agence américaine de cybersécurité et de sécurité des infrastructures.