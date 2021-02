Pour le voyage, un retour durable?

«Je pense que nous verrons un pivot important dans l’industrie du tourisme en 2021», a déclaré Gregory Miller, directeur exécutif de l’organisation à but non lucratif Centre pour le voyage responsable , notant que l’accent n’est pas mis sur «qui profite du voyage, mais qui profite à la communauté».

Alors que les voyages sont au point mort depuis 10 mois, son retour durable a été un sujet populaire. Maintenant que les vaccins Covid-19 sont en distribution et que les voyages reprennent plus tard cette année, certains voyagistes, gouvernements locaux et organisations à but non lucratif prêchent la parole, avec de nouveaux programmes, voyages, initiatives de transport et réserves écologiques.

De Dana Point, en Californie, les opérations d’observation des baleines emmènent les visiteurs faire des excursions en bateau pour voir des baleines grises, des baleines bleues et, à l’occasion, des mégapodes de course de dauphins. Ils ramassent également des ballons défaussés et dégonflés – qui pourraient être confondus avec de la nourriture par des créatures marines.

«Nous disons aux gens de ne pas célébrer avec des ballons, car c’est là qu’ils finissent», a déclaré Donna Kalez, coprésidente de Pêche sportive et observation des baleines à Dana Wharf, un service de guides récréatifs.

Elle et Gisele Anderson, coprésidente d’une autre opération d’observation des baleines, Safari d’observation des dauphins et des baleines du capitaine Dave, voulaient un moyen de signaler au monde que leur région n’est pas seulement un endroit idéal pour observer les baleines, mais pour en apprendre davantage sur elles et les protéger. Ils l’ont trouvé dans le programme Whale Heritage Site de l’association de conservation à but non lucratif. Alliance mondiale des cétacés auquel ils ont postulé. Fin janvier, Dana Point a reçu la désignation de site du patrimoine des baleines, le premier aux États-Unis.

La désignation de site patrimonial des baleines vise à identifier aux voyageurs non seulement les zones riches en baleines, mais aussi celles qui sont engagées dans la conservation, l’éducation et les célébrations culturelles des baleines. Une première paire de sites, The Bluff, Afrique du Sud, et Hervey Bay, Australie, ont été désignés en 2019. Outre Dana Point, une région au large de Tenerife, en Espagne, a également été nommé site du patrimoine des baleines cette année.

«C’est un nouveau programme, mais nous pensons qu’il pourrait être ce que les parcs nationaux sont aux États-Unis», a déclaré Ben Williamson, directeur des programmes pour World Animal Protection, États-Unis, une organisation mondiale à but non lucratif pour le bien-être animal qui est partenaire du projet de site patrimonial. «Nous pensons que le déploiement de ces jalons pour un tourisme durable et responsable donne aux touristes et à l’industrie du voyage un marqueur pour montrer comment l’expérience de la faune doit être faite.»