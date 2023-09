Pour le Shakhtar Donetsk en Ligue des Champions, représenter l’Ukraine est un devoir envers le pays

HAMBOURG, Allemagne (AP) — Le simple fait de jouer est une petite victoire pour le Shakhtar Donetsk, même si les champions d’Ukraine ne s’arrêteront pas là.

Le capitaine de l’équipe, Taras Stepanenko, a déclaré lundi à l’Associated Press que le match d’ouverture de la Ligue des champions du Shakhtar contre Porto mardi faisait partie du devoir de son équipe de représenter l’Ukraine et de montrer la résilience de son pays.

« Nos soldats combattent dans les batailles et nous combattons dans l’arène sportive. C’est donc notre devoir en tant que citoyens ukrainiens », a-t-il déclaré.

Stepanenko prédit de « grandes émotions » lorsque le Shakhtar émergera devant des dizaines de milliers de fans, locaux et ukrainiens, à Hambourg. Le championnat ukrainien a repris il y a un an malgré la guerre, mais tous les matchs se jouent dans des stades vides – et parfois interrompus par des sirènes d’alerte aérienne.

Pour la deuxième saison consécutive, le Shakhtar dispute ses matchs de Ligue des champions hors de l’Ukraine en raison de l’invasion russe. L’année dernière, la Pologne a accueilli le Shakhtar. C’est désormais l’Allemagne, un pays qui a accueilli des centaines de milliers d’Ukrainiens ayant fui les combats.

Pour se rendre à Hambourg, il a fallu 10 heures de voyage « absolument difficile », a expliqué Stepanenko, principalement en bus car les aéroports ukrainiens sont fermés depuis l’invasion. Après avoir remporté un match de championnat d’Ukraine samedi, l’équipe s’est rendue en Pologne depuis la ville frontalière de Lviv, a passé environ trois heures à traverser la frontière, puis a pris un vol de Pologne à destination de Hambourg. Techniquement, c’est un match à domicile pour le Shakhtar, mais l’équipe à l’extérieur y arrivera beaucoup plus rapidement depuis le Portugal.

« On ne sait jamais ce qui va se passer aux frontières. Même dans le championnat national, de nombreux déplacements sont nécessaires pour les matchs à l’extérieur. Les heures passées dans le bus sont monnaie courante en ce moment », a déclaré l’entraîneur du Shakhtar Patrick van Leeuwen à l’AP.

Outre le courrier habituel des fans, les joueurs reçoivent des messages des troupes ukrainiennes en première ligne. Stepanenko a déclaré que c’était un rappel de la façon dont sa situation se compare aux difficultés auxquelles ils sont confrontés, et une motivation supplémentaire pour tout donner sur le terrain.

«Lorsque nous avons fait match nul contre l’Angleterre (lors d’un match de l’équipe nationale le 9 septembre), j’ai vraiment reçu beaucoup de messages de la part des soldats. Ils ont regardé le match sur le champ de bataille près de la zone où se trouve actuellement la situation la plus difficile, s’ils ont quelques instants pour regarder le football. Pour eux, c’est comme une libération de la situation actuelle », a-t-il déclaré.

« C’est vraiment, pour nous, parfois difficile de se comparer. Vous êtes dans de bonnes conditions, vous jouez au football et ces gars-là vous soutiennent pendant la guerre.

La ville natale de Stepanenko, Velyka Novosilka, se trouve dans le territoire tenu par l’Ukraine, près de la ligne de front de la récente contre-offensive du pays. Il a été « totalement détruit », a-t-il déclaré. La mère et la grand-mère de Stepanenko ont emménagé avec lui depuis la ville de Zaporizhzhia, une cible fréquente des frappes russes.

« Ma grand-mère contacte chaque jour sa sœur qui vit jusqu’à présent à Novosilka, au sous-sol », a-t-il déclaré. « Ce n’est pas une grande ville, mais elle est totalement détruite. Et le village le plus proche est pareil. Je pense que peut-être 10% des gens vivent encore là-bas parce qu’ils ne veulent pas partir, peut-être que quelqu’un n’a pas (la) possibilité de quitter cet endroit. Je ne sais pas. Ceci est l’enfer. »

L’un des coéquipiers de Stepanenko est l’ancien défenseur de Barcelone, Dmytro Chygrynskyy, âgé de 36 ans, qui a rejoint le Shakhtar pour la première fois en 2002. L’année dernière, il jouait en Grèce lors de l’invasion russe, et il a rejoint le Shakhtar cette saison pour ajouter de l’expérience à l’équipe et devenir son mentor. les nombreux jeunes joueurs de l’académie du Shakhtar dans l’équipe.

« Depuis le début de la guerre, j’avais ce dilemme en moi parce que je jouais au football, je faisais ce que j’ai l’habitude de faire, ce que j’ai fait toute ma vie, mais sachant que ta famille, tes parents sont là. , en Ukraine, ce n’est pas facile du tout », a déclaré Chygrynskyy à l’AP lors d’un appel depuis l’Ukraine.

« Quand j’ai eu la chance de revenir, c’était génial. Et honnêtement, maintenant je me sens très heureux et aussi fier de ce que j’ai vu ici, que les gens sont si unis qu’ils continuent à se battre, à vivre, ils sont si optimistes, si courageux.

Le Shakhtar était un club déplacé bien avant l’invasion de 2022. Le club représente la ville de Donetsk, dans l’est de l’Ukraine, mais n’y a pas joué depuis près d’une décennie depuis que la ville a été reprise par les forces séparatistes soutenues par la Russie en 2014. La Russie prétend désormais l’avoir annexée.

Stepanenko est au Shakhtar depuis 2010 et affirme que l’histoire récente du club montre à quel point les Ukrainiens se sont rapprochés. Au début, les Ukrainiens d’autres régions du pays étaient réticents à soutenir le Shakhtar lorsque le club a quitté Donetsk pour jouer dans des villes comme Kiev et Lviv, a-t-il déclaré.

L’équipe reste fortement identifiée aux régions minières russophones de l’est de l’Ukraine – son nom signifie « mineur » – mais elle est de plus en plus devenue un symbole de l’Ukraine dans son ensemble.

Le président du club du Shakhtar est le milliardaire ukrainien Rinat Akhmetov, qui a promis 25 millions de dollars pour les familles des soldats après que le club a vendu Mykhailo Mudryk à Chelsea pour un montant pouvant atteindre 100 millions d’euros (106 millions de dollars) en janvier. Malgré la richesse du Shakhtar, le club ne perdra pas espoir de revenir jouer un jour à Donetsk, a déclaré Chygrynskyy.

« C’est aussi le rêve du président et de tous les gens ici, car avec les possibilités du président, ils auraient pu construire une autre arène, un stade ou autre à Kiev », a déclaré Chygrynskyy. « Mais nous savons d’où nous venons, quelle est notre maison. »

James Ellingworth, Associated Press