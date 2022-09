Pour le Russe Poutine, les pressions militaires et diplomatiques montent

Kyiv, Ukraine –

La pression sur le président russe Vladimir Poutine a monté à la fois sur le champ de bataille et dans les couloirs du pouvoir mondial alors que les troupes ukrainiennes menant une contre-offensive ont poussé samedi à avancer plus loin dans le nord-est partiellement repris du pays.

Lors d’un sommet de haut niveau en Ouzbékistan, Poutine s’est engagé à poursuivre son attaque contre l’Ukraine malgré les récents revers militaires, mais a également dû répondre aux préoccupations concernant le conflit interminable exprimé par l’Inde et la Chine.

“Je sais que l’ère d’aujourd’hui n’est pas celle de la guerre”, a déclaré le Premier ministre indien Narendra Modi au dirigeant russe dans des commentaires télévisés lors de leur rencontre vendredi en Ouzbékistan. Lors du même sommet un jour plus tôt, Poutine a reconnu les “questions et préoccupations” non précisées de la Chine concernant la guerre en Ukraine tout en remerciant le président chinois Xi Jinping pour la “position équilibrée” de son gouvernement sur le conflit.

Le retrait précipité de ses troupes ce mois-ci de certaines parties d’une région du nord-est qu’elles occupaient au début de la guerre, ainsi que les rares réserves publiques exprimées par des alliés clés, ont souligné les défis auxquels Poutine est confronté sur tous les fronts. La Chine et l’Inde entretiennent des liens étroits avec la Russie et ont cherché à rester neutres vis-à-vis de l’Ukraine.

Xi, dans une déclaration publiée par son gouvernement, a exprimé son soutien aux “intérêts fondamentaux” de la Russie, mais également son intérêt à travailler ensemble pour “injecter de la stabilité” dans les affaires mondiales. Modi a déclaré qu’il souhaitait discuter de “comment nous pouvons avancer sur le chemin de la paix”.

Sur le champ de bataille, des responsables de la défense et des analystes occidentaux ont déclaré samedi que les forces russes étaient apparemment en train de mettre en place une nouvelle ligne défensive dans le nord-est de l’Ukraine après que les troupes de Kyiv ont franchi la précédente et tenté de pousser leurs avancées plus loin vers l’est.

Le ministère britannique de la Défense a déclaré lors d’un briefing quotidien du renseignement que la ligne se situe probablement entre la rivière Oskil et Svatove, à environ 150 kilomètres (90 miles) au sud-est de Kharkiv, la deuxième plus grande ville d’Ukraine.

La nouvelle ligne a émergé après que la contre-offensive ukrainienne a percé un trou dans la ligne de front précédente de la guerre, permettant aux soldats de Kyiv de reprendre de vastes étendues de terre dans la région nord-est de Kharkiv qui borde la Russie.

Après le retrait des troupes russes de la ville d’Izium, les autorités ukrainiennes ont découvert un charnier, l’un des plus grands découverts à ce jour. Le président Volodymyr Zelenskyy a déclaré vendredi que plus de 440 tombes avaient été découvertes sur le site mais que le nombre de victimes n’était pas encore connu.

Zelenskyy a déclaré que les tombes contenaient les corps de centaines d’adultes et d’enfants civils, ainsi que de soldats, et que certains avaient été torturés, abattus ou tués par des tirs d’artillerie. Il a cité des preuves d’atrocités, comme un corps avec une corde autour du cou et des bras cassés.

Entre-temps, les forces ukrainiennes continuent de traverser la rivière Oskil dans la région de Kharkiv alors qu’elles tentent de poursuivre une contre-offensive visant le territoire occupé par la Russie, selon l’Institut pour l’étude de la guerre basé à Washington.

L’Institut a déclaré dans son rapport de samedi que les images satellite qu’il a examinées suggèrent que les forces ukrainiennes ont traversé la rive est de l’Oskil à Kupiansk, y plaçant de l’artillerie. Le fleuve, qui coule au sud de la Russie vers l’Ukraine, avait été une rupture naturelle dans les lignes de front nouvellement émergées depuis que l’Ukraine a lancé sa poussée il y a environ une semaine.

“Les forces russes sont probablement trop faibles pour empêcher de nouvelles avancées ukrainiennes le long de l’ensemble de la rivière Oskil si les forces ukrainiennes choisissent de reprendre les opérations offensives”, a déclaré l’institut.

Des vidéos circulant en ligne samedi ont indiqué que les forces ukrainiennes continuaient également de prendre des terres dans l’est assiégé du pays.

Une vidéo montrait un soldat ukrainien passant devant un bâtiment dont le toit était détruit, puis pointant par-dessus son épaule un collègue qui suspendait le drapeau ukrainien bleu et jaune au-dessus d’une tour de téléphonie mobile. Le soldat dans la vidéo a identifié le village saisi comme étant Dibrova, juste au nord-est de la ville de Sloviansk et au sud-est de la ville assiégée de Lyman dans la région ukrainienne de Donetsk.

Une autre vidéo en ligne montrait deux soldats ukrainiens dans ce qui semblait être un clocher. Un drapeau ukrainien a été accroché alors qu’un soldat a déclaré qu’il avait pris le village de Shchurove, juste au nord-est de Sloviansk.

L’armée ukrainienne et les Russes n’ont pas immédiatement reconnu le changement de mains des deux villages.

Ailleurs en Ukraine, les forces russes ont continué à pilonner des villes et des villages avec des frappes de missiles et des bombardements.

Une attaque de missiles russes tôt samedi a déclenché un incendie dans la zone industrielle de Kharkiv, a déclaré Oleh Syniehubov, le gouverneur régional. Les pompiers ont éteint le brasier.

Syniehubov a déclaré que les restes des missiles suggèrent que les Russes ont tiré des missiles sol-air S-300 sur la ville. Le S-300 est conçu pour frapper des missiles ou des avions dans le ciel, pas des cibles au sol. Les analystes disent que l’utilisation par la Russie des missiles pour des attaques au sol suggère qu’ils pourraient manquer de munitions de précision alors que la guerre qui dure depuis des mois se poursuit.

Le bombardement de la ville voisine de Chuhuiv plus tard samedi a tué une fillette de 11 ans, a rapporté Syniehubov.

Dans la région sud de Zaporizhzhia, dont une grande partie est occupée par les Russes, une personne a été blessée après que les forces russes ont bombardé la ville d’Orikhiv, a rapporté le gouverneur ukrainien de Zaporizhzhia, Oleksandr Starukh, sur Telegram. Starukh a déclaré que les troupes russes avaient également bombardé deux villages de la région, y détruisant plusieurs installations civiles.

La région centrale de Dnipropetrovsk a également été la cible de tirs dans la nuit, selon son gouverneur, Valentyn Reznichenko. “L’ennemi a attaqué six fois et lancé plus de 90 projectiles mortels sur des villes et des villages pacifiques”, a déclaré Reznichenko.

Pendant ce temps, l’opérateur ukrainien de l’énergie atomique, Energoatom, a déclaré qu’un convoi de 25 camions avait apporté du carburant diesel et d’autres fournitures essentielles à la centrale nucléaire de Zaporizhzhia, la plus grande d’Europe, qui a été fermée il y a une semaine, craignant que des combats dans la région n’en résultent. dans une catastrophe radioactive.

Les camions ont été autorisés vendredi à franchir les points de contrôle russes pour livrer des pièces de rechange pour la réparation des lignes électriques endommagées, des produits chimiques pour le fonctionnement de l’usine et du carburant supplémentaire pour les générateurs diesel de secours, a indiqué Energoatom dans un communiqué.

La centrale à six réacteurs a été capturée par les forces russes en mars mais est toujours exploitée par des ingénieurs ukrainiens. Son dernier réacteur a été éteint dimanche après que des pannes de courant répétées dues à des bombardements aient mis en danger des systèmes de sécurité cruciaux.

L’armée russe a accusé samedi l’Ukraine de nouveaux bombardements d’artillerie sur la centrale électrique et son personnel a repoussé l’attaque. Les autorités ukrainiennes n’ont pas immédiatement répondu à la plainte.

En Russie, une personne a été tuée et deux autres blessées samedi à la suite du pilonnage ukrainien d’un village, selon Vyacheslav Gladkov, gouverneur de la région frontalière russe de Belgorod.

Karl Ritter à Kyiv a contribué à ce rapport.