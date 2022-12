Pour le Qatar, l’enjeu d’une Coupe du monde “neutre en carbone”

Commentez cette histoire Commentaire

La Coupe du monde 2022 a fait face à une cascade de controverses depuis que le Qatar a obtenu le droit de l’accueillir il y a plus de dix ans. Des allégations de corruption ont circulé autour de la décision d’organiser l’un des événements sportifs les plus regardés au monde dans la nation du Golfe de moins de 3 millions de personnes. (Le Qatar a nié à plusieurs reprises les accusations.) Les supporters portant des symboles LGBTQ se sont vu refuser l’entrée dans les stades de l’État musulman conservateur, et le traitement réservé par le Qatar aux travailleurs migrants a fait l’objet d’un examen minutieux.

Parfois noyé dans le vacarme : Inquiétude sur l’impact climatique du tournoi. Certains observateurs ont remis en question la décision d’organiser la compétition sportive dans un climat désertique, où les températures estivales dépassent 110 degrés Fahrenheit – et dans une région qui se réchauffe presque deux fois plus vite que le reste du monde. Pour éviter la chaleur, la Coupe du monde a lieu en novembre et décembre pour la première fois. Même ainsi, les températures au Qatar oscillent actuellement dans les années 80. Les matchs se jouent en grande partie la nuit, mais les stades sont toujours climatisés pour garder les fans et les joueurs au frais.

Anticipant peut-être un retour de bâton, le Qatar a pris une promesse ambitieuse : organiser la première Coupe du monde neutre en carbone.

La FIFA et le Qatar ont décrit leur cadre pour tenir cette promesse dans une stratégie de développement durable de 56 pages, qui comprend des plans pour mesurer les émissions de gaz à effet de serre, minimiser les déchets et la pollution de l’air et compenser les émissions.

Construire l’infrastructure pour accueillir le tournoi était une entreprise énorme. Mais les organisateurs affirment que le système de métro construit avant l’événement réduira les émissions dues au transit entre les matchs et durera plus longtemps que la Coupe du monde. Les stades ont été construits selon des normes durables, a déclaré la FIFA, et certains seront démantelés ou réaménagés après le tournoi.

Une nouvelle centrale solaire de 800 mégawatts connectée au réseau électrique du Qatar fournira jusqu’à 10% de l’approvisionnement énergétique du pays – et elle alimente la climatisation ciblée déployée dans les stades, selon la FIFA.

Conformément à l’engagement des organisateurs de devenir également “neutres en plastique”, les spectateurs utilisent ustensiles biodégradables.

L’effort du Qatar “est une chose vraiment positive d’un point de vue écologiste, et quelque chose que nous devrions encourager à faire plus d’événements internationaux majeurs”, a déclaré Shelie Miller, professeur de systèmes durables à l’Université du Michigan.

Les critiques accusent cependant le Qatar de « greenwashing » : utiliser la Coupe du monde pour renforcer ses références vertes et détourner l’attention de son bilan plus large en matière d’environnement et de droits de l’homme.

Les écologistes ont souligné de nombreuses failles dans l’approche du Qatar et de la FIFA en matière de “net zéro”. Certains se demandent si un si petit pays utilisera de manière réaliste les stades étincelants une fois la Coupe du monde terminée. Alors que la taille du Qatar signifie que les fans n’ont pas à prendre de vols intérieurs entre les matchs, certains – à la recherche d’alcool et d’hôtels moins chers – prennent des vols quotidiens entre Doha et Dubaï.

Une enquête de Carbon Market Watch « jette de sérieux doutes » sur les affirmations des organisateurs de neutralité carbone, a déclaré l’organisme de surveillance de l’environnement dans un rapport cette année.

Selon les experts, pour atteindre le zéro net, il est préférable de réduire la demande d’énergie et de s’appuyer sur les énergies renouvelables. Avec un événement aussi important que la Coupe du monde, cependant, le besoin de compensations carbone est “inévitable”, a déclaré Karim Elgendy, expert en développement durable et chercheur non résident au Middle East Institute.

Les compensations sont destinées à compenser les émissions par le biais d’investissements dans des projets visant à réduire le carbone dans l’atmosphère. Mais les experts se demandent si les crédits émis par le Global Carbon Council, le registre des crédits carbone basé à Doha sur lequel s’appuient les organisateurs qataris de la Coupe du monde, apporteront réellement des avantages environnementaux supplémentaires, a rapporté l’Associated Press, car il n’est pas clair qu’ils financeront des projets qui ‘t ont existé autrement.

Ensuite, il y a le fait que cette Coupe du monde se déroule dans le pays avec les émissions de carbone par habitant les plus élevées au monde – et que les combustibles fossiles ont financé les 220 milliards de dollars que le Qatar aurait dépensés pour les préparatifs de la Coupe du monde. Le Qatar est en retard sur ses pairs du Golfe dans les efforts de diversification de son économie, a déclaré Elgendy.

Une grande partie des critiques s’applique à la Coupe du monde, où qu’elle se déroule. Et les 3,6 millions de tonnes métriques d’émissions de carbone que les organisateurs estiment que les jeux produiront représentent moins de 0,007% du total mondial annuel, selon Christoph Meinrenken, professeur de pratique à la Columbia Climate School.

“Alors que l’empreinte carbone de 64 matchs de football disputés sur un seul mois peut sembler insignifiante”, écrit Jules Boykoff, professeur de politique environnementale et ancien footballeur professionnel américain, dans Scientific American, “la position glissante de la FIFA symbolise les pratiques trompeuses trop courantes qui de nombreuses organisations, entreprises et gouvernements utilisent pour tromper les gens en leur faisant croire qu’ils s’attaquent au changement climatique tout en faisant peu.

La hausse des températures ajoute un nouvel élément de risque au beau jeu. Faire de l’exercice dans la chaleur fatigue le corps, obligeant le cœur à travailler plus fort, a déclaré Thomas Deshayes, chercheur à l’Institut de cardiologie de Montréal. Les athlètes peuvent se déshydrater, en particulier dans les environnements humides. Le coup de chaleur est l’une des principales causes de décès chez les sportifs. Pour conjurer cette menace, de nouvelles règles exigeant des pauses de refroidissement à certaines températures ont été mises en place avant la Coupe du monde 2014 au Brésil.

“La combinaison des données historiques et des scénarios d’émissions actuels révèle que l’élévation du niveau de la mer, l’intensification des vagues de chaleur, le risque accru de mégafeux, les inondations et la détérioration de la qualité de l’air constituent tous des menaces majeures pour le football amateur et professionnel”, a déclaré Deshayes.

La question plus large sous-jacente à tout cela – si, ou comment, la Coupe du monde sera compatible avec la lutte contre le changement climatique – n’est pas encore largement débattue, a déclaré Elgendy. Mais l’accent mis par le Qatar sur la durabilité pourrait contribuer à stimuler cette conversation.

La Coupe du monde est, après tout, l’un des rares événements qui rassemble vraiment le monde. C’est l’occasion pour des adversaires politiques acharnés de s’affronter sur le terrain, et pour un pays d’Afrique du Nord de battre son ancien colonisateur.

Et, si elle est exploitée efficacement, selon les experts, elle fournit également une plate-forme massive pour sensibiliser aux solutions climatiques. Lors des huitièmes de finale, qui se terminent mardi, la FIFA s’est associée aux Nations Unies dans le cadre d’une campagne de sensibilisation baptisée #SavethePlanet pour attirer l’attention des téléspectateurs sur la crise climatique.

“L’un des grands avantages de la Coupe du monde”, a déclaré Miller, “est que nous pouvons avoir des discussions très intéressantes et productives sur ce que nous devons faire en tant que société, et commencer à réfléchir à des questions plus vastes et plus larges sur ce que signifie réellement devenir neutre en carbone.

Ishaan Tharoor à Doha, au Qatar, a contribué à ce rapport.